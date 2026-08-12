San Luis Potosí.— En los primeros siete meses del año, San Luis Potosí ocupó nuevamente el primer lugar nacional en reducción de homicidios dolosos, ya que disminuyó 80.5% este delito respecto a enero-julio de 2025, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La entidad también se destacó por su baja aportación a la incidencia nacional de este delito, al registrar 31 homicidios dolosos durante el periodo, equivalentes a apenas 0.3% del total nacional, colocándose en el tercer lugar entre las entidades con menor participación.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, Jesús Juárez Hernández, destacó que estos resultados son producto de una estrategia permanente que combina prevención, inteligencia, investigación, presencia operativa y coordinación, además del apoyo sin límites del gobernador Ricardo Gallardo Cardona a las familias potosinas.

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