Los pañuelos y mascadas son el accesorio en tendencia para la temporada de primavera. Se pueden utilizar en la cabeza, alrededor del cuello o en la cintura.

Si no te aguantaste para estar a la moda y ya los compraste, pero tiene dudas de cómo lavarlas y sus cuidados posteriores, en De Última de decimos cómo lavar los pañuelos y mascadas para que no se dañen.

Los pañuelos y las mascadas se pueden utilizar en el cuello, en la cintura o en la cabeza. Foto: Unsplash

¿Cómo lavar los pañuelos y mascadas para que no se dañen?

Lava la seda a mano

Para conservar tus pañuelos o mascadas de seda o satén se recomienda lavar las prendas a mano, no a lavadora. Si recurres a esta opción solo dañarás las fibras de la tela: se pueden deformar, jalar con otras prendas, encogerse, perder su brillo y su color original.

Temperatura de agua adecuada

Para no dañar las telas, debes lavar los pañuelos y mascadas con agua fría o tibia, si lavas tus accesorios con agua caliente se pueden encoger o perder el color original.

De igual manera, es importante saber qué detergente utilizar, se recomiendan los especializados en seda. En el caso del satén opta por uno para telas delicadas o el que contenga menos ingredientes agresivos para las fibras.

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Remoja, no talles

Necesitarás un recipiente con agua fría o tibia con un poco de detergente exclusivo para seda o ropa delicada. Para lavar la pieza no necesitas frotar, solo déjala remojar en el agua durante 2 a 5 minutos.

Después, retira el agua con detergente del recipiente y reemplázala con agua nueva. Mueve la tela de abajo hacia arriba para enjuagar los restos del detergente. Repite el paso hasta que el agua salga transparente.

Método de secado

Después de enjuagar las prendas presiona un poco la tela sin retorcerla. Coloca la mascada o pañuelo sobre una toalla en una superficie plana para evitar formar arrugas.

No las expongas al sol para evitar manchas, tampoco las seques en secadora, pues las telas se pueden debilitar o, en casos extremos, romper.

No laves los pañuelos o mascadas a lavadora, tampoco los talles o exprimas y evita secarlos al sol. Foto: Unsplash

Cuidados extras de pañuelos y mascadas

No es necesario planchar tu pañuelo o mascada, solo guárdalos en un lugar oscuro donde no se arrugue.

Por otro lado, si a tu mascada o pañuelo se le formaron algunas arrugas así las puedes planchar:

El calor de tu plancha debe estar a la temperatura mínima. Plancha la mascada o pañuelo por el revés de la tela. Coloca un trapo blanco encima de la tela y después plancha. Plancha rápido y evita presionar la mascada o pañuelo.

¡Y listo! Sigue los cuidados de lavado, secado y planchado para evitar que su tela se maltrate y alargar su tiempo de vida.

No planches tu mascada o pañuelo si no es necesario. Foto: Unsplash

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