La alcaldía Cuauhtémoc informó que elementos de la Policía Auxiliar del Sector 64 Orión detuvieron en flagrancia a un hombre señalado por robar espejos retrovisores de un vehículo estacionado en la colonia Guerrero.

En una tarjeta informativa, explicó que esto ocurrió durante la madrugada de este jueves, en el cruce de Soto y Moctezuma, cuando una vecina solicitó el apoyo de los oficiales tras sorprender al sujeto.

La demarcación refirió que el detenido se identificó como Miguel “N”, mientras presuntamente robaba el espejo lateral de un vehículo Suzuki.

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Agregó que los elementos auxiliaron en el aseguramiento del hombre y, durante una revisión preventiva, localizaron en la mochila dos espejos retrovisores, uno de ellos correspondiente al vehículo afectado.

El detenido fue informado de sus derechos y trasladado al Ministerio Público CUH-2, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

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