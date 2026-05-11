Una mujer identificada como Zaira “N” fue vinculada a proceso por los delitos de violación agravada, abuso sexual agravado y pornografía infantil, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la señalara por presuntamente agredir sexualmente a su hija de seis años y generar material audiovisual de contenido sexual infantil en la alcaldía Cuajimalpa.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos habrían ocurrido entre noviembre de 2025 y abril de 2026. La denuncia fue presentada el pasado 15 de abril por el padre de la menor, lo que derivó en el inicio de las indagatorias por parte de la Fiscalía capitalina.

Tras reunir diversos datos de prueba, el Ministerio Público obtuvo el 7 de mayo una orden de aprehensión contra la mujer. Un día después, también consiguió una orden de cateo para intervenir un inmueble ubicado en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

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El operativo fue ejecutado el 9 de mayo por agentes de la Policía de Investigación (PDI), quienes lograron la detención de la imputada y aseguraron distintos dispositivos electrónicos que presuntamente estarían relacionados con los delitos investigados.

Durante la audiencia inicial, el juez de control determinó vincular a proceso a Zaira “N” por dos hechos distintos de violación agravada, además de abuso sexual agravado y pornografía infantil. Asimismo, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

La autoridad judicial fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía CDMX continuará con las diligencias para fortalecer el caso.

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