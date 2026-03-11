Más Información

La alcaldía Benito Juárez rechazó las versiones que señalan supuestos actos de extorsión a locatarios del y de cualquier otro centro de abasto ubicado dentro de la demarcación.

En una tarjeta informativa, la alcaldía indicó que como parte de las acciones de verificación que se realizan de manera permanente para garantizar el orden y la legalidad en los , personal de la alcaldía realizó una revisión en el Mercado Portales Anexo. Durante dicha inspección, cuatro locatarios no pudieron acreditar la propiedad o posesión legal de los espacios que ocupaban, por lo que, conforme a la normatividad aplicable, se procedió a su clausura.

Posteriormente, y de manera unilateral, un grupo de locatarios decidió realizar el cierre de la Calzada de Tlalpan.

Ante esta situación, personal de la alcaldía, en coordinación con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, acordó establecer con los locatarios involucrados, con el objetivo de que presenten la documentación correspondiente que acredite la legalidad de los espacios que ocupan y, en su caso, puedan retomar sus actividades.

La alcaldía Benito Juárez reiteró su compromiso con la legalidad, el orden y la seguridad, así como con el diálogo institucional para atender cualquier situación dentro del marco de la ley.

