La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este miércoles 12 de agosto se tiene prevista una manifestación a las 8:30 horas, en el Centro Banamex, en el marco del evento "AWS Summit Ciudad de México 2026", evento insignia de Amazon Web Services. Se realizará el mitin "Boicot al Proyecto Nimbus: fin

La complicidad de AWS y Google", ya que ambas empresas presuntamente proveen la infraestructura en la nube y la inteligencia artificial que Israel utiliza para la vigilancia masiva, el apartheid y el exterminio del pueblo palestino.

Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se harán presentes en el Zócalo capitalino, a las 10 horas, para exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

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La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos se manifestará a las 10 horas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; denuncian haber sido desalojados violentamente del predio de 200 hectáreas "La Peña", ubicado en la cabecera municipal de Tampamolón de Corona, en la zona Huasteca del Estado de San Luis Potosí.

Personal del Refugio Franciscano se manifestará a las 11 horas, en la Junta de Asistencia Privada Calderón de la Barca, para exigir una auditoría e investigación a la Junta de Asistencia Privada, ya que fue la encargada de autorizar la venta ilegal del predio a un particular.

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Liberación Animal protestará al mediodía, en el Zoológico de San Juan de Aragón, con la finalidad de promover acciones globales para detener el comercio ilegal de marfil, proteger los hábitats naturales, terminar con el maltrato en cautiverio y apoyar a organizaciones de conservación que resguardan a los elefantes africanos y asiáticos.

El grupo Plataforma 420 se manifestará al mediodía, en el Monumento a la Madre, para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Manifestantes se reunirán a las 13:30 horas en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; asistirán en apoyo a la audiencia de una víctima de abuso sexual.

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La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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La Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina se manifestará a las 14 horas en la estación Zapata del Metro. Realizarán brigadeo informativo en apoyo al pueblo palestino.

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Habitantes de Xochimilco se reunirán a las 11 horas en la Secretaría de Gobierno capitalina; exigen la regularización de 40 predios.

El Frente Popular Francisco Villa se manifestará a lo largo del día en la Secretaría de Vivienda, para exigir la regularización del predio "Gerónimo Martínez", ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

mahc/LL