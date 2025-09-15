Más Información

Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, buscaba instalar grupo criminal en Paraguay, revelan

Célula criminal de Hernán Bermúdez podría estar operando ya en Paraguay, advierte criminólogo

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

EU mata a tres presuntos narcos venezolanos, en segundo ataque a embarcación en El Caribe

Julio César Chávez Jr. reacciona a la derrota de Canelo Álvarez y pide una revancha para el mexicano

"El Grito" se apaga en ciudades de EU por miedo a las redadas migratorias de Trump

Aseguran en Mazatlán 1.5 toneladas de metanfetaminas a "La Chapiza", ocultas en doble fondo de tractocamión

Detienen en Michoacán al presunto responsable del choque entre autobús y tren en Atlacomulco que dejó 10 muertos

Recaudación por combustibles cae 29 mil 300 mdp con marinos en Aduanas

Noroña destaca acción de Emiliano González al salvar a un menor en accidente; “Para que sigan criticando”, dice

Sube a 14 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Izan bandera monumental en Iztapalapa; alcaldesa dedicó el acto a las familias afectadas por la tragedia en La Concordia

Tiflis. Las fuerzas de seguridad georgianas han detenido en el aeropuerto de la ciudad de Batumi al ciudadano israelí Simon Leviev (cuyo verdadero nombre es Shimon Hayat), que inspiró la película de 'Estafador de Tinder', informó hoy la televisión local.

La detención se produjo en respuesta a la notificación para su captura emitida por , indicó el Ministerio del Interior georgiano sin ofrecer más detalles.

¿Quién es Simon Leviev?

La película sobre la vida de Leviev fue divulgada en 2022 y narra la historia de un israelí que viaja por Europa haciéndose pasar por el hijo del magnate de los diamantes Lev Leviev.

El estafador conocía a mujeres a través de la red social Tinder y les pedía grandes sumas de dinero, supuestamente, para financiar sus lujos.

El estafador de Tinder, Shimon Hayut, así vive hoy en día
El estafador de Tinder, Shimon Hayut, así vive hoy en día

Según algunas estimaciones, Leviev consiguió hacerse con unos 10 millones de dólares estafando a sus víctimas.

