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Al menos 69 personas, en su mayoría civiles, murieron a finales de abril a manos de hombres armados afiliados a la milicia Codeco en el noreste de la República Democrática del Congo, una región asolada por una recurrente violencia intercomunitaria, según supo este sábado la AFP a partir de fuentes locales y de seguridad.
La cifra provisional de muertos en este ataque asciende a "más de 70 personas", declaró a AFP Dieudonné Losa, presidente de la sociedad civil en la provincia de Ituri (noreste).
Fuentes de las fuerzas de seguridad reportaron 69 fallecidos.
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La situación de violencia en la zona retrasó la recuperación de los cuerpos durante varios días.
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gs/bmc
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