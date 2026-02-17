Tras la activación de la tercera contingencia por ozono de este 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que buscará una reunión “inmediata” con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Estado de México, para llegar a acuerdos que permitan avanzar, de manera conjunta, en medidas para disminuir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

“Un tema fundamental que hemos mencionado tiene que ver con la construcción de un acuerdo con el Estado de México; vamos a pedirle a la Semarnat y al gobierno del Estado de México que podamos llevar a cabo una reunión para acuerdos metropolitanos”, dijo.

Afirmó que espera que pueda haber una reunión “inmediata”, en los próximos días, para llegar a estos acuerdos. “Lo que más urge, son los acuerdos metropolitanos”.

En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina dijo que la Ciudad continuará con las inspecciones a fuentes fijas contaminantes, además de tener mayor presencia en puntos clave para detectar fuentes móviles. Adelantó que se están diseñando herramientas tecnológicas que ayuden en la detección de emisiones para dar seguimiento “territorial”.

Tras su activación la tarde del domingo, este lunes 15 de febrero se mantuvo activa la fase 1 de contingencia ambiental por ozono, en la Zona Metropolitana del Valle de México para este martes.

Suman más de 70 horas de contaminación

Con la activación de la contingencia el domingo 15 de febrero, suman más de 70 horas de mala calidad del aire, de manera casi ininterrumpida. La segunda contingencia ambiental del año se activó apenas la tarde del 12 de febrero, cerca de las 17:00 horas y se levantó la noche del sábado 14 de febrero, pasadas las 20:00 horas, con lo que sumaron prácticamente 50 horas de mala calidad del aire en la ZMVM.

Apenas 16 horas después de levantar esa contingencia, la CAMe activó nuevamente la fase 1 de contingencia ambiental la tarde del 15 de febrero, misma que cumplió 24 horas activa la tarde de ayer.

El pasado 9 de febrero, la CAMe advirtió que en la semana del 9 al 15 de febrero se podrían presentar condiciones meteorológicas adversas, que podrían resultar en una muy mala calidad del aire y en la activación de una contingencia ambiental atmosférica por ozono.

“Seguirá mala calidad del aire”

El director de Alertas Tempranas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Guillermo Ayala, previó que hasta este domingo se mantenga una mala calidad del aire en la Ciudad, debido a que no hay condiciones de viento que permitan disipar la presencia de contaminantes en la atmósfera por la presencia de un sistema de alta presión que este año llegó con más intensidad.

Señaló que esto se debe a que hasta el sábado los vientos serán débiles, lo que no permite empujar la contaminación en la capital.

“Podemos prever que siga la contaminación porque como no tenemos vientos fuertes, sino débiles, con promedios de velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora, el viento débil no alcanza a empujar esta contaminación”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.