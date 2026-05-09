Al menos 69 personas, en su mayoría civiles, murieron a finales de abril a manos de hombres armados afiliados a la milicia Codeco en el noreste de la República Democrática del Congo, una región asolada por una recurrente violencia intercomunitaria, según supo este sábado la AFP a partir de fuentes locales y de seguridad.

La cifra provisional de muertos en este ataque asciende a "más de 70 personas", declaró a AFP Dieudonné Losa, presidente de la sociedad civil en la provincia de Ituri (noreste).

Fuentes de las fuerzas de seguridad reportaron 69 fallecidos.

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La situación de violencia en la zona retrasó la recuperación de los cuerpos durante varios días.

Una nueva oleada de ataques letales contra civiles en el este de República Democrática del #Congo ha generado alarma.



En los últimos tres días, al menos 34 civiles han muerto en una serie de ataques en las provincias de Ituri y Kivu del Norte, según informes.



Los ataques en… pic.twitter.com/77FH1lTkEo — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) May 9, 2026

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