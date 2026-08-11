Nación | 11-08-26 | 13:22 | Actualizada | 11-08-26 | 13:57 |

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, , sufrió la fractura de un tobillo.

En sus redes sociales informó que fue hospitalizada, aunque no agregó más información.

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“Buen día, les informo que sufrí una fractura de tobillo y estaré hospitalizada”, indicó la próxima secretaria de las Mujeres.

“En coordinación con mi equipo de trabajo continuaré atendiendo la agenda”, agregó la morenista.

em/apr

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