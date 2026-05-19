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Si vives en el estado de Puebla y tu deseo es estudiar gastronomía, en Menú preparamos una guía con la oferta educativa de este estado para que desarrolles tus habilidades al máximo.
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Izúcar de Matamoros
INSTITUTO ANGELOPOLITANO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
- 32 poniente 2526, col. Nueva Aurora, C.P. 72070, Tel. 222 211 2758, 222 211 2755, www.iadeu.edu.mx/
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 9 semestres
- Modalidad: presencial
INSTITUTO CULINARIO DE MÉXICO, A.C.
- CAMPUS PUEBLA
- Av. Teziutlán Norte 43, col. La Paz, C.P. 72160, Tel. 222 976 7360, 222 976 7361, WA: 221 188 8285, www.icum.edu.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía chef
- Duración: 9 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $16,024.02 inscripción semestral, $16,548.75 colegiatura (5 parcialidades)
- Programa: licenciatura en producción gastronómica
- Duración: 9 cuatrimestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $9,210 inscripción, $8,983.20 colegiatura (4 parcialidades por cuatrimestre)
- Programa: maestría en gestión de la industria de alimentos y bebidas
- Duración: 4 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $7,800 inscripción única, $4,976 mensualidad, 23 parcialidades, (promoción),
- Diplomados: dirección de negocios de eventos gastronómicos, en Introducción a la panadería profesional, en servicio de sala con sello de excelencia.
- Cursos: asesorías a la medida cocina salada, coctelería etiqueta y protocolo en la mesa, panadería y repostería
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ISIMA
- PLANTEL PUEBLA
- Blvd. Lic. Luis Sánchez Pontón 607, col. San Baltazar Campeche, C.P. 72550, Tel. 222 298 0595, www.isima.com.mx/
- Programa: bachillerato en administración con especialidad en alimentos y bebidas
- Duración: 6 cuatrimestres
- Modalidad: presencial
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 9 cuatrimestres
- Modalidad: presencial
INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, A.C. UNIVERSIDAD IEU
- PLANTEL PUEBLA
- 4 Pte 1919, col. Barrio de San Matías, C.P. 72140, Tel. 222 141 7575, WA: 222 383 4988, www.ieu.edu.mx
- Programa: bachillerato con área de formación en gastronomía
- Duración: 3 años
- Modalidad: presencial
- Costos: cuenta con promociones
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 3 años
- Modalidad: presencial
- Costos: cuenta con promociones
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 3 años
- Modalidad: mixta y en línea
- Costos: cuenta con promociones
- Programa: maestría en innovación culinaria y emprendimiento gastronómico
- Duración: 4 cuatrimestres
- Modalidad: mixta y en línea
- Costos: cuenta con promociones
- Programa: maestría administración de negocios de alimentos y bebidas
- Duración: 4 cuatrimestres
- Modalidad: mixta y en línea
- Costos: cuenta con promociones
ISU UNIVERSIDAD
- 25 Sur 702, entre Av. Juárez y 9 Pte, col. La Paz, C.P. 72160, Tel. 222 408 1100, 222 296 7339, www.isu.edu.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 4 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $15,980 inscripción, $13,790 colegiatura
- Programa: maestría en gastronomía internacional
- Duración: 4 cuatrimestres
- Modalidad: mixta
- Costos: $15,227 inscripción, $13,173 colegiatura
- Programa: maestría en gastronomía mexicana
- Duración: 4 cuatrimestres
- Modalidad: mixta
- Costos: $15,227 inscripción, $13,173 colegiatura
- Programa: maestría en gastronomía saludable y nutricional
- Duración: 4 cuatrimestres
- Modalidad: mixta
- Costos: $15,227 inscripción y $13,173 colegiatura
