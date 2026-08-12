[Publicidad]
Debido a obras de reparación, la alcaldía Iztapalapa informó que suspenderá el servicio de agua en:
- La zona de Santa Catarina
- Unidades habitacionales de la Corbata Zaragoza
- Pueblo de San Sebastián
- Pueblo de Santa Martha
- Pueblo de Santa María Aztahuacán
Todo ello debido a que personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza reparaciones en el Eje 10 sur por una fuga de agua en una tubería de 48 pulgadas, publicó la demarcación en su cuenta de X.
Lee también Brugada anuncia que agosto será mes de las juventudes; resalta acciones durante su administración
Por lo tanto, se suspenderá la operación de los pozos Tláhuac, Neza y Mixquic, lo que afecta el caudal al tanque la Caldera.
La alcaldía seguro que apoyará a la población con el suministro a través de pipas de agua potable, lo cual pueden solicitar los vecinos a los números 5556700737 y 5590023510.
La alcaldía estimó que el suministro de agua se regularizará hacia el mediodía del viernes. Aunque las obras concluirían durante la madrugada del jueves, los tanques tardarán varias horas en llenarse, por lo que el servicio se restablecerá de manera gradual hasta normalizarse el viernes.
[Publicidad]
dmrr
[Publicidad]
Más información
Mundo
Sismo de magnitud 5.5 sacude El Salvador, Honduras y Nicaragua; autoridades descartan daños
Estados
Abren Casa de la Mujer Indígena en Monterrey; brindará atención integral a más de 7 mil mujeres
Espectáculos
Verónica Castro reaparece, con tanque de oxígeno, en la graduación de su hijo, Cristian
Nación
Diego, el primero en concluir examen de control de la UNAM en León; señala diferencias en prueba, pero confía en conocimientos
Al día
Se dispara un rifle en jornada de desarme por la paz en Tzintzuntzan, Michoacán, hay cuatro heridos
Al día
Reparan tubería del Cutzamala con tecnología alemana en Ecatepec, garantizan abasto de agua
Al día
Dos socavones se abren casi al mismo tiempo y se tragan dos camiones a solo 30 metros en Iztacalco
Espectáculos
¡Se viene la placa! LCDLFMX4 enfrenta nueva noche de nominaciones ¿A qué hora es y por dónde verla?