Alrededor de 800 mil personas se verán afectadas por la megafuga de agua en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, dio a conocer la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz.

En entrevista con EL UNIVERSAL, detalló que parte de la línea de agua se cerró y recomendó a la población ser responsables con el uso del líquido.

Informó que se realizó un censo en 130 viviendas, de las cuales 20 presentaron daños considerables, nueve de grado medio, 18 son menores y 81 no registraron afectaciones y en dos domicilios no hubo respuesta.

Las 20 viviendas con afectaciones mayores ya fueron limpiadas y 12 sanitizadas, al igual que una escuela cercana.

Destacó que se mantiene un operativo de distribución de agua mediante 163 pipas en coordinación con 72 más de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), con alrededor de 200 viajes.

Aleida Alavez explicó que las zonas donde más aumentó la demanda de agua son Ejidos de Santa María Aztahuacán, Santa Cruz Meyehualco y Juárez, además de que permanecen atentos a la situación en Vicente Guerrero.

La edil espera que hoy concluyan las labores de reparación por parte de la Segiagua, además, se han retirado 39 toneladas de basura derivadas de las labores.

A través de un comunicado, la Segiagua informó que la reparación de la megafuga de agua lleva un progreso de 50%; este jueves los trabajos se concentraron en excavaciones.

La dependencia precisó que en apoyo a la población, se entregaron 110 garrafones del programa Agua Bienestar.

En lo referente a los daños, reportó 44 viviendas afectadas en muebles, patios y enseres domésticos. Además, una casa dañada por las excavaciones, en los patios de dos escuelas, el estacionamiento de un hotel y de un comercio.

Luego de detallar que el ducto afectado corresponde a una tubería de 36 pulgadas (91 centímetros), que es parte del sistema hidráulico que abastece al tanque Cerro de la Estrella, la secretaría indicó que ese tramo será sustituido debido a que cuenta con más de 60 años en operación.

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