Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) cumplieron el sueño de una menor de 13 años que lucha contra un osteosarcoma en fémur y metástasis pulmonar, de ser policía de la Ciudad de México.

Elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la SSC pasaron por Vicky al hotel donde se hospedaba para llevarla a las instalaciones de la Universidad de la Policía (Unipol), en la alcaldía Álvaro Obregón, donde comenzó su día como policía.

La menor recibió un uniforme de cadete hecho a su medida, posteriormente realizó ejercicios de Orden Cerrado y siguió con un recorrido por las instalaciones de la Unipol, informó la SSC.

Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina

Luego, fue llevada en una patrulla a las instalaciones de la SSC, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde realizó el pase de lista y recibió un uniforme de policía, para posteriormente, recibir capacitación por parte de elementos de Inteligencia Policial de la Unidad Águila, quienes le mostraron cómo volar un dron de la corporación.

Finalmente, fue llevada a la Sala de Crisis de la SSC donde fue nombrada Policía Honoraria adscrita a la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia Policial y recibió el reconocimiento como Piloto Honorario de Drones.

Vicky viajó desde Pachuca, Hidalgo, para cumplir su sueño de ser policía de la Ciudad de México.

afcl