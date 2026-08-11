La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, sufrió la fractura de un tobillo.

En sus redes sociales informó que fue hospitalizada, aunque no agregó más información.

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“Buen día, les informo que sufrí una fractura de tobillo y estaré hospitalizada”, indicó la próxima secretaria de las Mujeres.

“En coordinación con mi equipo de trabajo continuaré atendiendo la agenda”, agregó la morenista.

Buen día, les informo que sufrí una fractura de tobillo y estaré hospitalizada.

En coordinación con mi equipo de trabajo continuaré atendiendo la agenda. — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) August 11, 2026

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