Tras prácticamente 27 horas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la fase 1 de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así como sus medidas y restricciones, a partir de las 19:00 horas de hoy.
En un comunicado, la CAMe explicó que los modelos de pronóstico meteorológico indican que el sistema anticiclónico que afectó desde el inicio de la semana perderá intensidad sobre el centro del país este jueves. Esto, sumado a la cercanía del Frente Frío número 40, permitirá mayor ingreso de humedad, viento definido del norte y descenso de las temperaturas.
Estas condiciones permitirán mayor ventilación y dispersión de los contaminantes, por lo que se estima concentraciones máximas de ozono menores a los valores de contingencia ambiental.
