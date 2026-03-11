Nezahualcóyotl, Méx. - Familiares, amigos y vecinos de velaron este martes el cuerpo de Iván, de 33 años, una de las tres víctimas fatales del colapso de un edificio en demolición sobre Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.

El velorio se realizó en una vivienda de la calle San Lorenzo, en la colonia San Agustín Atlapulco, en el municipio de Nezahualcóyotl, lugar donde residía el trabajador.

El cuerpo llegó durante la madrugada del martes luego de la entrega realizada por autoridades capitalinas en las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Iván formaba parte del grupo de obreros que realizaban labores de demolición en el inmueble, el cual presentaba daños estructurales previos y se encontraba en proceso de derribo.

El derrumbe ocurrió la tarde del lunes y cuatro personas fueron sepultadas. Un trabajador resultó lesionado y fue trasladado al hospital Rubén Leñero; los otros tres —incluido Iván— perdieron la vida.

La familia pidió respeto por la muerte y dio a conocer que este jueves será sepultado en un panteón de la región.

La víctima tenía dos hijos pequeños, conformaron sus seres queridos.

dmrr/cr