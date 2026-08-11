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La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, sufrió la fractura de un tobillo.
En sus redes sociales informó que fue hospitalizada, aunque no agregó más información.
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“Buen día, les informo que sufrí una fractura de tobillo y estaré hospitalizada”, indicó la próxima secretaria de las Mujeres.
“En coordinación con mi equipo de trabajo continuaré atendiendo la agenda”, agregó la morenista.
Ángel Aguirre controlaba crimen y policía, indican testigos; ordenó destruir evidencias del caso Ayotzinapa
em/apr
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