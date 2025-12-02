México presenta I’AM Chat, su primer asistente de IA creado y operado totalmente en el país

México dio un paso firme hacia la soberanía tecnológica con la presentación de I’AM Chat, el primer asistente conversacional de inteligencia artificial desarrollado íntegramente en el país por la empresa privada mexicana IAMEX. Se trata del primer sistema de su tipo diseñado, programado y operado totalmente con talento nacional y optimizado para comprender el contexto mexicano: expresiones locales, referencias culturales, instituciones, leyes y vida cotidiana.

El lanzamiento marca un hito para la industria tecnológica mexicana, al ofrecer una herramienta de IA hecha en México y para México.

¿Quieres probarlo?👉https://iam-chat.iamex.io

Acceso gratuito para todos

I’AM Chat cuenta con una versión estándar completamente gratuita, pensada para que cualquier persona —estudiantes, profesionales, emprendedores y ciudadanía en general— pueda utilizar inteligencia artificial avanzada sin costo.

Esta modalidad ofrece un número definido de interacciones mensuales, suficientes para tareas de uso cotidiano. Para empresas o usuarios que necesiten mayor capacidad, funciones especializadas o un mayor volumen de consultas, la plataforma ofrece planes ampliados con herramientas adicionales.

IA pensada para la realidad mexicana

A diferencia de otros asistentes generados fuera del país, I’AM Chat está optimizado para resolver necesidades específicas de México. Facilita trabajos académicos, administrativos, empresariales y creativos con respuestas adaptadas al contexto local.

Entre sus funciones destacan:

Redacción de textos de cualquier tipo.

Resúmenes y organización de información.

Explicaciones claras de temas complejos.

Generación de ideas creativas.

Análisis de contenido.

Apoyo en tareas escolares, laborales o empresariales.

Creación de imágenes, modo visión y búsqueda en línea.

Su capacidad integral lo convierte en una herramienta útil para elaborar documentos, presentaciones, clasificar datos o resolver dudas especializadas en cuestión de segundos.

Soberanía tecnológica y protección de datos

Uno de los principales diferenciales del asistente es que opera completamente dentro de México, lo que fortalece la soberanía tecnológica del país y evita la dependencia de plataformas extranjeras.

Además, su infraestructura local brinda un nivel adicional de seguridad y protección de datos, algo especialmente relevante para estudiantes, profesionistas, emprendedores y Pymes que manejan información sensible.

Un desarrollo de talento mexicano

“El conocimiento que obtenemos a través de la inteligencia artificial nos permite tomar decisiones más informadas y óptimas en nuestro día a día”, afirmó Raúl Manzano Díaz, CEO y fundador de I’AM.

El directivo destacó la labor del equipo de ingenieros mexicanos detrás de esta plataforma:“Su dedicación, innovación y compromiso han sido fundamentales para crear tecnología de clase mundial hecha en México, al servicio del país”.

Lo que viene: IA para niños y para Pymes

Manzano adelantó que los próximos lanzamientos de I’AM incluirán:

Una aplicación para niños , con control parental.

, con control parental. Un asistente empresarial plug-and-play para Pymes, fácil de conectar y utilizar, enfocado en mejorar procesos y productividad.

Ambos proyectos buscan acercar la inteligencia artificial a familias y negocios de manera segura, sencilla y accesible.

Una herramienta cotidiana para un México digital

I’AM Chat no solo responde preguntas: entiende contextos, propone soluciones y acompaña procesos de toma de decisiones. Atiende la falta de tiempo para elaborar documentos, la necesidad de explicaciones inmediatas y la ejecución de tareas repetitivas como clasificar, ordenar o sintetizar información. También potencia la creatividad en la generación de contenido, ideas o proyectos.

Con su lanzamiento, México reafirma su compromiso con la innovación y la democratización tecnológica, poniendo en manos de todos una herramienta inteligente, segura y construida por talento nacional.

