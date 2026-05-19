Más Información
Protesta por "Perfect Day": convocan reunión para proteger Mahahual en CDMX; ¿cuándo y a qué hora será?
Protestas por Mahahual; usuarios se manifiestan en contra del proyecto "Perfect Day" en juego Roblox
[Publicidad]
Si vives en el estado de Querétaro y tu deseo es estudiar gastronomía, en Menú preparamos una guía con la oferta educativa de este estado para que desarrolles tus habilidades al máximo.
Leer también: Cómo hacer agua de coco con nuez, cremosa y refrescante
EL MARQUÉS
UNIVERSIDAD ANÁHUAC QUERÉTARO
- Cto. Universidades I, Km. 7, col. Fracción 2, C.P. 76246, Tel. 442 245 6742 ext. 189, WA: 442 136 1751, https://www.anahuac.mx/querétaro/
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: mixta
- Costos: $33,275 inscripción, $34,954 colegiatura
- Diplomados: para la formación profesional de sommelier
- Cursos, talleres: etiqueta y protocolo, expresión oral,
- Foodie filmakers, imagen personal, la esencia del vino, mixología, mundo del café, planeando mi celebración navideña, quesos del mundo, servicio y maridaje del queso
UNIVERSIDAD MONDRAGÓN MÉXICO
- Anillo Vial III, pte. 172, col. Saldarriaga, C.P. 76240, Tel. 442 402 1000, https://mondragonmexico.edu.mx/
- Programa: licenciatura en gestión gastronómica y arte culinario
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: n/d
- Programa: licenciatura ejecutiva en gastronomía
- Duración: 8 cuatrimestres
- Modalidad: presencial
- Costos: n/d
- Diplomados: quesos profesional, sommelier profesional
- Cursos: cocina alemana: comfort food europeo, cocina árabe: aromas y especias del medio oriente, cocina argentina: parrilla y empanadas, cocina china: tradición milenaria, cocina coreana: k-food experience, cocina española: tapas y paellas, cocina Francesa: elegancia en cada plato, cocina india: especias y tradición, cocina japonesa: sushi, ramen y más sabores de México cocina peruana: fusión y sabor cocina tailandesa: dulce, ácida y picante, cocina tradicional y contemporáneo, cocina vegana internacional, street food del mundo sabores de Italia: pastas, salsas y tradición
Estudia gastronomía. Foto: Unsplash
QUERÉTARO
CENTRO EDUCATIVO GRUPO CEDVA
- PLANTEL QUERÉTARO
- Av. Universidad Poniente 170, col. Centro, C.P. 76000, Tel. 442 212 9620, WA: 442 143 9974, https://www.facebook.com/CEDVAGastroybellezaQro/
- Programa: gastronomía con la especialidad en alimentos y bebidas
- Duración: 1 año 6 meses
- Modalidad: presencial
- Costos: descuento en inscripción y de plan de becas por horario (de acuerdo a disponibilidad)
- Diplomados: alta repostería y pastelería
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ISIMA
- PLANTEL QUERÉTARO
- Cto. Moisés Solana 503, col. Vista Alegre, C.P. 76090, Tel. 442 182 0660, WA: 442 102 0661, ww.isima.com.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 9 cuatrimestres
- Modalidad: presencial
- Programa: chef profesional
- Duración: 2 años (sabatino 1 año y 6 meses)
- Modalidad: presencial
- INSTITUTO GASTRONÓMICO DE ESTUDIOS SUPERIORES, S.C.
- Hacienda Buenavista 206, col. Jardines de la Hacienda, C.P. 76180, Tel. 442 216 0461, 442 2169 669, www.iges.edu.mx
- Programa: especialidad en dirección de negocios gastronómicos
- Duración: 2 semestres
- Modalidad: mixta
- Programa: licenciatura en enología y sumillería
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: presencial
- Programa: licenciatura en gastronomía y negocios
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: presencial
- Programa: licenciatura artes de repostería y panadería
- Duración: 7 semestres
- Modalidad: presencial
- Programa: maestría en gastro diplomacia y gastronomía mexicana
- Duración: 20 meses
- Modalidad: mixta
- Diplomado: artes culinarias
- Duración: 6 meses
- Modalidad: Presencial
- Diplomado: coctelería
- Modalidad: Presencial
- Diplomado: en gastronomía
- Duración: 8 meses
- Modalidad: presencial
- Diplomado: panadería
- Duración: 2 meses
- Modalidad: Presencial
- Diplomado: repostería
- Duración: 7 meses
- Modalidad: Presencial
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
- CAMPUS AEROPUERTO
- Ctra. a Chichimequillas s/n, col. Ejido Bolaños, C.P. 76140, Tel. 442 192 1200 ext. 65217, https://filosofia.uaq.mx/index.php/oferta-academica/licenciaturas-programas/gastronomia
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 9 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $1,800 inscripción y $1,020 reinscripción (semestral)
CAMPUS TEQUISQUIAPAN
- Ctra. 120, col. San Juan del Río-Xilitla, Km. 19+500, Tequisquiapan, C.P. 76750, Tel. 442 192 1200 ext. 5843, https://filosofia.uaq.mx/index.php/oferta-academica/tsu/tsu-en-manejo-de-alimentos-y-cultura-del-vino
- Programa: técnico superior universitario en manejo de alimentos y cultura del vino
- Duración: 4 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $1,020 inscripción, $1,020 reinscripción (semestral)
- Diplomados: ciencia y cultura gastronómica mexicana, cine y gastronomía
- Cursos: café de especialidad, sabores al horno: del pan de caja y pizza, a la baguette.
