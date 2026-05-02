¿Sabías que no todas las calorías son "malas"? La falta de información provoca esta palabra la relacionemos con una alimentación poco saludable, y la realidad es otra.

Los refrescos, bollería industrial, comida rápida, frituras en bolsa y embutidos son ejemplos de alimentos con calorías vacías, pero hay otros que incluso tu cuerpo necesita. En Menú te decimos cuáles son.

¿Qué alimentos tienen calorías saludables?

1. Frutos secos

Las almendras, nueces, cacahuetes, avellanas y pistaches son frutos secos ricos en calorías saludables, esto de acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra.

Pero además, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, contienen vitaminas, minerales y antioxidantes que pueden reducir el estrés, el cansancio, prevenir fracturas y hasta enfermedades cardiovasculares.

Los frutos secos también son fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes. Foto: Unsplash

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2. Aguacate

El aguacate es otro alimento abundante en calorías benéficas, junto con sus grasas monoinsaturadas saludables para el corazón. Por eso ayuda a reducir el colesterol LDL o "malo".

De igual manera aporta luteína y zeaxantina, antioxidantes clave para prevenir la degeneración macular y cataratas; su vitamina E y antioxidantes previenen el envejecimiento celular prematuro; y su contenido de potasio permite la recuperación muscular tras el ejercicio.

Las grasas del aguacate son saludables y protegen el corazón. Foto: Unsplash

3. Granola

De acuerdo con la revista médica Tua Saúde, la avena y las semillas que conforman la granola (como las nueces, almendras y frutos secos) son fuente de calorías esenciales para el funcionamiento del organismo. Además, puede comerse en diferentes recetas por su toque ligeramente dulce.

El secreto de su consumo está en la cantidad y en acompañarla con alimentos más ligeros y naturales para equilibrar.

La a granola puede integrarse en diferentes recetas. Foto: Unsplash

4. Aceite de oliva extra virgen

El aceite de oliva extra virgen contiene grasas sanas, que pueden ayudar a prevenir afecciones cardiovasculares.

La mayor parte son monoinsaturadas (especialmente ácido oleico), mejorando el colesterol HDL o bueno y reduciendo el LDL o malo. Otra de sus bondades es que aporta antioxidantes (polifenoles) y una significativa cantidad de vitamina E.

Una buena ideas es usarlo en lugar de mantequilla o aceite convencional, pero moderando las cantidades porque no deja de ser un alimento abundante en calorías.

El aceite de oliva previene enfermedades cardiovasculares. Foto: Unsplash

5. Crema de cacahuate

Finalmente, la crema de cacahuate es fuente de calorías “de buena calidad”. Se considera saludable cuando es natural, es decir, hecha solo de cacahuate (y quizá un poco de sal); en cambio, las versiones comerciales tienen azúcar añadida, aceites refinados o grasas trans, lo que baja su calidad.

Por eso, la recomendación de la Academia Española de Nutrición y Dietética es consumirla en porciones moderadas, por ejemplo una cucharada, y combinarla con alimentos como fruta o pan integral.

La crema de cacahuate es un alimento con calorías buenas. No abuses de su consumo. Foto: Unsplash

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