- Programa: maestría en producción panadera, repostera y de confitería internacional
- Duración: 4 cuatrimestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $15,923 inscripción, $18,000 colegiatura
- Programa: profesional asociado barman y barista
- Duración: 2 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $6,450 inscripción, $6,250 colegiatura
- Programa: profesional asociado en panadería y repostería internacional
- Duración: 2 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $8,950 inscripción, $7,950 colegiatura
- Programa: profesional asociado sommelier
- Duración: 2 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $9,950 inscripción, $9,750 colegiatura
- Diplomados presenciales: en creación de negocios gastronómicos, repostería y pastelería básica, vinos y maridaje profesional
- Cursos presenciales: capacitación de servicio para meseros, cocina española sabores tradicionales, cocina oriental, cocina prehispánica, cocina saludable especializada, cocina yucateca, destilados y licores, gestión de costos para menús, intensivo de panadería para principiantes, panadería mexicana, repostería francesa y vinos del nuevo mundo
- Cursos online: capacitación de servicio para meseros y estado del arte para la investigación
- Talleres presenciales: banderillas coreanas, chiles rellenos tradicionales churrasca brasileña, cocina caribeña, croissant bicolor y New York roll, curso de verano, desayuno de cafetería en casa, disfruta té, entremets, hamburguesas alternativas, hamburguesas de altura, hamburguesas y alitas a la parrilla, KBBQ (barbecue coreano), mariscos al grill, master class chef NAty, micheladas & bielas, monchis asiáticos, panadería mexicana, parrillada mar y tierra, pastas artesanales, pastelería Italiana, pastelería saludable, postres fríos, tartas irresistibles, y verano en tu mesa
UNIVERSIDAD MEXICANA DE INNOVACION SOCIAL (UMIS)
- Av. 31 poniente 2315, col. Benito Juárez, C.P. 72410, Tel. 222 882 1971, WA: 221 194 2232, www.facebook.com/InstitutoUniversitarioBoulanger
- Programa: licenciatura en repostería pastry chef
- Duración: 3 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $6,000 inscripción, $6,000 mensualidad
- Programa: licenciatura en gastronomía chef
- Duración: 3 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $5,000 inscripción, $5,000 mensualidad
UNIVERSIDAD ALVA EDISON
- Av. Reforma 725, esq. 9 Sur, col. Centro Histórico, C.P. 72000, Tel. 222 232 3196, 222 232 3793, WA: 222 803 5540, unialvaedison.edu.mx/
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 7 semestres
- Modalidad: escolarizada y semiescolarizada: matutino, vespertino, sabatino, dominical y ejecutivo
- Costos: $500 inscripción semestral, $1,400 mensualidad
- UNIVERSIDAD ANGLOHISPANOMEXICANA
- 15 sur 307, col. Centro, C.P. 72000, Tel. 222 246 2143, WA: 222 923 5398, www.uahm.org
- Programa: licenciatura en gastronomía y alta dirección de restaurantes
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: presencial
UNIVERSIDAD BENITO JUÁREZ
- PLANTEL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
- 2 Oriente 1402, Barrio de la Luz, C.P. 72377, Tel. 222 235 3331 ext. 800 y 8001, WA: 221 175 4793, www.ubj.edu.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: presencial
UNIVERSIDAD DE AMÉRICA LATINA
- PLANTEL PUEBLA ZONA DORADA
- 31 oriente 3106, col. Zona Dorada, C.P. 72530, Tel. 222 237 1405, WA: 221 358, www.udal.edu.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: presencial
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y DESARROLLO (UDES)
- 13 sur 3107, col. Los Volcanes, C.P. 72410, Tel. 222 576 1426, WA: 222 109 5986, www.udes.edu.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 4 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $2,750 inscripción, $2,930 colegiatura
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, A.C.
