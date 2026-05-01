Llegó la primavera y con ella el nuevo menú de la House of Coca-Cola y fuimos los primeros en probar sus 5 nuevas bebidas: 4 creadas por la temporada y 1 bebida del mes de mayo.

Estas bebidas apuestan por la experimentación, mezclando texturas clásicas con ingredientes innovadores como el jengibre, la espuma de coco y el pepino fresco.

Hay para todos los gustos, desde bebidas dulces y calientes hasta granizados frescos y sabores sofisticados.

Si eres un brand lover o simplemente buscas una experiencia gastronómica inmersiva, estas son las opciones que estarán disponibles por tiempo limitado: de mayo a junio.

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Las bebidas de temporada de la House of Coca-Cola

Hot Pay de Durazno, un postre hecho bebida

Esta es una bebida poco convencional pues se sirve caliente. Combina la base de Fuze Tea Durazno con la cremosidad de la leche Santa Clara sabor vainilla. El toque final lo dan la galleta troceada y un sutil sabor de jengibre.

Hot Pay de Durazno / Foto: Cortesía de Coca-Cola

Sprite Freeze, un granizado muy fresco

Ideal para los días más calurosos de la CDMX. Es un slushie elaborado con Sprite Zero y jugo de limón natural, decorado con hojas de menta fresca que potencian su perfil cítrico.

Sprite Freeze / Foto: Cortesía de Coca-Cola

Purple Cloud Party, la bebida que incluye una nube

Una bebida visualmente bonita que mezcla Fanta Uva con el dulzor de Del Valle Durazno. Lo que la hace especial es su corona de espuma ligera de piña y coco, que emula la textura de una nube.

Purple Cloud Party / Foto: Cortesía de Coca-Cola

Herbal Apple Fresh, la bebida que se sirve con humo de sabor

Ideal para quienes buscan algo más sofisticado. Esta infusión utiliza Fuze Tea Negro Limón y jugo de manzana, terminada con el burbujeo clásico de Sidral Mundet y rodajas de pepino fresco. La forma en la que te la sirven es un verdadero espectáculo pues se corona con un humo muy aromático.

Herbal Apple Fresh / Foto: Cortesía de Coca-Cola

Sidral Spritz, la bebida de mayo

Además de estos 4 lanzamientos, House of Coca-Cola presentará una nueva bebida especial cada mes y la de mayo, se compone de una mezcla de Sidral Mundet, Sprite Zero y Del Valle Durazno mezclados con espuma de piña y una rodaja de piña tropical encima mixeando los sabores de la temporada.

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Qué sabores de Coca hay en la House of Coca-Cola

La House of Coca-Cola es la primera que se abre en el mundo y se ubica en la CDMX, específicamente en Masaryk 122, Polanco.

Además de su menú de bebidas, que cambiará cada temporada, hay otras propuestas deliciosas y muy instagrameables.

Coca-Cola 1886 / Foto: Cortesía de Coca-Cola

Pero sin duda, la bebida estrella es la 1886, una Coca que se prepara artesanalmente en el momento con la receta tradicional. La House of Coca-Cola es el único lugar en el mundo donde se puede disfrutar de esta experiencia.

La House of Coca-Cola también tiene tienda y hasta puedes personalizar tu lata. Foto: Cortesía de Coca-Cola

Tip para foodies: En la carta también se incluyen los 6 sabores del mundo -Perú (Inka Cola), Turquía, República Dominicana, Tanzania, Tailandia y Rumania- que vale la pena probar.

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