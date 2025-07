El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la exprimera dama, Michelle Obama, se toman con humor las versiones sobre un divorcio que por meses han circulado en redes sociales.

"¡Ella me aceptó de nuevo!", dice Barack en el podcast "IMO with Michelle Obama and Craig Robinson", que ella y su hermano mayor lanzaron hace un tiempo.

"No empieces", bromea Michelle.

Lee también: FBI investiga a su exdirector y al jefe de la CIA durante mandato de Obama; los acusa de dar falsas declaraciones al Congreso

"Fue un touch and go [un puede que sí, puede que no] durante un tiempo", añade entre risas.

Al principio del programa, Barack y Michelle se abrazan, mientras Craig dice: "¡Cómo! ¿Ustedes se agradan?".

Craig comenta que "es muy lindo tenerlos juntos en el programa", a lo que Michelle responde: "Lo sé. Porque cuando no estamos juntos, ¡la gente piensa que estamos divorciados!".

Ya en serio, la exprimera dama subraya: "No ha habido un solo momento en nuestro matrimonio en el que haya pensado en renunciar, y hemos tenido algunos momentos muy difíciles".

Sin embargo, agrega, "también hemos tenido muchos momentos divertidos, muchas aventuras". Reconoce que "me he convertido en mejor persona por el hombre con el que estoy casada".

Fiel a su estilo, Barack la interrumpe y bromea: "Ok, no me hagas llorar ahora. Estamos al principio del programa".

“Don’t make me cry now.” Barack and Michelle Obama address divorce rumors for the first time. pic.twitter.com/FpaooIqGyp — Mike Sington (@MikeSington) July 16, 2025

¿Los Obama se divorcian?

En los últimos meses ha habido una ola de especulaciones en torno al matrimonio Obama. La ausencia de Michelle Obama en eventos como el funeral de Jimmy Carter y la toma de posesión del presidente Donald Trump, en enero pasado, atizaron el fuego. Incluso se llegó a relacionar al exmandatario con la actriz Jennifer Aniston.

Michelle Obama ya ha hablado sobre las versiones de un divorcio, pero es la primera vez que aparecen juntos para desmentir una crisis matrimonial.

"Mi decisión de no asistir a la toma de posesión, de lo que la gente no se da cuenta -o mi decisión de tomar decisiones a principios de este año que me convenían fueron recibidas con tanta burla y críticas", dijo Michelle en otro episodio a principios de este año.

"La gente no podía creer que dijera que no por cualquier otra razón; tenían que asumir que mi matrimonio se estaba desmoronando".

Michelle Obama, quien ha expresado tajantemente su decisión de no involucrarse en política, ha hablado en el podcast sobre cómo fue crecer en Chicago, cómo enfrentar los problemas actuales, y responden a preguntas de los escuchas.

Entre los invitados al podcast de Michelle Obama y su hermano han habido cómicos, músicos y gurús de autoayuda.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc