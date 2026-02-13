México perdió a los turistas que más dinero gastan en los destinos, de acuerdo con especialistas.

Los aeropuertos del país recibieron a 22.9 millones de turistas extranjeros durante el año pasado y fueron 1.3% menos que en 2024.

Se trata de la primera disminución desde 2020, cuando las llegadas se desplomaron 57.5% por la pandemia de Covid-19, según los resultados de las Encuestas de Viajeros Internacionales que el Inegi dio a conocer ayer.

El gasto promedio mensual por cada turista que ingresó por avión ascendió a mil 213 dólares durante 2025 y fue la mayor cifra desde que hay registro disponible, a partir de 1980.

En cambio, el viajero que se internó vía terrestre desembolsó 327 dólares, mientras que el turista fronterizo gastó 113 dólares, revelan los sondeos.

“Se debe subrayar la contracción en el segmento aéreo que explica 80% de los ingresos turísticos del país”, indicó el director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac, Francisco Madrid.

Para el consultor en economía turística del Grupo Empresarial Estrategia (Gemes), Humberto Molina, el descenso en el número de visitantes por vía aérea pone en evidencia que el turismo receptivo no pasa por su mejor momento. “México no está presente en la intención de viajar de los turistas de varios países que son importantes emisores de turistas”, señaló.

Desde su punto de vista, son necesarias más acciones de promoción.