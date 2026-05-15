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La Secretaría de Gobierno (Secgob) de la CDMX dio a conocer que la movilización con motivo del , realizada este viernes , tuvo una afluencia de 5 mil personas y concluyó, alrededor de las 13:20 horas, con saldo blanco.

Las y los manifestantes, provenientes de distintas entidades del país, partieron de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y de la estación Buenavista del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con dirección al .

Durante su recorrido avanzaron sobre diversas vialidades del centro de la ciudad y realizaron un mitin frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (), para posteriormente continuar su trayecto hacia la Plaza de la Constitución.

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En un comunicado, la dependencia precisó que Grupo de Diálogo y Convivencia, integrado por personal de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno, (SCPPyBG) y de la Dirección General de Gobierno (DGG), acompañó el desarrollo de la movilización mediante labores de concertación y diálogo permanente, con el objetivo de generar condiciones de convivencia, prevenir incidentes y garantizar el desarrollo pacífico de la jornada.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito, implementó un operativo a fin de facilitar la movilidad peatonal y vehicular en la zona.

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