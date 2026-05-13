Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que importantes indicadores de salud están mostrando estancamiento o incluso retroceso, lo que puede llevar a que se pierdan los logros conseguidos en los últimos 15 años.

"Estas estadísticas deben verse como una llamado a la acción. El progreso es muy lento, desigual y cada vez más frágil. Lo que se necesitan son sistemas de salud fuertes y que reciban una financiación regular", dijo la directora general adjunta de la OMS para sistemas de salud, Yukiko Nakatani.

Además, la organización teme el impacto que están teniendo los recortes a la financiación internacional para promover la salud global, particularmente en los lugares más necesitados y con menos recursos.

Lee también “Esto no es el inicio de una pandemia”, dice la OMS sobre hantavirus

De los indicadores que van en la dirección positiva destacan las nuevas infecciones por VIH, que han disminuido un 40% entre 2010 y 2024, periodo durante el cual también se ha reducido el consumo de tabaco y alcohol, en 26% y 13%, respectivamente.

Asimismo, aumentó el número de personas con acceso a servicios que determinan la salud, en particular el agua potable (mil millones de personas adicionales), instalaciones de saneamiento seguras (mil 200 millones de personas), la higiene (1.600 millones de personas) y soluciones para cocinar de manera limpia, es decir sin utilizar materias cuya combustión es perjudicial para la salud (1.400 millones de personas).

Lee también OMS eleva a 11 los casos positivos por hantavirus; "el trabajo no ha terminado"

"Tareas incompletas"

Del lado de las "tareas incompletas" está la malaria, cuya incidencia aumentó un 8.5% desde 2015, al tiempo que la cobertura de vacunación infantil sigue por debajo de los objetivos fijados, lo que causa brechas en la inmunidad que hacen posible los brotes de enfermedades infecciosas.

La mortalidad materna ha caído un 40% con respecto a 2020, pero sigue siendo tres veces superior al objetivo que países miembros de Naciones Unidas se trazaron para 2030, y la anemia afecta al 31% de las mujeres en edad reproductiva, sin mejoras en la última década.

En paralelo, la prevalencia de sobrepeso en niños menores de cinco años alcanzó el 5.5% en 2024.

También se ha ralentizado el progreso hacia una cobertura sanitaria universal, lo que ha tenido como consecuencia directa que una cuarta parte de la población mundial haya tenido problemas económicos por gastos sanitarios.

El informe de las estadísticas de salud de la OMS destaca que existen lagunas importantes en los datos, lo que impide evaluar plenamente la situación.

Por ejemplo, a finales de 2025 solo el 18% de los países notificaban datos de mortalidad a la OMS en el plazo de un año, y casi un tercio nunca ha informado sobre las causas de muerte.

Lee también Crece preocupación por virus Nipah al confirmarse cinco casos en la India; qué es y cuáles son sus síntomas, te explicamos

De las 61 millones de muertes registradas a nivel mundial en 2023, solo alrededor de un tercio se notificó con información sobre la causa de la muerte, y apenas una quinta parte contaba con datos que cumplían las exigencias de la Clasificación Internacional de Enfermedades.

Los 192 Estados miembros de la OMS se reúnen la próxima semana en Ginebra en su asamblea anual para tomar decisiones sobre las cuestiones de salud pública global más trascendentes y urgentes, y estás estadísticas servirán de respaldo a lo que se decida.

Los grandes ausentes serán Estados Unidos y Argentina, países que consideran como concluido su proceso de salida de la OMS, aunque según las normas vigentes para que esto ocurra deben estar al día con sus contribuciones obligatorias, lo que en el caso de EU no ocurre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc