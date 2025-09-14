Más Información

El nombre de Owen Wilson acaba de pasar a la historia del entretenimiento en Estados Unidos.

La noche de este domingo, el actor se convirtió en el ganador más joven de los al alzarse como el Mejor actor de reparto en una miniserie con tan solo 15 años.

Casi desconocido, hasta hace unos meses, Cooper logró derrotar a grandes figuras de Hollywood, como , quien competía en la misma categoría por su trabajo en la serie de Netlfix "Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez".

Convertirse en el ganador más joven de un Emmy en esta categoría no solo lo posiciona en la industria, también marca un récord: hasta ahora ningún actor de su edad había logrado imponerse sobre intérpretes de renombre mundial.

“Empecé clases de actuación hace un par de años pero nunca imaginé estar en Estados Unidos y mucho menos estar aquí”, declaró tras recibir el galardón, todavía incrédulo.

¿Quién es Owen Cooper?

Originario de Warrington, Inglaterra, hasta hace poco su vida estaba lejos de las alfombras rojas.

Hijo de una cuidadora y un trabajador del sector tecnológico, Cooper soñaba con dedicar su vida al futbol profesional; incluso, jugó en el equipo juvenil sub-15 del Warrington Rylands, pero su destino cambió cuando comenzó a tomar clases en The Drama Mob, una pequeña escuela de actuación.

Debutó y saltó a la fama gracias a , una miniserie británica que Netflix estrenó en marzo de 2025, y donde dio vida a Jamie Miller, un chico de 13 años acusado de asesinar a una compañera de escuela.

La serie de Netflix ha dado de qué hablar por su crudeza. Foto: Netflix
La serie de Netflix ha dado de qué hablar por su crudeza. Foto: Netflix

Su desempeño frente a la cámara sorprendió a la crítica internacional, no sólo por su técnica sino por las largas horas de rodaje que realizó como todo un profesional.

Pronto, la actuación de Owen y la cruda historia que interpretó llevaron a "Adolescencia" a convertirse en una de las producciones más vistas en la historia de Netflix, superando a otros fenómenos como "Stranger Things".

Con una carrera en ascenso y uno de los futuros más prometedores, el joven actor fue elegido para dar vida al joven Heathcliff en la nueva versión de "Cumbres Borrascosas" que es protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.

