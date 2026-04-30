La fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, cercana al mandatario Donald Trump, difundió un video en el que se ve a Cole Allen, acusado de intentar asesinar al presidente, atravesar los filtros de seguridad en el edificio donde se llevaba a cabo la Cena de Corresponsales, el sábado pasado.

Pirro posteó que "hoy, estamos publicando el video ya proporcionado al Tribunal de Distrito de EU que muestra a Cole Allen disparar a un oficial del Servicio Secreto de EU durante su intento de asesinar al Presidente en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca".

En el video se ve que uno de los agentes está cerca del acusado y le dispara en dos ocasiones. En las imágenes no se muestra lo que pasó después.

Lee también Trump quita aranceles al whisky; es en honor al rey Carlos III tras su visita a EU

También muestran que Allen merodeó por el hotel donde se realizó la Cena de Corresponsales, un día antes, y no se ven elementos de seguridad.

Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner.



There is no evidence the shooting was the result of friendly… pic.twitter.com/a8gRXkW6BH — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 30, 2026

Pirro añadió que "no hay evidencia de que el tiroteo fuera el resultado de fuego amigo.El video también muestra a Allen explorando el área en el Hotel Hilton el día antes del ataque. Mi oficina junto con el @FBI continuará esta extensa investigación para llevar a Cole Allen ante la justicia".

Siete segundos

Poco después de las 8:30 de la noche del sábado, Allen irrumpió a través de unas puertas dobles situadas un piso por encima del salón de baile.

Siete segundos después, fue detenido por las fuerzas del orden federales, según informaron a CBS News varias fuentes familiarizadas con el asunto.

Después de que Allen, de 31 años, descendiera por una escalera interior desde su habitación en el décimo piso del hotel Washington Hilton, llegó a un grupo de ascensores en el nivel de la terraza con un conjunto de puertas dobles a su izquierda.

Ahí, en un pasillo fuera del alcance de las cámaras de seguridad, se quitó una chaqueta que ocultaba una escopeta, según informaron a CBS News fuentes policiales.

Según las fuentes, las autoridades encontraron la chaqueta allí más tarde.

Lo que siguió fue una rápida cadena de acontecimientos.

Una unidad canina salió de un control de seguridad por las puertas dobles. Dos segundos después, Allen entró por las puertas, giró a la izquierda y, en otros dos segundos, corrió a través de un magnetómetro que el Servicio Secreto de Estados Unidos estaba desmontando.

Dos segundos después, se oyeron disparos.

El director del Servicio Secreto, Sean Curran, declaró el jueves que, según las pruebas que había visto, el sospechoso disparó contra un agente uniformado. El agente "respondió al fuego mientras recibía un disparo a quemarropa en el pecho con una escopeta, y logró disparar cinco veces" mientras caía, dijo Curran en Fox News.

El presunto pistolero bajó entre el puesto de control y una escalera que conducía al salón de baile de abajo.

"Parece que el sospechoso se golpeó la rodilla mientras el agente lo sujetaba a una de nuestras cajas de magnetómetro y comenzó a caer al suelo", dijo Curran.

Tras esposar a Allen, los agentes lo alejaron un poco para quitarle lo que parecía ser un chaleco táctico.

Allen permanecerá en prisión preventiva sin fianza

Allen permanecerá en prisión preventiva sin fianza mientras avanza el proceso judicial.

Allen, un profesor de California de 31 años, compareció este jueves en una audiencia de unos 15 minutos en la que comunicó a la jueza del Distrito de Columbia Moxila Upadhyaya que renuncia a impugnar su permanencia en la cárcel, una medida cautelar solicitada por la fiscalía.

Esto supone un giro en la estrategia de la defensa, ya que en un escrito anterior sus abogados habían solicitado la libertad bajo fianza en espera de juicio.

Boceto judicial que muestra a Cole Tomas Allen durante la comparecencia de ayer en Washington, DC. Foto: AP

Lee también Dan prisión preventiva a Cole Allen, acusado de intentar asesinar a Trump; disparó en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

El acusado compareció con un enterizo naranja de presidiario y escoltado por dos alguaciles, según pudo constatar EFE en la audiencia, a la que estaba prohibido ingresar con cámaras.

