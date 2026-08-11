La creadora de contenido colombiana Sofía Murillo, falleció este sábado 8 de agosto, a los 17 años, durante un accidente en helicóptero en Brasil, de acuerdo con reportes oficiales de medios locales, como CNN Brasil y g1.

El accidente habría ocurrido durante un recorrido panorámico en helicóptero cerca de Vista Chinesa, un mirador escénico boscoso en Río de Janeiro; la influencer se encontraba de visita como parte de un viaje de vacaciones junto a su familia.

La joven, habría visitado el país junto a su madre Wendy Marique, de 37 años, y su abuela Rocio Cubillos, de 59 años, quienes viajaban a bordo de un helicóptero de cuatro plazas con Voo Rio Panorâmino e Serviços Aeronáuricos, una agencia local de tours aéreos.

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La creadora de contenido vivía en Bogotá, Colombia. Foto: Instagram

¿Qué se sabe hasta ahora del accidente?

Según con CNN Brasil, el accidente aéreo ocurrió la mañana del sábado, alrededor de las 11:00 horas. Como parte del paseo turístico, la aeronave sobrevolaba la zona de la estatua del Cristo Redentor, cuando de repente se estrelló en una zona boscosa en la Selva de Tijuca, al sur de Río de Janeiro.

Además de Sofía, su madre y su abuela, también perdió la vida en el incidente Alessandro Rocha, piloto del helicóptero. La aeronave, que formaba parte de vuelo turísticos, era un Robinson R44 con matrícula PP-MFS.

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De acuerdo con lo que el tío de la creadora, Víctor Manrique, señaló a medios locales, la familia habría reservado un vuelo panorámico de 20 minutos para ver el Cristo Redentor. Murillo, su madre y abuela abordaron primero mientras el resto de la familia, sus tíos y su prima de 15 años, esperaban en el hangar para tomar el siguiente recorrido.

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Fotografía de archivo de la estatua del Cristo Redentor, en Río de Janeiro (Brasil). Foto: EFE

Según el medio G1, el Departamento de Bomberos de Río de Janeiro fue alertado a las 11:11 de la mañana, para atender el incidente. El equipo del Grupo de Operaciones Aéreas localizó los restos de la aeronave, perteneciente a la empresa VRP.

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De acuerdo con los reportes, el helicóptero explotó al estrellarse contra la ladera y las llamas se propagaron por el bosque. El fuego fue controlado por personal militar y se buscaron vías de acceso para que la Policía Civil y los equipos forenses recuperen los cuerpos.

¿Quién era Sofía Murillo?

Con más de 250 mil seguidores en Instagram y TikTok, Sofía Murillo residía en Bogotá, Colombia. La creadora era conocida en redes por compartir con sus seguidores videos de su estilo de vida, consejos de belleza e higiene femenina, además de tips sobre maquillaje.

Su contenido sobre cuidado personal y reseñas sobre productos cosméticos la llevó a construir una fiel comunidad de seguidores, quienes, al enterarse de su muerte, dejaron diversos mensajes emotivos en sus redes sociales.

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La última publicación de la influencer colombiana fue en la plataforma de Instagram, el pasado 1 de agosto, en el que compartió algunos consejos para quienes apenas están iniciando en el maquillaje y el cuidado del rostro.

Finalmente, hasta el momento las causas del siniestro continúan siendo investigadas por el Centro de Investigación y prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil y la Policía Civil de Río de Janeiro.

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