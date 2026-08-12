Chimalhuacán, Méx.— Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con apoyo de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal, realizaron un cateo en un inmueble usado como centro de rehabilitación contra las adicciones en el que localizaron a 34 personas internadas —30 hombres y 4 mujeres—, a quienes reintegraron a sus núcleos familiares. El inmueble fue asegurado.

La diligencia se efectuó por una investigación por una denuncia de privación ilegal de la libertad. Tras solicitar y obtener la orden de un juez, policías junto con la Guardia Nacional y la Policía Municipal, cumplieron la orden.

Las personas que estaban en ese sitio, con razón social “La Tribu de Judá”, presentaban diversas lesiones y, en algunos casos, infecciones en la piel.

Según información recabada por la fiscalía mexiquense, los internos recibían golpes y castigos físicos, como permanecer de pie todo el día, y consumían alimentos en mal estado. Para salir del centro, la familia de algunos de ellos debía pagar 15 mil pesos.

Ángel Ricardo “N” y Luis Alberto “N”, quienes eran encargados del centro al momento del cateo, fueron presentados ante la autoridad correspondiente.

Entre el 13 y el 20 de marzo de 2026, la fiscalía junto con instancias federales, estatales y municipales, aseguró 53 de estos sitios por su probable vínculo con diversos delitos.

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