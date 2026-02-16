La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así como sus restricciones, para este martes 17 de febrero del 2026.

Lo anterior, debido a que los modelos de pronóstico meteorológico muestran que este martes, el sistema anticiclónico continuará generando estabilidad atmosférica sobre la ZMVM.

Asimismo, durante el día dominará el cielo despejado, alta radiación solar, así como temperatura máxima de entre 25 y 27 grados Celsius. El viento seguirá siendo débil hasta media tarde.

Debido a que las condiciones meteorológicas se esperan con pocos cambios, se pronostica que las concentraciones de ozono llegarán al rango de muy mala calidad del aire, de acuerdo con el Índice AIRE y SALUD.

¿Qué autos no circulan el martes 17 de febrero?

Debido a que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental en la ZMVM, este martes 17 de febrero de 2026, deberán suspender su circulación, en un horario de las 5:00 de la mañana a las 22:00 horas, los siguientes vehículos:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 .

. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 7, 8 y 0 .

1, cuyo último dígito numérico sea . Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 .

y 00, engomado rosa, terminación de . Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2 .

. Además, habrá restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P . a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR. Los vehículos de carga local o federal, deberán dejar de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Emiten recomendaciones ante contingencia ambiental

Ante esto, se recomienda a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

También se recomienda evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas; suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas; posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas; así como no fumar, especialmente en espacios cerrados.

