Al presentar el reporte de incidencia delictiva, la secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, expuso la variación en el promedio diario de homicidios dolosos durante los últimos cuatro sexenios, los cuales abarcan las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018), Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según la gráfica presentada durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, el sexenio del panista Felipe Calderón repuntó la cifra de homicidios dolosos con un aumento en la variación del 148% durante su administración.

Cabe destacar que los años donde repuntó este delito (2006-2012) coinciden con la llamada "guerra contra el narco", un periodo donde la estrategia de seguridad del expresidente Calderón se basó en el despliegue de fuerzas armadas para combatir a los cárteles de la droga en el país y un método que llevó al aumento de delitos en México.

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Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, en la “Mañanera del Pueblo” del 11 de agosto de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

La gráfica, presentada este martes por la titular del SESNSP, está basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del Secretariado Ejecutivo, así como de las 32 Procuradurías Generales de Justicia y las actuales Fiscalías estatales, las cuales muestran con foto y cifras, la variación de cada año.

Esta permite apreciar cómo de 2006 a 2018 hubo un "aumento sostenido" en los homicidios. De 2006 a 2012 se incrementaron a 148% los homicidios dolosos, mientras que de 2012 a 2018, el aumento fue de 42%, esto, durante la administración del expresidente priista Enrique Peña Nieto.

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Para el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (Morena), de 2018 a 2024, Marcela Figueroa destacó que se logró "revertir esta tendencia" ya que, sostiene, según los datos, hay una disminución en la variación del 9% en este sexenio.

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Actualmente en la administración de la presidenta morenista Claudia Sheinbaum, la secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta una reducción en la variación de 47% de delitos de homicidios dolosos, los cuales, asegura, pasaron de 91.7 (en 2024) a 48.6 casos en lo que va de este 2026, es decir, hubo una reducción del 47%.

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La gráfica también da cuenta del número de casos registrados por año; en el sexenio de Calderón la cifra más elevada fue en el 2011 con 74.6 casos en el promedio diario. En el sexenio de Peña Nieto, el año con más víctimas fue 2018 con 100. 5 casos en el promedio diario.

Para López Obrador, en 2020 se reportaron 100.5 casos diarios, pese a que en 2019 la cifra había bajado a 100.4.

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