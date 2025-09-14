Este domingo, Hollywood volverá a vestirse de gala para recibir a figuras como Seth Rogen, Harrison Ford, Colin Farrell y Jean Smart, quienes ya confirmaron su presencia en los premios Emmy, Entre todas las producciones que competirán por la estatuilla, hay una que destaca sobre el resto: la serie de Apple TV+, "Severance", que lidera con 27 nominaciones, superando a gigantes como "El Pingüino" y "The White Lotus".

¿De qué trata "Serevance"?

La historia sigue a Mark Scout (Adam Scott), un empleado de Lumon Industries que se somete a un procedimiento quirúrgico llamado severance. Este proceso divide su memoria en dos: un “yo” que sólo existe dentro de la oficina y otro que vive fuera de ella, sin que ninguno de los dos tenga recuerdos del otro.

Lo que parece una solución ideal para separar lo laboral de lo personal pronto se convierte en una pesadilla. Mark y sus compañeros descubren que sus días en Lumon son un laberinto de tareas absurdas, pasillos vigilados y secretos corporativos que esconden algo mucho más oscuro.

Lee también: Todo lo que debes saber de los Premios Emmy 2025; fecha, dónde ver y nominados

Además de Adam Scott, la serie cuenta con un elenco sólido que aporta matices a la narrativa:

Britt Lower interpreta a Helly Riggs, cuya verdadera identidad resulta ser un punto de quiebre para la trama.

interpreta a Helly Riggs, cuya verdadera identidad resulta ser un punto de quiebre para la trama. Zach Cherry como Dylan George, un empleado que empieza a cuestionar los beneficios de la empresa.

como Dylan George, un empleado que empieza a cuestionar los beneficios de la empresa. John Turturro y Christopher Walken dan vida a una de las subtramas más entrañables.

y dan vida a una de las subtramas más entrañables. Patricia Arquette encarna a Harmony Cobel, la enigmática figura que representa el poder de Lumon.

Desde su estreno en 2022 en Apple TV+, "Severance" fue recibida con elogios por su originalidad y su atmósfera visualmente inquietante.

Tras una larga espera de tres años, la segunda temporada llegó el 17 de enero de 2025, confirmando que el fenómeno estaba lejos de agotarse.

El éxito se reflejó en la lista de nominaciones: compite como Mejor serie dramática, y su elenco principal y de reparto ocupa varias categorías:

Adam Scott disputará el premio a Mejor actor frente a pesos pesados como Pedro Pascal ("The Last of Us") y Gary Oldman ("Caballos lentos").

La producción, descrita como un retrato absurdo y perturbador del mundo laboral, llega como la principal candidata a llevarse el premio a Mejor drama. Su trama sigue a un grupo de empleados que, tras someterse a un procedimiento quirúrgico, viven con sus recuerdos divididos entre la oficina y su vida personal. Adam Scott y Britt Lower, protagonistas de la historia, también buscarán su reconocimiento en las categorías de actuación.

¿Dónde ver los Premios Emmy 2025?

La gala podrá seguirse en directo a través de TNT y en streaming por HBO Max.

¿Quiénes presentarán la ceremonia?

La entrega contará con un grupo de presentadores de lujo, entre los que destacan:

Elizabeth Banks

Angela Bassett

Jason Bateman

Kathy Bates

Kristen Bell

Colman Domingo

Jenna Ortega

Catherine Zeta-Jones

La segunda temporada de "Severance" encabeza con 27 categorías, sólo por debajo de "The Penguin", con 24, y "The Studio" con 23.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc