Metrópoli | 12-08-26 | 18:32 |

Debido a obras de reparación, la informó que suspenderá el servicio de agua en:

  • La zona de Santa Catarina
  • Unidades habitacionales de la Corbata Zaragoza
  • Pueblo de San Sebastián
  • Pueblo de Santa Martha
  • Pueblo de Santa María Aztahuacán

Todo ello debido a que personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza reparaciones en el Eje 10 sur por una fuga de agua en una tubería de 48 pulgadas, publicó la demarcación en su cuenta de X.

Lee también

Por lo tanto, se suspenderá la operación de los pozos Tláhuac, Neza y Mixquic, lo que afecta el caudal al tanque la Caldera.

La alcaldía seguro que con el suministro a través de pipas de agua potable, lo cual pueden solicitar los vecinos a los números 5556700737 y 5590023510.

La alcaldía estimó que el suministro de agua se regularizará hacia el mediodía del viernes. Aunque las obras concluirían durante la madrugada del jueves, los tanques tardarán varias horas en llenarse, por lo que de manera gradual hasta normalizarse el viernes.

[Publicidad]

dmrr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]