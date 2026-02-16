Más Información

¿Las últimas horas de Marx Arriaga en las oficinas de la SEP?; captan a colaboradores retirando artículos en cajas y "diablitos"

"Yo no estigmatizo, cumplo con la Ley", Rojo de la Vega responde a Sheinbaum; reporta 11 denuncias por agresiones en San Cosme

Funcionarias y morenistas celebran nombramiento de Nadia López García en la SEP; “de Oaxaca para todo México”, resaltan

Nadia López García, la poeta mixteca que sustituye a Marx Arriaga en la SEP; esta es su trayectoria

Nombran a Nadia López como relevo de Marx Arriaga; él sigue atrincherado

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que se mantiene la por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así como sus restricciones, para este martes 17 de febrero del 2026.

Lo anterior, debido a que los modelos de pronóstico meteorológico muestran que este martes, el sistema anticiclónico continuará generando estabilidad atmosférica sobre la ZMVM.

Asimismo, durante el día dominará el cielo despejado, solar, así como temperatura máxima de entre 25 y 27 grados Celsius. El viento seguirá siendo débil hasta media tarde.

Debido a que las condiciones meteorológicas se esperan con pocos cambios, se pronostica que las concentraciones de ozono llegarán al rango de muy mala calidad del aire, de acuerdo con el Índice AIRE y SALUD.

¿Qué autos no circulan el martes 17 de febrero?

Debido a que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental en la ZMVM, este martes 17 de febrero de 2026, deberán, en un horario de las 5:00 de la mañana a las 22:00 horas, los siguientes vehículos:

  • Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.
  • Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 7, 8 y 0.
  • Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8.
  • Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.
  • Además, habrá restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.
  • Los vehículos de carga local o federal, deberán dejar de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.
  • Los taxis con holograma de verificación “00, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Contingencia ambiental en la CDMX. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
Emiten recomendaciones ante contingencia ambiental

Ante esto, se recomienda a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

También se recomienda evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas; suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas; posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas; así como no fumar, especialmente en espacios cerrados.

