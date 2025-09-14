La noche de los Premios Emmy 2025 dejó un momento histórico: Owen Cooper, con tan solo 15 años, se convirtió en el actor más joven en ganar el Emmy a Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o Película.

El joven británico fue reconocido por su papel como Jamie Miller en el drama criminal de Netflix “Adolescencia” (“Adolescence”), imponiéndose ante figuras de gran trayectoria como Javier Bardem, Bill Camp o Peter Sarsgaard.

Al ganar el jóven actor dedico unas palabras:

"Esto no es real, empecé clases de actuación hace un par de años pero nunca imaginé estar en Estados Unidos y mucho menos estar aquí. Yo no era nada hace tres años pero si te concentras y sales de tu zona de confort puedes lograr grandes cosas", dijo Owen Cooér

Este triunfo no solo lo coloca en la cima de su generación, sino que lo convierte también en uno de los intérpretes más jóvenes en la historia de los Emmy en cualquier categoría de actuación. Antes de él, nombres como Roxana Zal, Kristy McNichol o Scott Jacoby habían hecho historia, pero todos hace varias décadas.

¿De qué trata “Adolescencia” la serie de Netflix?

La serie británica creada por Jack Thorne y Stephen Graham, dirigida por Philip Barantini, se estrenó en Netflix el 13 de marzo de 2025. Desde entonces, se ganó el aplauso de la crítica por su arriesgado estilo visual: cada uno de sus cuatro episodios está filmado en un único plano secuencia continuo, sin cortes.

La historia de “Adolescencia” sigue a Jamie Miller, un adolescente de 13 años arrestado tras ser acusado de asesinar a una compañera de clase. Pero lejos de enfocarse únicamente en resolver el crimen, la trama profundiza en los motivos, los traumas y las tensiones sociales que rodean a los personajes.

Esa complejidad narrativa, sumada a la actuación de Cooper, fue clave para que la serie se convirtiera en un fenómeno y estuviera en la cima de popularidad en las listas de Netflix.

¿Cuál fue la primera serie de Owen Cooper?

Además de ser reconocida en los Premios Emmy 2025, resulta ser que la serie de Netflix es el primer trabajo profesional de Owen Cooper.

Con apenas 14 años en el rodaje y sin experiencia previa en actuación, el joven nacido el 5 de diciembre en Manchester logró una interpretación tan poderosa que no solo lo llevó a su primera nominación, sino también a marcar un récord imposible de ignorar.

Antes de Cooper, el récord lo ostentaba Jharrel Jerome, quien ganó un Emmy a los 21 años por “When They See Us”.

Hoy, Owen Cooper rompe ese estándar y se une a la corta lista de adolescentes que han levantado una estatuilla en los Emmy.