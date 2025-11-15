Más Información

La ex primera dama aseguró que "no está listo" para una mujer presidenta, al reafirmar que ella no buscará esta posición y que "muchos hombres" no están cómodos con el liderazgo femenino.

"Como vimos en la pasada , tristemente, no estamos listos. Por ello estoy como: ni siquiera me miren sobre competir porque todos ustedes están mintiendo. No están listos para una mujer. No lo están. Así que no me desperdicien mi tiempo", declaró Obama en un evento de promoción de su nuevo libro "The Look".

La esposa del expresidente Barack Obama (2009-2017) consideró que las personas en Estados Unidos "tienen mucho por crecer" sobre la idea de tener una mujer como jefa de Estado.

La ex primera dama Michelle Obama habla con Wesley Morris sobre su nuevo libro «The Look» durante un evento en Sixth and I, el miércoles 12 de noviembre de 2025, en Washington. Foto: AP
La ex primera dama Michelle Obama habla con Wesley Morris sobre su nuevo libro «The Look» durante un evento en Sixth and I, el miércoles 12 de noviembre de 2025, en Washington. Foto: AP

"Todavía hay, tristemente, un montón de hombres que no sienten que podrían ser liderados por una mujer, y lo vimos", expresó en una entrevista promocional con la actriz Tracee Ellis Ross en Nueva York cuyas imágenes se difundieron este fin de semana.

"Quiero decir, pienso que todavía tenemos que crecer en ese aspecto, y podemos ver cómo se puede progresar y las cosas pueden arrebatarse cuando se trata de tomar nuestro poder como mujeres", agregó.

Michelle Obama lideraba algunas encuestas de opinión para ser la candidata presidencial demócrata en 2024, cuando el entonces presidente Joe Biden (2021-2025) sopesaba retirarse de la contienda, pero la ex primera dama y su marido apoyaron a Kamala Harris, quien era la vicepresidenta.

En un mitin, la ex primera dama definió al entonces candidato republicano y ahora presidente, Donald Trump, como un "riesgo", en especial para las mujeres, y más tarde él la llamó "asquerosa".

La también autora, quien promociona ahora 'The Look', un libro en el que analiza su evolución estilística desde que estuvo por primera vez en el ojo público, aseguró en octubre a la revista People que casi una década después de haber salido de la está en su mejor momento.

En su discusión con Tracee Ellis Ross, Obama opinó que no está de acuerdo con la idea que una primera dama debe ser el "arquetipo de una esposa y de la feminidad".

