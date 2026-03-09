Alianza In México, organismo que agrupa a plataformas como Uber, Didi y Rappi, exhortó al gobierno federal a analizar a fondo la propuesta de establecer puntos de recogida remotos fuera de las zonas aeroportuarias durante la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026.

“Preocupa que estas soluciones propuestas no parten de un análisis integral que incluya elementos técnicos y operativos, que valore y dimensione adecuadamente las necesidades reales de movilidad que se presentan día a día en los diferentes aeropuertos del país y que aumentarán durante el Mundial, particularmente en los aeropuertos que recibirán a miles de visitantes nacionales e internacionales”, indicó la Alianza, en un comunicado.

El pasado 6 de marzo, en la conferencia matutina encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentó esta propuesta como una posible solución a la demanda de transporte de pasajeros en los aeropuertos durante el campeonato.

Lee también Posible boicot de Europa a FIFA 2026

"Desde Alianza In México advertimos que, para construir soluciones eficaces y centradas en el usuario, resulta indispensable incorporar en el análisis a todos los actores involucrados en el ecosistema de movilidad, incluidas las plataformas tecnológicas que hoy forman parte fundamental del sistema de movilidad urbana y que, hasta el momento, no han sido tomadas en cuenta para analizar el tema y encontrar una solución."

Asimismo, agregaron, es necesario considerar a las aerolíneas, los grupos aeroportuarios y a la FIFA, pues se requiere dimensionar adecuadamente los retos logísticos relacionados con el flujo de pasajeros que se presentarán durante la celebración de la Copa del Mundo.

“Hacemos un respetuoso llamado a las autoridades federales y a las entidades federativas a establecer un mecanismo de diálogo y trabajo conjunto, previo a que exista una resolución del tema, que permita analizar, con base en evidencia y criterios técnicos, las mejores alternativas para garantizar una movilidad eficiente, segura y ordenada en los aeropuertos durante este evento internacional”, agrega Alianza In.

Lee también El Mundial 2026: espectáculo y teatro geopolítico

La Asociación considera que, en el contexto del Mundial, es urgente atender los retos de movilidad en aeropuertos, pero también es importante impulsar una solución de largo plazo que permita construir una regulación innovadora y moderna para tener una operación clara, transparente y eficiente de las plataformas de movilidad en los aeropuertos del país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv