Si vives en el estado de Puebla y tu deseo es estudiar gastronomía, en Menú preparamos una guía con la oferta educativa de este estado para que desarrolles tus habilidades al máximo.

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Izúcar de Matamoros

INSTITUTO ANGELOPOLITANO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

32 poniente 2526, col. Nueva Aurora, C.P. 72070, Tel. 222 211 2758, 222 211 2755, www.iadeu.edu.mx/

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 9 semestres

Modalidad: presencial

INSTITUTO CULINARIO DE MÉXICO, A.C.

CAMPUS PUEBLA

Av. Teziutlán Norte 43, col. La Paz, C.P. 72160, Tel. 222 976 7360, 222 976 7361, WA: 221 188 8285, www.icum.edu.mx

Programa: licenciatura en gastronomía chef

Duración: 9 semestres

Modalidad: presencial

Costos: $16,024.02 inscripción semestral, $16,548.75 colegiatura (5 parcialidades)

Programa: licenciatura en producción gastronómica

Duración: 9 cuatrimestres

Modalidad: presencial

Costos: $9,210 inscripción, $8,983.20 colegiatura (4 parcialidades por cuatrimestre)

Programa: maestría en gestión de la industria de alimentos y bebidas

Duración: 4 semestres

Modalidad: presencial

Costos: $7,800 inscripción única, $4,976 mensualidad, 23 parcialidades, (promoción),

Diplomados: dirección de negocios de eventos gastronómicos, en Introducción a la panadería profesional, en servicio de sala con sello de excelencia.

Cursos: asesorías a la medida cocina salada, coctelería etiqueta y protocolo en la mesa, panadería y repostería

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ISIMA

PLANTEL PUEBLA

Blvd. Lic. Luis Sánchez Pontón 607, col. San Baltazar Campeche, C.P. 72550, Tel. 222 298 0595, www.isima.com.mx/

Programa: bachillerato en administración con especialidad en alimentos y bebidas

Duración: 6 cuatrimestres

Modalidad: presencial

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 9 cuatrimestres

Modalidad: presencial

INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, A.C. UNIVERSIDAD IEU

PLANTEL PUEBLA

4 Pte 1919, col. Barrio de San Matías, C.P. 72140, Tel. 222 141 7575, WA: 222 383 4988, www.ieu.edu.mx

Programa: bachillerato con área de formación en gastronomía

Duración: 3 años

Modalidad: presencial

Costos: cuenta con promociones

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 3 años

Modalidad: presencial

Costos: cuenta con promociones

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 3 años

Modalidad: mixta y en línea

Costos: cuenta con promociones

Programa: maestría en innovación culinaria y emprendimiento gastronómico

Duración: 4 cuatrimestres

Modalidad: mixta y en línea

Costos: cuenta con promociones

Programa: maestría administración de negocios de alimentos y bebidas

Duración: 4 cuatrimestres

Modalidad: mixta y en línea

Costos: cuenta con promociones

ISU UNIVERSIDAD

25 Sur 702, entre Av. Juárez y 9 Pte, col. La Paz, C.P. 72160, Tel. 222 408 1100, 222 296 7339, www.isu.edu.mx

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 4 años

Modalidad: presencial

Costos: $15,980 inscripción, $13,790 colegiatura

Programa: maestría en gastronomía internacional

Duración: 4 cuatrimestres

Modalidad: mixta

Costos: $15,227 inscripción, $13,173 colegiatura

Programa: maestría en gastronomía mexicana

Duración: 4 cuatrimestres

Modalidad: mixta

Costos: $15,227 inscripción, $13,173 colegiatura

Programa: maestría en gastronomía saludable y nutricional

Duración: 4 cuatrimestres

Modalidad: mixta

Costos: $15,227 inscripción y $13,173 colegiatura

Programa: maestría en producción panadera, repostera y de confitería internacional

Duración: 4 cuatrimestres

Modalidad: presencial

Costos: $15,923 inscripción, $18,000 colegiatura

Programa: profesional asociado barman y barista

Duración: 2 años

Modalidad: presencial

Costos: $6,450 inscripción, $6,250 colegiatura

Programa: profesional asociado en panadería y repostería internacional

Duración: 2 años

Modalidad: presencial

Costos: $8,950 inscripción, $7,950 colegiatura

Programa: profesional asociado sommelier

Duración: 2 años

Modalidad: presencial

Costos: $9,950 inscripción, $9,750 colegiatura

Diplomados presenciales: en creación de negocios gastronómicos, repostería y pastelería básica, vinos y maridaje profesional

Cursos presenciales: capacitación de servicio para meseros, cocina española sabores tradicionales, cocina oriental, cocina prehispánica, cocina saludable especializada, cocina yucateca, destilados y licores, gestión de costos para menús, intensivo de panadería para principiantes, panadería mexicana, repostería francesa y vinos del nuevo mundo

Cursos online: capacitación de servicio para meseros y estado del arte para la investigación

Talleres presenciales: banderillas coreanas, chiles rellenos tradicionales churrasca brasileña, cocina caribeña, croissant bicolor y New York roll, curso de verano, desayuno de cafetería en casa, disfruta té, entremets, hamburguesas alternativas, hamburguesas de altura, hamburguesas y alitas a la parrilla, KBBQ (barbecue coreano), mariscos al grill, master class chef NAty, micheladas & bielas, monchis asiáticos, panadería mexicana, parrillada mar y tierra, pastas artesanales, pastelería Italiana, pastelería saludable, postres fríos, tartas irresistibles, y verano en tu mesa

UNIVERSIDAD MEXICANA DE INNOVACION SOCIAL (UMIS)

Av. 31 poniente 2315, col. Benito Juárez, C.P. 72410, Tel. 222 882 1971, WA: 221 194 2232, www.facebook.com/InstitutoUniversitarioBoulanger

Programa: licenciatura en repostería pastry chef

Duración: 3 años

Modalidad: presencial

Costos: $6,000 inscripción, $6,000 mensualidad

Programa: licenciatura en gastronomía chef

Duración: 3 años

Modalidad: presencial

Costos: $5,000 inscripción, $5,000 mensualidad

UNIVERSIDAD ALVA EDISON

Av. Reforma 725, esq. 9 Sur, col. Centro Histórico, C.P. 72000, Tel. 222 232 3196, 222 232 3793, WA: 222 803 5540, unialvaedison.edu.mx/

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 7 semestres

Modalidad: escolarizada y semiescolarizada: matutino, vespertino, sabatino, dominical y ejecutivo

Costos: $500 inscripción semestral, $1,400 mensualidad

UNIVERSIDAD ANGLOHISPANOMEXICANA

15 sur 307, col. Centro, C.P. 72000, Tel. 222 246 2143, WA: 222 923 5398, www.uahm.org

Programa: licenciatura en gastronomía y alta dirección de restaurantes

Duración: 8 semestres

Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD BENITO JUÁREZ

PLANTEL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO

2 Oriente 1402, Barrio de la Luz, C.P. 72377, Tel. 222 235 3331 ext. 800 y 8001, WA: 221 175 4793, www.ubj.edu.mx

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 8 semestres

Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD DE AMÉRICA LATINA

PLANTEL PUEBLA ZONA DORADA

31 oriente 3106, col. Zona Dorada, C.P. 72530, Tel. 222 237 1405, WA: 221 358, www.udal.edu.mx

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 8 semestres

Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y DESARROLLO (UDES)

13 sur 3107, col. Los Volcanes, C.P. 72410, Tel. 222 576 1426, WA: 222 109 5986, www.udes.edu.mx

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 4 años

Modalidad: presencial

Costos: $2,750 inscripción, $2,930 colegiatura

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, A.C.

PLANTEL PUEBLA

Av. 7 Oriente 801, col. Barrio de Analco, C.P. 72500, WA: 222 759 6268, ww.facebook.com/usacedumx?locale=es_LA

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 8 semestres

Modalidad: presencial

Costos: $3,500 inscripción, $3,320 colegiatura; cuenta con becas

UNIVERSIDAD DE LOS ÁNGELES

PLANTEL PUEBLA

11 Sur 502, col. Centro Histórico de Puebla, C.P. 72000, Tel. 222 232 6310, 222 242 1124, www.udeap.edu.mx/

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 3 años

Modalidad: en línea y presencial

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

INTERNATIONAL CULINARY CENTER

Av. Juárez 1517, col. Zona Esmeralda,

C.P. 72090, Tel. 222 232 0145, 375 0282,

WA: 222 212 1775, www.uo.edu.mx

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 3 años 8 meses

Modalidad: escolarizada

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE PUEBLA

PLANTEL PUEBLA

3 sur 5759, col. El Cerrito, C.P. 72440, Tel. 222 266 9488, 222 266 9489, WA: 221 111 3248, www.uvp.mx

Programa: técnico superior universitario en gastronomía

Duración: 4 semestres

Modalidad: presencial

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 4 años

Modalidad: presencial

Programa: maestría en cocina mexicana

Duración: 2 años

Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD MESOAMERICANA

PLANTEL SUR

Privada de, La Soledad 311, col. San Francisco Totimehuacán, C.P. 72960, Tel: 222 404 9277, 222 708 27 04, WA: 222 2708 2704, www.umaweb.edu.mx/

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración:

Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD MEXICOAMERICANA DEL GOLFO

PLANTEL CHULAVISTA

31 poniente 516, col. Chulavista, C.P. 72420, Tel. 222 240 0440, WA: 221 186 8685, ww.umag.edu.mx/

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 9 cuatrimestres

Modalidad: presencial

Costos: $5,999 inscripción, $2,350 colegiatura (tiene promociones)

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA HISPANO MEXICANA

CAMPUS LA PAZ

Chalchicomula 21, col. La Paz, C.P. 72160, Tel. 222 231 6434, WA: 222 323 1662, 222 708 7221, www.uphm.edu.mx

Programa: licenciatura en gastronomía y artes culinarias

Duración: 4 años

Modalidad: presencial

Costos: $3,000 inscripción semestral, $3,500 colegiatura mensual

UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA

CAMPUS PUEBLA

11 poniente, 2307 5to piso, Barrio Santiago, C.P. 72410, Tel. 222 229 9400 ext. 7991, www.upaep.mx

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 8 semestres

Modalidad: presencial

Costos: $11,140 inscripción, $2,216 unidad de cobro (las materias tienen de 6 a 9 unidades de cobro, y por periodo se recomienda cursar de 4 a 8 materias)

Cursos: mini pasteles bento cakes

Duración: 4 horas

Modalidad: presencial

Costos: $1,350 inversión total

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO

CAMPUS PUEBLA

Blvd. Héroes del 5 de Mayo 2510, Ladrillera de Benítez, C.P. 72530 Heroica Puebla de Zaragoza, Tel. 800 786 4832, www.unitec.mx

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 3 y 4 años

Modalidad: presencial y en línea

Inscripción: inscripción sin costo, colegiatura desde $3,920 (dependiendo de modalidad, campus y beca asignada), insumos y uniformes sin costo adicional

Especialidad: en cocina peruana avalada por la Universidad Privada del Norte (UPN) de Perú

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA

Antiguo Cam. a La Resurrección 1002 - A, col. Zona Industrial, C.P. 72300, Tel. 222 309 8840, www.utpuebla.edu.mx/

Programa: técnico superior universitario en gastronomía

Duración: 6 cuatrimestres

Modalidad: presencial

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 5 cuatrimestres

Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ROOSEVELT

Calle 9, poniente 516, col. Centro C.P. 72000, Tel. 222 232 4560, WA: 222 324 6056, rooseveltpuebla.mx

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 4 años

Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD TITO PUENTE

105 Oriente 1413, col. Granjas de San Isidro, C.P. 72587, Tel. 222 299 5061, 222 311 2245, 222 248 4894, WA: 222 299 5061, universidadtitopuente.edu.mx/

Programa: técnico profesional en gastronomía mexicana e internacional (matutina y sabatina)

Duración: 6 semestres

Modalidad: sabatina, presencial

Programa: licenciatura en gastronomía mexicana e internacional (matutina y sabatina)

Duración: 8 semestres

Modalidad: presencial

Estudia y trabaja en la industria de la gastronomía. Foto: istockphoto

SAN ANDRÉS CHOLULA

UNIVERSIDAD ANÁHUAC PUEBLA S.C.

Orión Norte s/n, col. La Vista Country Club, C.P. 72810, Tel. 222 169 1069, 800 623 9291, www.anahuac.mx/puebla

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 8 semestres

Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA

Ex Hacienda Santa Catarina Mártir s/n, col. San Andrés Cholula, C.P. 72810, Tel. 222 229 2000 (conmutador), 222 229 2112 (admisiones), informes.nuevoingreso@udlap.mx, www.udlap.mx, www.udlap.mx/ofertaacademica/ArtesCulinarias

Programa: licenciatura en artes culinarias

Duración: 4 años

Modalidad: presencial

Costos: $16,000 (cuota única) $145,465 colegiatura semestral

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO

CAMPUS PUEBLA

Cam. Real a San Andrés Cholula 4002, col. Emiliano Zapata, C. P. 72810, Tel. 222 225 9171, ww.uvm.mx

Programa: licenciatura en gastronomía internacional (KENDALL)

Duración: 9 semestres

Modalidad: presencial

Costos: $5,877 (dependiendo de modalidad, campus y beca asignada), insumos y uniformes sin costo adicional

Diplomados, cursos, talleres: certificaciones coursera integradas en tu licenciatura doble titulación con prestigiosas universidades extranjeras experiencias académicas en el extranjero

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA

Lateral Sur de la Vía Atlixcáyotl 7007, Fracc. Lomas de Angelópolis, C.P. 72828, Tel. 222 242 4700, 222 246 5005, ext. 259, WA: 237 119 1476, www.lainter.edu.mx

Programa: licenciatura en gastronomía y administración de restaurantes

Duración: 9 cuatrimestres

Modalidad: presencial

SAN MARTÍN TEXMELUCAN

INSTITUTO DEL VALLE DE TEXMELUCAN, A.C.

Blvd. Bernardo G. Pérez de Ángulo 103, col. Morelos, C.P. 74021, Tel. 248 487 5300, WA: 248 105 1296, www.ivtex.edu.mx

Programa: técnico superior universitario en repostería

Duración: 4 semestres

Modalidad: presencial sábados intensivos

Costos: inscripción sin costo y $2,900 anuales y $3,700 colegiatura mensual (incluye insumos durante toda la carrera)

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 8 semestres

Modalidad: presencial

Costos: inscripción $2,900 anuales y $3,800 colegiatura mensual (incluye insumos durante toda la carrera, uniforme, 1 pieza de cuchillo chef, credencial de estudiante, cuota SEP, certificado legalizado y proceso de titulación al finalizar la carrera)

Programa: maestría en alta dirección de empresas culinarias

Duración: 3 semestres

Modalidad: presencial

Costos: inscripción única $3,000, $3,000 colegiatura mensual

INSTITUTO UNIVERSITARIO CIYED

Zaragoza Norte 114, col. Centro San Martín Texmelucan, C.P. 74000, Tel. 248 117 0957, 248 484 7612, WA: 248 207 6217, ww.ciyed.com.mx

Programa: carrera técnica profesional en hotelería y turismo

Duración: 3 años

Modalidad: presencial

Costos: $1,250 inscripción, $1,000 colegiatura mensual

Programa: licenciatura en gastronomía y hotelería

Duración: 4 años

Modalidad: presencial

Costos: $2,500 inscripción, $2,000 colegiatura

Diplomado: en reposteria francesa

Cursos: distintas áreas de gastronomía

UNIVERSIDAD INTERDISCIPLINARIA DE EMPRENDEDORES SAN MARTÍN TEXMELUCAN

Priv. Camino a Tlanalapan 42, col. San Cristóbal Tepatlaxco, C.P. 74120, Tel. 248 485 5454, WA: 248 267 4082, www.uiest.edu.mx

Programa: licenciatura en gastronomía y hotelería

Duración: 8 semestres

Modalidad: presencial

Costos: comunicarse directamente a la Universidad. Promociones del 50% de descuento en inscripción por el primer semestre y beneficios a los 10 primeros en inscribirse

Diplomado: de acuerdo a la temporada

Cursos: de educación continua de acuerdo a los cursos programados y demanda de los mismos

SAN PEDRO CHOLULA

INSTITUTO NUEVA INGLATERRA

Lago de Chapala 206, col. Manantiales, C.P. 72757, Tel. 222 247 9830, WA: 222 719 7152, institutonuevainglaterra.com/

Programa: Bachillerato tecnológico en gastronomía o administración

Duración: 2 años

Modalidad: presencial

Costos: $4,800 – 65% de beneficio solo pagas $1,680; $3,900 colegiatura mensual dependiendo del promedio se otorga una beca que va desde un 20% a un 50%

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 3 años

Modalidad: presencial

Costos: $5,400 – el 65% de beneficio solo pagas $1,890; $4,500 colegiatura mensual dependiendo del promedio se otorga una beca que va desde un 20% a un 40%

Diplomados: cocina internacional, panadería, repostería

Cursos: chef junior, cocina italiana, cocina navideña, cocina oriental, coctelería, curso de verano, mini chef, personalizados

TEHUACÁN

UNIVERSIDAD POPULAR DE TEHUACAN UPT

Av. Cuauhtémoc, 2000, col. El Edén, C.P. 75710, Tel. 238 150 1790, www.uptehuacan.com

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 3 años

Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD DE LOS ÁNGELES

PLANTEL TEHUACÁN

5 Pte. 237, col. La Pedrera, C.P. 75770, Tel. 238 382 7070, www.udeap.edu.mx/

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 3 años 4 meses

Modalidad: presencial, sabatina

Programa: maestría en ciencias gastronómicas

Duración: 2 años

Modalidad: sabatino

UGMEX

CAMPUS TEHUACÁN

2 Norte 251, col. Centro, C.P. 75700, Tel. 238 382 6747 ext. 15, WA: 238 390 0985, gmex.edu.mx/universidad-tehuacan/

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 8 semestres

Modalidad: presencial

Costos: $2,870 inscripción, promociones 60% solo en mayo $2,430 mensualidad (pronto pago)

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE PUEBLA

PLANTEL TEHUACÁN

Ctra. Federal Tehuacán - San Marcos Necoxtla 6900, col. Santa María Coapan, C.P. 75859, Tel. 238 384 8236, 238 384 8237, WA: 221 111 3248

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 4 años

Modalidad: presencial

Programa: maestría en cocina mexicana

Duración: 2 años

Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD LEONARDO DA VINCI

Av. Reforma Nte. 3218, col. San Nicolás Tetitzintla, C.P. 75710, Tel. 238 382 9680 ext. 2009, WA: 238 156 0985, www.unilevi.edu.mx

Programa: bachillerato con área de capacitación en gastronomía

Duración: 6 semestres

Modalidad: presencial

Costos: $2,000 inscripción, $1,400 mensualidad

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 8 semestres

Modalidad: presencial

Costos: $3,000 inscripción, $3,300 mensualidad (menos promociones y/o becas)

Cursos: cocina internacional (costo variable), repostería, cocina mexicana





TEZIUTLÁN

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA SIERRA

PLANTEL TEZIUTLÁN

Cto. Margarita Cardoso Ramírez 7, col, San Diego Teziutlán, C.P. Tel. 222 311 3008, WA: 232 109, 3606, ies.mx/

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 4 años

Modalidad: presencial

INSTITUTO LONDON

Ctra. Perote 197, col. Xoloco, C.P. 73800, Tel. 231 313 0648, WA: 231 144 8766, institutolondon.edu.mx/

Programa: licenciatura en gastronomía - chef

Duración: 10 cuatrimestres

Modalidad: presencial

INSTITUTO UNIVERSITARIO HISPANA

Melchor Ocampo 212, col. Centro, C.P. 73800, Tel. 231 312 6369, 231 312 6370, WA. 222 530 6052, www.iuhispana.edu.mx/informacion.html

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 10 cuatrimestres

Modalidad: presencial

Costos: $1,800 inscripción, $1,600 colegiatura

UNIVERSIDAD DE AMÉRICA LATINA

PLANTEL TEZIUTLÁN 1

Guerrero 401, col. Centro, C.P. 73800, Teziutlán, Tel. 231 3134 735, 231 3134 788, 231 313 0648, WA: 231 108 7111, www.udal.edu.mx

Programa: bachillerato en procesos culinarios y repostería

Duración: 2 años

Modalidad: escolarizada (semestral)

Costos: $1,200 inscripción, semestral, $1,300 mensualidad

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 8 semestres

Modalidad: escolarizada (semestral)

Costos: $1,350 inscripción, semestral, $1,750 mensualidad

ZACATLÁN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA

Av. José Luis Martínez Vázquez 2000, loc. Jicolapa, C.P. 73315, Tel. 797 975 1694, 975 0839, WA: 797 118 6153, www.itssnp.edu.mx

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 9 semestres

Modalidad: presencial

Costos: $1,565 inscripción

Especialidades: enogastronomía e innovación culinaria

Duración: 3 semestres

Modalidad: presencial

Cursos: dulces momentos (postres y galletas, galletas para día de las infancias), dulces momentos (postres y galletas, postres para las maternidades).

INSTITUTO ANGELOPOLITANO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

32 poniente 2526, col. Nueva Aurora, C.P. 72070, Tel. 222 211 2758, 222 211 2755, www.iadeu.edu.mx/

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 9 semestres

Modalidad: presencial

INSTITUTO CULINARIO DE MÉXICO, A.C.

CAMPUS PUEBLA

Av. Teziutlán Norte 43, col. La Paz, C.P. 72160, Tel. 222 976 7360, 222 976 7361, WA: 221 188 8285, www.icum.edu.mx

Programa: licenciatura en gastronomía chef

Duración: 9 semestres

Modalidad: presencial

Costos: $16,024.02 inscripción semestral, $16,548.75 colegiatura (5 parcialidades)

Programa: licenciatura en producción gastronómica

Duración: 9 cuatrimestres

Modalidad: presencial

Costos: $9,210 inscripción, $8,983.20 colegiatura (4 parcialidades por cuatrimestre)

Programa: maestría en gestión de la industria de alimentos y bebidas

Duración: 4 semestres

Modalidad: presencial

Costos: $7,800 inscripción única, $4,976 mensualidad, 23 parcialidades, (promoción),

Diplomados: dirección de negocios de eventos gastronómicos, en Introducción a la panadería profesional, en servicio de sala con sello de excelencia.

Cursos: asesorías a la medida cocina salada, coctelería etiqueta y protocolo en la mesa, panadería y repostería

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ISIMA

PLANTEL PUEBLA

Blvd. Lic. Luis Sánchez Pontón 607, col. San Baltazar Campeche, C.P. 72550, Tel. 222 298 0595, www.isima.com.mx/

Programa: bachillerato en administración con especialidad en alimentos y bebidas

Duración: 6 cuatrimestres

Modalidad: presencial

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 9 cuatrimestres

Modalidad: presencial

INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, A.C. UNIVERSIDAD IEU

PLANTEL PUEBLA

4 Pte 1919, col. Barrio de San Matías, C.P. 72140, Tel. 222 141 7575, WA: 222 383 4988, www.ieu.edu.mx

Programa: bachillerato con área de formación en gastronomía

Duración: 3 años

Modalidad: presencial

Costos: cuenta con promociones

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 3 años

Modalidad: presencial

Costos: cuenta con promociones

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 3 años

Modalidad: mixta y en línea

Costos: cuenta con promociones

Programa: maestría en innovación culinaria y emprendimiento gastronómico

Duración: 4 cuatrimestres

Modalidad: mixta y en línea

Costos: cuenta con promociones

Programa: maestría administración de negocios de alimentos y bebidas

Duración: 4 cuatrimestres

Modalidad: mixta y en línea

Costos: cuenta con promociones

ISU UNIVERSIDAD

25 Sur 702, entre Av. Juárez y 9 Pte, col. La Paz, C.P. 72160, Tel. 222 408 1100, 222 296 7339, www.isu.edu.mx

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 4 años

Modalidad: presencial

Costos: $15,980 inscripción, $13,790 colegiatura

Programa: maestría en gastronomía internacional

Duración: 4 cuatrimestres

Modalidad: mixta

Costos: $15,227 inscripción, $13,173 colegiatura

Programa: maestría en gastronomía mexicana

Duración: 4 cuatrimestres

Modalidad: mixta

Costos: $15,227 inscripción, $13,173 colegiatura

Programa: maestría en gastronomía saludable y nutricional

Duración: 4 cuatrimestres

Modalidad: mixta

Costos: $15,227 inscripción y $13,173 colegiatura

Programa: maestría en producción panadera, repostera y de confitería internacional

Duración: 4 cuatrimestres

Modalidad: presencial

Costos: $15,923 inscripción, $18,000 colegiatura

Programa: profesional asociado barman y barista

Duración: 2 años

Modalidad: presencial

Costos: $6,450 inscripción, $6,250 colegiatura

Programa: profesional asociado en panadería y repostería internacional

Duración: 2 años

Modalidad: presencial

Costos: $8,950 inscripción, $7,950 colegiatura

Programa: profesional asociado sommelier

Duración: 2 años

Modalidad: presencial

Costos: $9,950 inscripción, $9,750 colegiatura

Diplomados presenciales: en creación de negocios gastronómicos, repostería y pastelería básica, vinos y maridaje profesional

Cursos presenciales: capacitación de servicio para meseros, cocina española sabores tradicionales, cocina oriental, cocina prehispánica, cocina saludable especializada, cocina yucateca, destilados y licores, gestión de costos para menús, intensivo de panadería para principiantes, panadería mexicana, repostería francesa y vinos del nuevo mundo

Cursos online: capacitación de servicio para meseros y estado del arte para la investigación

Talleres presenciales: banderillas coreanas, chiles rellenos tradicionales churrasca brasileña, cocina caribeña, croissant bicolor y New York roll, curso de verano, desayuno de cafetería en casa, disfruta té, entremets, hamburguesas alternativas, hamburguesas de altura, hamburguesas y alitas a la parrilla, KBBQ (barbecue coreano), mariscos al grill, master class chef NAty, micheladas & bielas, monchis asiáticos, panadería mexicana, parrillada mar y tierra, pastas artesanales, pastelería Italiana, pastelería saludable, postres fríos, tartas irresistibles, y verano en tu mesa

UNIVERSIDAD MEXICANA DE INNOVACION SOCIAL (UMIS)

Av. 31 poniente 2315, col. Benito Juárez, C.P. 72410, Tel. 222 882 1971, WA: 221 194 2232, www.facebook.com/InstitutoUniversitarioBoulanger

Programa: licenciatura en repostería pastry chef

Duración: 3 años

Modalidad: presencial

Costos: $6,000 inscripción, $6,000 mensualidad

Programa: licenciatura en gastronomía chef

Duración: 3 años

Modalidad: presencial

Costos: $5,000 inscripción, $5,000 mensualidad

UNIVERSIDAD ALVA EDISON

Av. Reforma 725, esq. 9 Sur, col. Centro Histórico, C.P. 72000, Tel. 222 232 3196, 222 232 3793, WA: 222 803 5540, unialvaedison.edu.mx/

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 7 semestres

Modalidad: escolarizada y semiescolarizada: matutino, vespertino, sabatino, dominical y ejecutivo

Costos: $500 inscripción semestral, $1,400 mensualidad

UNIVERSIDAD ANGLOHISPANOMEXICANA

15 sur 307, col. Centro, C.P. 72000, Tel. 222 246 2143, WA: 222 923 5398, www.uahm.org

Programa: licenciatura en gastronomía y alta dirección de restaurantes

Duración: 8 semestres

Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD BENITO JUÁREZ

PLANTEL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO

2 Oriente 1402, Barrio de la Luz, C.P. 72377, Tel. 222 235 3331 ext. 800 y 8001, WA: 221 175 4793, www.ubj.edu.mx

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 8 semestres

Modalidad: presencial



UNIVERSIDAD DE AMÉRICA LATINA

PLANTEL PUEBLA ZONA DORADA

31 oriente 3106, col. Zona Dorada, C.P. 72530, Tel. 222 237 1405, WA: 221 358, www.udal.edu.mx

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 8 semestres

Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y DESARROLLO (UDES)

13 sur 3107, col. Los Volcanes, C.P. 72410, Tel. 222 576 1426, WA: 222 109 5986, www.udes.edu.mx

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 4 años

Modalidad: presencial

Costos: $2,750 inscripción, $2,930 colegiatura

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, A.C.

PLANTEL PUEBLA

Av. 7 Oriente 801, col. Barrio de Analco, C.P. 72500, WA: 222 759 6268, ww.facebook.com/usacedumx

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 8 semestres

Modalidad: presencial

Costos: $3,500 inscripción, $3,320 colegiatura; cuenta con becas

UNIVERSIDAD DE LOS ÁNGELES

PLANTEL PUEBLA

11 Sur 502, col. Centro Histórico de Puebla, C.P. 72000, Tel. 222 232 6310, 222 242 1124, www.udeap.edu.mx/

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 3 años

Modalidad: en línea y presencial

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

INTERNATIONAL CULINARY CENTER

Av. Juárez 1517, col. Zona Esmeralda, C.P. 72090, Tel. 222 232 0145, 375 0282, WA: 222 212 1775, www.uo.edu.mx

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 3 años 8 meses

Modalidad: escolarizada

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE PUEBLA

PLANTEL PUEBLA

3 sur 5759, col. El Cerrito, C.P. 72440, Tel. 222 266 9488, 222 266 9489, WA: 221 111 3248, www.uvp.mx

Programa: técnico superior universitario en gastronomía

Duración: 4 semestres

Modalidad: presencial

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 4 años

Modalidad: presencial

Programa: maestría en cocina mexicana

Duración: 2 años

Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD MESOAMERICANA

PLANTEL SUR

Privada de, La Soledad 311, col. San Francisco Totimehuacán, C.P. 72960, Tel: 222 404 9277, 222 708 27 04, WA: 222 2708 2704, www.umaweb.edu.mx/

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración:

Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD MEXICOAMERICANA DEL GOLFO

PLANTEL CHULAVISTA

31 poniente 516, col. Chulavista, C.P. 72420, Tel. 222 240 0440, WA: 221 186 8685, ww.umag.edu.mx/

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 9 cuatrimestres

Modalidad: presencial

Costos: $5,999 inscripción, $2,350 colegiatura (tiene promociones)



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA HISPANO MEXICANA

CAMPUS LA PAZ

Chalchicomula 21, col. La Paz, C.P. 72160, Tel. 222 231 6434, WA: 222 323 1662, 222 708 7221, www.uphm.edu.mx

Programa: licenciatura en gastronomía y artes culinarias

Duración: 4 años

Modalidad: presencial

Costos: $3,000 inscripción semestral, $3,500 colegiatura mensual

UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA

CAMPUS PUEBLA

11 poniente, 2307 5to piso, Barrio Santiago, C.P. 72410, Tel. 222 229 9400 ext. 7991, www.upaep.mx

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 8 semestres

Modalidad: presencial

Costos: $11,140 inscripción, $2,216 unidad de cobro (las materias tienen de 6 a 9 unidades de cobro, y por periodo se recomienda cursar de 4 a 8 materias)

Cursos: mini pasteles bento cakes

Duración: 4 horas

Modalidad: presencial

Costos: $1,350 inversión total

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO

CAMPUS PUEBLA

Blvd. Héroes del 5 de Mayo 2510, Ladrillera de Benítez, C.P. 72530 Heroica Puebla de Zaragoza, Tel. 800 786 4832, www.unitec.mx

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 3 y 4 años

Modalidad: presencial y en línea

Inscripción: inscripción sin costo, colegiatura desde $3,920 (dependiendo de modalidad, campus y beca asignada), insumos y uniformes sin costo adicional

Especialidad: en cocina peruana avalada por la Universidad Privada del Norte (UPN) de Perú

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA

Antiguo Cam. a La Resurrección 1002 - A, col. Zona Industrial, C.P. 72300, Tel. 222 309 8840, www.utpuebla.edu.mx/

Programa: técnico superior universitario en gastronomía

Duración: 6 cuatrimestres

Modalidad: presencial

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 5 cuatrimestres

Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ROOSEVELT

Calle 9, poniente 516, col. Centro C.P. 72000, Tel. 222 232 4560, WA: 222 324 6056, rooseveltpuebla.mx

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 4 años

Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD TITO PUENTE

105 Oriente 1413, col. Granjas de San Isidro, C.P. 72587, Tel. 222 299 5061, 222 311 2245, 222 248 4894, WA: 222 299 5061, universidadtitopuente.edu.mx/

Programa: técnico profesional en gastronomía mexicana e internacional (matutina y sabatina)

Duración: 6 semestres

Modalidad: sabatina, presencial

Programa: licenciatura en gastronomía mexicana e internacional (matutina y sabatina)

Duración: 8 semestres

Modalidad: presencial

SAN ANDRÉS CHOLULA

UNIVERSIDAD ANÁHUAC PUEBLA S.C.

Orión Norte s/n, col. La Vista Country Club, C.P. 72810, Tel. 222 169 1069, 800 623 9291, www.anahuac.mx/puebla

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 8 semestres

Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA

Ex Hacienda Santa Catarina Mártir s/n, col. San Andrés Cholula, C.P. 72810, Tel. 222 229 2000 (conmutador), 222 229 2112 (admisiones), informes.nuevoingreso@udlap.mx, www.udlap.mx, www.udlap.mx/ofertaacademica/ArtesCulinarias

Programa: licenciatura en artes culinarias

Duración: 4 años

Modalidad: presencial

Costos: $16,000 (cuota única) $145,465 colegiatura semestral

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO

CAMPUS PUEBLA

Cam. Real a San Andrés Cholula 4002, col. Emiliano Zapata, C. P. 72810, Tel. 222 225 9171, ww.uvm.mx

Programa: licenciatura en gastronomía internacional (KENDALL)

Duración: 9 semestres

Modalidad: presencial

Costos: $5,877 (dependiendo de modalidad, campus y beca asignada), insumos y uniformes sin costo adicional

Diplomados, cursos, talleres: certificaciones coursera integradas en tu licenciatura doble titulación con prestigiosas universidades extranjeras experiencias académicas en el extranjero

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA

Lateral Sur de la Vía Atlixcáyotl 7007, Fracc. Lomas de Angelópolis, C.P. 72828, Tel. 222 242 4700, 222 246 5005, ext. 259, WA: 237 119 1476, www.lainter.edu.mx

Programa: licenciatura en gastronomía y administración de restaurantes

Duración: 9 cuatrimestres

Modalidad: presencial

SAN MARTÍN TEXMELUCAN

INSTITUTO DEL VALLE DE TEXMELUCAN, A.C.

Blvd. Bernardo G. Pérez de Ángulo 103, col. Morelos, C.P. 74021, Tel. 248 487 5300, WA: 248 105 1296, www.ivtex.edu.mx

Programa: técnico superior universitario en repostería

Duración: 4 semestres

Modalidad: presencial sábados intensivos

Costos: inscripción sin costo y $2,900 anuales y $3,700 colegiatura mensual (incluye insumos durante toda la carrera)

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 8 semestres

Modalidad: presencial

Costos: inscripción $2,900 anuales y $3,800 colegiatura mensual (incluye insumos durante toda la carrera, uniforme, 1 pieza de cuchillo chef, credencial de estudiante, cuota SEP, certificado legalizado y proceso de titulación al finalizar la carrera)

Programa: maestría en alta dirección de empresas culinarias

Duración: 3 semestres

Modalidad: presencial

Costos: inscripción única $3,000, $3,000 colegiatura mensual

INSTITUTO UNIVERSITARIO CIYED

Zaragoza Norte 114, col. Centro San Martín Texmelucan, C.P. 74000, Tel. 248 117 0957, 248 484 7612, WA: 248 207 6217, ww.ciyed.com.mx

Programa: carrera técnica profesional en hotelería y turismo

Duración: 3 años

Modalidad: presencial

Costos: $1,250 inscripción, $1,000 colegiatura mensual

Programa: licenciatura en gastronomía y hotelería

Duración: 4 años

Modalidad: presencial

Costos: $2,500 inscripción, $2,000 colegiatura

Diplomado: en repostería francesa

Cursos: distintas áreas de gastronomía

Trabaja en la industria de la gastronomía. Foto: istockphoto

UNIVERSIDAD INTERDISCIPLINARIA DE EMPRENDEDORES SAN MARTÍN TEXMELUCAN

Priv. Camino a Tlanalapan 42, col. San Cristóbal Tepatlaxco, C.P. 74120, Tel. 248 485 5454, WA: 248 267 4082, www.uiest.edu.mx

Programa: licenciatura en gastronomía y hotelería

Duración: 8 semestres

Modalidad: presencial

Costos: comunicarse directamente a la Universidad. Promociones del 50% de descuento en inscripción por el primer semestre y beneficios a los 10 primeros en inscribirse

Diplomado: de acuerdo a la temporada

Cursos: de educación continua de acuerdo a los cursos programados y demanda de los mismos

SAN PEDRO CHOLULA

INSTITUTO NUEVA INGLATERRA

Lago de Chapala 206, col. Manantiales, C.P. 72757, Tel. 222 247 9830, WA: 222 719 7152, institutonuevainglaterra.com/

Programa: Bachillerato tecnológico en gastronomía o administración

Duración: 2 años

Modalidad: presencial

Costos: $4,800 – 65% de beneficio solo pagas $1,680; $3,900 colegiatura mensual dependiendo del promedio se otorga una beca que va desde un 20% a un 50%

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 3 años

Modalidad: presencial

Costos: $5,400 – el 65% de beneficio solo pagas $1,890; $4,500 colegiatura mensual dependiendo del promedio se otorga una beca que va desde un 20% a un 40%

Diplomados: cocina internacional, panadería, repostería

Cursos: chef junior, cocina italiana, cocina navideña, cocina oriental, coctelería, curso de verano, mini chef, personalizados

TEHUACÁN

UNIVERSIDAD POPULAR DE TEHUACAN UPT

Av. Cuauhtémoc, 2000, col. El Edén, C.P. 75710, Tel. 238 150 1790, www.uptehuacan.com

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 3 años

Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD DE LOS ÁNGELES

PLANTEL TEHUACÁN

5 Pte. 237, col. La Pedrera, C.P. 75770, Tel. 238 382 7070, www.udeap.edu.mx/

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 3 años 4 meses

Modalidad: presencial, sabatina

Programa: maestría en ciencias gastronómicas

Duración: 2 años

Modalidad: sabatino

UGMEX

CAMPUS TEHUACÁN

2 Norte 251, col. Centro, C.P. 75700, Tel. 238 382 6747 ext. 15, WA: 238 390 0985, gmex.edu.mx/universidad-tehuacan/

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 8 semestres

Modalidad: presencial

Costos: $2,870 inscripción, promociones 60% solo en mayo $2,430 mensualidad (pronto pago)

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE PUEBLA

PLANTEL TEHUACÁN

Ctra. Federal Tehuacán - San Marcos Necoxtla 6900, col. Santa María Coapan, C.P. 75859, Tel. 238 384 8236, 238 384 8237, WA: 221 111 3248

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 4 años

Modalidad: presencial

Programa: maestría en cocina mexicana

Duración: 2 años

Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD LEONARDO DA VINCI

Av. Reforma Nte. 3218, col. San Nicolás Tetitzintla, C.P. 75710, Tel. 238 382 9680 ext. 2009, WA: 238 156 0985, www.unilevi.edu.mx

Programa: bachillerato con área de capacitación en gastronomía

Duración: 6 semestres

Modalidad: presencial

Costos: $2,000 inscripción, $1,400 mensualidad

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 8 semestres

Modalidad: presencial

Costos: $3,000 inscripción, $3,300 mensualidad (menos promociones y/o becas)

Cursos: cocina internacional (costo variable), repostería, cocina mexicana

TEZIUTLÁN

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA SIERRA

PLANTEL TEZIUTLÁN

Cto. Margarita Cardoso Ramírez 7, col, San Diego Teziutlán, C.P. Tel. 222 311 3008, WA: 232 109, 3606, ies.mx/

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 4 años

Modalidad: presencial

INSTITUTO LONDON

Ctra. Perote 197, col. Xoloco, C.P. 73800, Tel. 231 313 0648, WA: 231 144 8766, institutolondon.edu.mx/

Programa: licenciatura en gastronomía - chef

Duración: 10 cuatrimestres

Modalidad: presencial

INSTITUTO UNIVERSITARIO HISPANA

Melchor Ocampo 212, col. Centro, C.P. 73800, Tel. 231 312 6369, 231 312 6370, WA. 222 530 6052, www.iuhispana.edu.mx/informacion.html

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 10 cuatrimestres

Modalidad: presencial

Costos: $1,800 inscripción, $1,600 colegiatura

UNIVERSIDAD DE AMÉRICA LATINA

PLANTEL TEZIUTLÁN 1

Guerrero 401, col. Centro, C.P. 73800, Teziutlán, Tel. 231 3134 735, 231 3134 788, 231 313 0648, WA: 231 108 7111, www.udal.edu.mx

Programa: bachillerato en procesos culinarios y repostería

Duración: 2 años

Modalidad: escolarizada (semestral)

Costos: $1,200 inscripción, semestral, $1,300 mensualidad

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 8 semestres

Modalidad: escolarizada (semestral)

Costos: $1,350 inscripción, semestral, $1,750 mensualidad

ZACATLÁN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA

Av. José Luis Martínez Vázquez 2000, loc. Jicolapa, C.P. 73315, Tel. 797 975 1694, 975 0839, WA: 797 118 6153, www.itssnp.edu.mx

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 9 semestres

Modalidad: presencial

Costos: $1,565 inscripción

Especialidades: enogastronomía e innovación culinaria

Duración: 3 semestres

Modalidad: presencial

Cursos: dulces momentos (postres y galletas, galletas para día de las infancias), dulces momentos (postres y galletas, postres para las maternidades).

Costo: $600

Talleres: sabores en armonía (tablas de quesos y charcutería), sabores en miniatura (taller de bocadillos para todas las ocasiones), secretos del cacao (chocolatería básica), costo: $600





ZINACANTEPEC

UNIVERSIDAD PARA LA PROFESIONALIZACIÓN ESTRATÉGICA

Paseo Barbosa 150. col. San Antonio Buenavista, C.P. 51350, Tel. 722 190 3489, WA: 722 218 4102, www.unipre.edu.mx

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 10 cuatrimestres

Modalidad: presencial

Costos: (cuenta con becas)

Maestría: maridaje y sumillería

Costo: $600

Talleres: sabores en armonía (tablas de quesos y charcutería), sabores en miniatura (taller de bocadillos para todas las ocasiones), secretos del cacao (chocolatería básica), costo: $600

UNIVERSIDAD PARA LA PROFESIONALIZACIÓN ESTRATÉGICA

Paseo Barbosa 150. col. San Antonio Buenavista, C.P. 51350, Tel. 722 190 3489, WA: 722 218 4102, www.unipre.edu.mx

Programa: licenciatura en gastronomía

Duración: 10 cuatrimestres

Modalidad: presencial

Costos: (cuenta con becas)

Maestría: maridaje y sumillería

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