- Talleres: aroma y cata de vino, sabores de día de muertos (pan de muerto), elaboración de ramen, elaboración en chiles en nogada, decoración básica de galletas, galletas de navidad
UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS AVANZADOS
- CAMPUS QUERÉTARO
- Av. Prolongación Zaragoza 64, col. Ensueño, C.P. 76178, Tel. 800 1125 428, WA: 55 8852 0111, www.unea.edu.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 3 años
- Modalidad: presencial, ejecutiva
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO
- CAMPUS QUERÉTARO
- Blvd. Juriquilla 1000 A, col. Santa Rosa Jauregui, C.P. 76230, Tel. 442 211 1900, www.uvm.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía internacional (KENDALL)
- Duración: 9 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $6,453 (dependiendo de modalidad, campus y beca asignada), insumos y uniformes sin costo adicional
- Diplomados, cursos, talleres: certificaciones coursera integradas en tu licenciatura doble titulación con prestigiosas universidades extranjeras, experiencias académicas en el extranjero
CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS VIZCAYA DE LAS AMÉRICAS
- CAMPUS QUERÉTARO
- Epigmenio González 507, Tecnológico, C.P. 76158
- Tel. 442 217 5431, 442 217 6116, WA: 442 365 5848, https://uva.edu.mx/queretaro/
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 3 año
- Modalidad: escolarizado, mixto (sabatino y dominical)
- Costos: $5,380, inscripción, $5,380 colegiatura
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE QUERÉTARO
- Av. Peñuelas 20, col. Industrial San Pedrito Peñuelas, C.P. 76148, Tel. 442 962 0202, WA: 442 962 0202, www.uniq.education
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 9 cuatrimestres
- Modalidad: presencial (fin de semana, matutino y vespertino)
- Costos: $5,600 inscripción, $6,000 colegiatura mensual (cuenta con becas)
- Diplomados: mixología, enología y nutrición
- Cursos: cocina molecular y repostería francesa
- Taller: cocina internacional
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO
- CAMPUS QUERÉTARO
- Av. 5 de Febrero 1412, col. 5 de Febrero, C.P. 76159, Tel. 442 644 9644, www.unitec.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 3 y 4 años
- Modalidad: presencial y en línea
- Costos: inscripción sin costo, colegiatura desde $3,420 (dependiendo de modalidad, campus y beca asignada), insumos y uniformes sin costo adicional
- Especialidad: en cocina peruana avalada por la Universidad Privada del Norte (UPN) de Perú
SAN JUAN DEL RÍO
CENTRO EDUCATIVO GRUPO CEDVA
- PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO
- Río Conca 10¸ casi esq. con Av. Central, col. San Cayetano, C.P. 76807, Tel. 427 274 5374, WA: 427 167 1262, www.cedvasjr.com
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 3 años
- Modalidad: presencial
- Costos: inscripción gratis, colegiatura congelada para la primera generación, (con un horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs.)
- Programa: especialidad en alimentos y bebidas
- Duración: 1 año 6 meses
- Modalidad: presencial
- Costos: Inscripción gratis, colegiatura mensual $1,000 (aplica para el horario de 8 am a 11 am de lunes a viernes)
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ISIMA (INSTITUTO DE GASTRONOMÍA)
- PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO
- Pino Suárez 67, col. Centro, C.P. 76800, Tel. 427 274 7110, WA: 427 1754 764, www.isima.com.mx
- Programa: bachillerato con especialidad en alimentos y bebidas
- Duración: 2 años
- Modalidad: matutino, sabatino
- Programa: carrera de chef profesional
- Duración: 2 años (dependiendo turno y módulos a cursar)
- Modalidad: presencial
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 3 años
- Modalidad: matutino, sabatino
Leer también: 3 métodos sencillos para curar las ollas de barro
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/
Noticias según tus intereses
[Publicidad]