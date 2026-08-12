Debido a obras de reparación, la alcaldía Iztapalapa informó que suspenderá el servicio de agua en:

La zona de Santa Catarina

Unidades habitacionales de la Corbata Zaragoza

Pueblo de San Sebastián

Pueblo de Santa Martha

Pueblo de Santa María Aztahuacán

Todo ello debido a que personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza reparaciones en el Eje 10 sur por una fuga de agua en una tubería de 48 pulgadas, publicó la demarcación en su cuenta de X.

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Por lo tanto, se suspenderá la operación de los pozos Tláhuac, Neza y Mixquic, lo que afecta el caudal al tanque la Caldera.

La alcaldía seguro que apoyará a la población con el suministro a través de pipas de agua potable, lo cual pueden solicitar los vecinos a los números 5556700737 y 5590023510.

La alcaldía estimó que el suministro de agua se regularizará hacia el mediodía del viernes. Aunque las obras concluirían durante la madrugada del jueves, los tanques tardarán varias horas en llenarse, por lo que el servicio se restablecerá de manera gradual hasta normalizarse el viernes.

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