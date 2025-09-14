Más Información

Enrique Diemecke volverá al Teatro Colón con repertorio argentino y qatarí

El iPhone 17 y la séptima gala de "La Casa de Los Famosos México", en los memes de la semana

La oveja catorce

Los relatos visuales de Francisco Mata Rosas sobre el sismo del 85

El trío de jóvenes que busca reconstruir la memoria del terremoto del 85

Los segundos del temblor

Las estrellas más grandes de la pantalla chica se reunieron en un solo lugar para celebrar a las mejores series y películas.

Esta noche, en el Peacock Theater de Los Ángeles se llevará a cabo la 77 entrega de los una que ya tiene grandes favoritos "The Office", "Severance" y "The Last of Us".

Y precisamente, uno de los primeros en aparecer en la alfombra roja, previa a la ceremonia, fue Ben Stiller, productor y director de "Severance".

Ben STiller, director y productor de "Severance" una de las series más nominadas. Foto: AFP.
Ataviado en un impecable smoking negro el comediante aseguró que jamás se imaginó el éxito que esta serie tendría, y sobre todo la conexión que lograrían con el público, la cual agradece infinitamente.

"Es increíble que tan comprometidos estaban los fans con el show. Les importa los personanajes y el show tanto como nosotros y eso es algo hermoso. Esta conexión no curre tan seguido", dijo en entrevista con TNT.

Otra de las artistas que se robó la atención de las cámaras fue Lisa, quien forma parte de la nueva temporada de "White Lotus". Para su primera vez en esta ceremonia, la también cantante eligió un vestido asimétrico rosa de la marca Lever Couture, que acompañó con zapatos y joyería en el mismo tono.

Lisa se robó las cámaras con este vestido asimétrico. Foto: AP.
, nominado a mejor actor por su trabajo en "The Last of us", eligió un look monocromático en blanco, de la marca Céline, el cual combinó con gafas oscuras y un peinado que dejaba ver sus rizos.

Martin Short y Steven Martin, protagonistas de la serie "Only Murders in the building" aparecieron juntos, ambos luciendo un elegante smoking negro a juego.

Pedro Pascal apareció en un look monocromático de Céline. Foto: AP
Selena Gomez, por su parte, fue una de las pocas invitadas que se animó a usar un pop de color. Gomez se dejó ver junto a su prometido, Benny Blanco, en un espectacular vestido rojo de corte asimétrico, diseñado por Louis Vuitton, que dejaba ver sus hombros. Como dato especial, el vestido fue diseñado exclusivamente para ella.

Selena Gomez lució espectacular en este vestido que fue diseñado exclusivamente para ella. Foto: AFP.
Jenna Ortega dio cátedra de moda. La intérprete de "Merlina" lució un vestido de Givenchy en colores metálicos que siguió con el estilo gótico que ha llevado a lo largo de las últimas alfombras.

Sarah Paulson, Michelle Monaghan, Cate Blanchet, Catherine O'Hara, Alan Cumming, Sydney Sweeney, Scarlett Johansson y Owen Cooper, protagonista de "Adolescencia" y el nominado más joven de la historia también desfilaron por la alfombra.

Jenna Ortega impuso moda con este modelo de Givenchy. Foto: AP.
Scarlett Johansson apareció en un vestido strapless que se ajustaba a su figura. Foto: AFP.
Después de su polémica, la actriz de "Euphoria" apareció en un espectacular vestido rojo. Foto: EFE
El actor británico, Jude Law, apareció en un elegante smoking negro. En esta ocasión asistió como presentador. Foto: EFE.
Cate Blanchet optó por un jumpsuit con transparencias y escote al frente. Foto: AFP.