Con semblante serio pero tranquilo, respondió a la jueza: "Sí, señoría", cuando esta le preguntó si comprendía las consecuencias de aceptar continuar detenido.

El fiscal adjunto, Charles Jones, insistió varias veces con proseguir la audiencia para presentar las pruebas contra Allen para justificar su permanencia en prisión, pero la jueza consideró innecesario continuar, dado que el acusado ya había aceptado la medida.

Lee también Profesor del mes y diseñador de videojuegos: ¿Quién es Cole Tomas Allen, el hombre que irrumpió en la cena de corresponsales de EU?

La magistrada recordó que más adelante, en el proceso judicial, el acusado podría impugnar su encarcelamiento. La próxima audiencia de Allen se programó para el 11 de mayo.

Encerrado 24 horas en su celda

Los abogados del acusado solicitaron a la jueza modificar las condiciones penitenciarias de Allen, quien permanece recluido 24 horas al día en una celda de aislamiento, una medida que consideran desproporcionada. La magistrada, sin embargo, respondió que carece de autoridad sobre este asunto.

"No hay razón alguna para que deba estar en régimen de aislamiento. No dijo ni hizo nada malo durante su ingreso. No representa ningún peligro para nadie en la cárcel", declaró la abogada defensora Texira Abe.

Pirro presentó el miércoles un memorando en el que sostuvo que "no existen condiciones que garanticen la seguridad de la comunidad" si Allen abandona la cárcel.

Atacante de la cena de la asociación de corresponsales de la Casa Blanca. Foto: Truth Social @realDonaldTrump

Lee también VIDEO: Aterriza en Venezuela primer vuelo directo desde EU en 7 años; reapertura de la ruta Miami-Caracas, símbolo de reintegración aérea

Pirro calificó el complot de Allen de "violencia política extrema" y advirtió de que las consecuencias de su intento de atentado podrían haber sido "de gran alcance", dado que sus objetivos eran Trump y miembros del Gobierno.

Acusado de intento de magnicidio

Allen enfrenta de momento un cargo por intentar matar al presidente, un delito que puede acarrear cadena perpetua, y otros dos relacionados con el transporte y el uso de armas, aunque la fiscalía anunció este jueves que planea presentar "muchos más" cargos en su contra.

El acusado intentó irrumpir armado en el salón del hotel Washington Hilton de la capital, donde se celebraba una gala con presencia de Trump, la primera dama, Melania; el vicepresidente, JD Vance; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; y varios miembros del gobierno.

Había además en la sala unos 2 mil invitados entre periodistas, diplomáticos y empresarios.

Lee también Rey Carlos III llama al Congreso de EU a apoyar a Ucrania y la OTAN; condena ataque fallido contra Trump

Según el relato de la fiscalía, Allen corrió a gran velocidad, burló el arco de metales de un control de seguridad, se dirigió hacia las escaleras que conducen al salón de baile y disparó con una escopeta.

Agentes del Servicio Secreto respondieron con cinco disparos y Allen cayó al suelo y fue reducido, aunque no sufrió impactos de bala.

El incidente no dejó víctimas, aunque los disparos provocaron la evacuación de Trump y el resto de autoridades, además de desatar el pánico entre algunos de los asistentes.

Esta imagen, contenida en un documento judicial del Departamento de Justicia, del 29 de abril de 2026, muestra a Cole Tomas Allen dentro de su habitación de hotel, el sábado 25 de abril de 2026 en Washington, usando su teléfono móvil para fotografiarse en el espejo. Foto: AP

Lee también China pide a EU "preservar estabilidad" de relaciones bilaterales; Taiwán, "el mayor factor de riesgo"

El acusado dejó programados varios correos electrónicos antes del ataque en los que pedía disculpas a familiares y amigos y detallaba que su objetivo eran los miembros de la Administración de Trump y el propio presidente, a quien llamó "pedófilo, violador y traidor".

De acuerdo a documentos judiciales, Allen planificó el ataque durante semanas y cruzó el país en tren, desde California hasta Washington, para poder viajar armado -portaba una escopeta, una pistola, cuchillos y dagas- sin pasar por controles de seguridad de los aeropuertos.

Además, reservó dos noches en el hotel donde se celebraba la gala para poder entrar en las instalaciones como huésped, los únicos que podían acceder al hotel durante el día de la cena.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/bmc