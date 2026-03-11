Para recuperar el valor histórico de la barda perimetral del estadio Banorte, también conocido como estadio Azteca, la alcaldía Coyoacán realiza trabajos de limpieza y mantenimiento, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y autoridades del propio estadio, en el marco de los preparativos para recibir el Mundial.

Al respecto, el alcalde Giovani Gutiérrez detalló que están trabajando en obras que perduran para generaciones, “obra pública que se ve, que se aprecia y se va a quedar para el uso y goce de vecinas, vecinos y visitantes. Seguimos trabajando 24-7”.

Esta semana Gutiérrez Aguilar realizó un recorrido para supervisar los trabajos y verificar el avance de las acciones emprendidas por la demarcación. Informó que estas acciones no sólo incluyen la recuperación de la imagen exterior de la barda del estadio, sino que también se emprenden otros trabajos relacionados con servicios urbanos y operación hidráulica.

Trabaja alcaldía Coyoacán en recuperación de barda perimetral del Estadio Banorte; realizan limpieza y mantenimiento. Foto: Especial.

Acompañado por la directora general de Obras, Martha Elguea Viniegra, así como por el director general de Desarrollo Social y Fomento Económico, Fernando Cravioto Padilla, el alcalde Giovani Gutiérrez comentó que “además de estos trabajos, también estamos retirando, en coordinación con las empresas de servicios de internet y televisión de paga, el retiro de cableado en desuso; estamos reencarpetando diversas calles en las colonias que convergen aquí en las inmediaciones del estadio; también estamos cambiando luminarias y estamos haciendo banquetas en esta zona”.

Añadió que van a seguir así, no solo por la Copa del Mundo. “Nosotros tenemos este compromiso contigo de hacer esta obra pública que perdure para siempre y así vamos a seguir, trabajando contigo de la mano, siempre imparables”.

Los trabajos en la barda perimetral del Estadio Banorte comprenden más de dos mil 700 metros cuadrados de limpieza con una técnica llamada “sandblasteado” de acabado fino, así como mil metros cuadrados de pintura de esmalte alquidálica, pues también se realiza limpieza y cambio de pintura de la herrería en la barda.

De igual manera en las colonias aledañas al estadio se realizan trabajos de sustitución de red de agua potable con más de mil 850 metros, se realiza renivelación de suelo con concreto MR en diversas calles y se restituyó la carpeta asfáltica en calles como Coscomate y Luis Murillo, que desembocan en el Coloso de Santa Úrsula. De trabajo en banquetas se han realizado cinco mil 500 metros cuadrados aproximadamente.