- PLANTEL PUEBLA
- Av. 7 Oriente 801, col. Barrio de Analco, C.P. 72500, WA: 222 759 6268, ww.facebook.com/usacedumx?locale=es_LA
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $3,500 inscripción, $3,320 colegiatura; cuenta con becas
UNIVERSIDAD DE LOS ÁNGELES
- PLANTEL PUEBLA
- 11 Sur 502, col. Centro Histórico de Puebla, C.P. 72000, Tel. 222 232 6310, 222 242 1124, www.udeap.edu.mx/
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 3 años
- Modalidad: en línea y presencial
UNIVERSIDAD DE ORIENTE
- INTERNATIONAL CULINARY CENTER
- Av. Juárez 1517, col. Zona Esmeralda,
- C.P. 72090, Tel. 222 232 0145, 375 0282,
- WA: 222 212 1775, www.uo.edu.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 3 años 8 meses
- Modalidad: escolarizada
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE PUEBLA
- PLANTEL PUEBLA
- 3 sur 5759, col. El Cerrito, C.P. 72440, Tel. 222 266 9488, 222 266 9489, WA: 221 111 3248, www.uvp.mx
- Programa: técnico superior universitario en gastronomía
- Duración: 4 semestres
- Modalidad: presencial
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 4 años
- Modalidad: presencial
- Programa: maestría en cocina mexicana
- Duración: 2 años
- Modalidad: presencial
UNIVERSIDAD MESOAMERICANA
- PLANTEL SUR
- Privada de, La Soledad 311, col. San Francisco Totimehuacán, C.P. 72960, Tel: 222 404 9277, 222 708 27 04, WA: 222 2708 2704, www.umaweb.edu.mx/
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración:
- Modalidad: presencial
UNIVERSIDAD MEXICOAMERICANA DEL GOLFO
- PLANTEL CHULAVISTA
- 31 poniente 516, col. Chulavista, C.P. 72420, Tel. 222 240 0440, WA: 221 186 8685, ww.umag.edu.mx/
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 9 cuatrimestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $5,999 inscripción, $2,350 colegiatura (tiene promociones)
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA HISPANO MEXICANA
- CAMPUS LA PAZ
- Chalchicomula 21, col. La Paz, C.P. 72160, Tel. 222 231 6434, WA: 222 323 1662, 222 708 7221, www.uphm.edu.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía y artes culinarias
- Duración: 4 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $3,000 inscripción semestral, $3,500 colegiatura mensual
UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA
- CAMPUS PUEBLA
- 11 poniente, 2307 5to piso, Barrio Santiago, C.P. 72410, Tel. 222 229 9400 ext. 7991, www.upaep.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $11,140 inscripción, $2,216 unidad de cobro (las materias tienen de 6 a 9 unidades de cobro, y por periodo se recomienda cursar de 4 a 8 materias)
- Cursos: mini pasteles bento cakes
- Duración: 4 horas
- Modalidad: presencial
- Costos: $1,350 inversión total
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO
- CAMPUS PUEBLA
- Blvd. Héroes del 5 de Mayo 2510, Ladrillera de Benítez, C.P. 72530 Heroica Puebla de Zaragoza, Tel. 800 786 4832, www.unitec.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 3 y 4 años
- Modalidad: presencial y en línea
- Inscripción: inscripción sin costo, colegiatura desde $3,920 (dependiendo de modalidad, campus y beca asignada), insumos y uniformes sin costo adicional
- Especialidad: en cocina peruana avalada por la Universidad Privada del Norte (UPN) de Perú
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA
- Antiguo Cam. a La Resurrección 1002 - A, col. Zona Industrial, C.P. 72300, Tel. 222 309 8840, www.utpuebla.edu.mx/
- Programa: técnico superior universitario en gastronomía
- Duración: 6 cuatrimestres
- Modalidad: presencial
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 5 cuatrimestres
- Modalidad: presencial
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ROOSEVELT
- Calle 9, poniente 516, col. Centro C.P. 72000, Tel. 222 232 4560, WA: 222 324 6056, rooseveltpuebla.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 4 años
- Modalidad: presencial
UNIVERSIDAD TITO PUENTE
- 105 Oriente 1413, col. Granjas de San Isidro, C.P. 72587, Tel. 222 299 5061, 222 311 2245, 222 248 4894, WA: 222 299 5061, universidadtitopuente.edu.mx/
- Programa: técnico profesional en gastronomía mexicana e internacional (matutina y sabatina)
- Duración: 6 semestres
- Modalidad: sabatina, presencial
- Programa: licenciatura en gastronomía mexicana e internacional (matutina y sabatina)
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: presencial
Estudia y trabaja en la industria de la gastronomía. Foto: istockphoto
SAN ANDRÉS CHOLULA
UNIVERSIDAD ANÁHUAC PUEBLA S.C.
- Orión Norte s/n, col. La Vista Country Club, C.P. 72810, Tel. 222 169 1069, 800 623 9291, www.anahuac.mx/puebla
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: presencial
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA
- Ex Hacienda Santa Catarina Mártir s/n, col. San Andrés Cholula, C.P. 72810, Tel. 222 229 2000 (conmutador), 222 229 2112 (admisiones), informes.nuevoingreso@udlap.mx, www.udlap.mx, www.udlap.mx/ofertaacademica/ArtesCulinarias
- Programa: licenciatura en artes culinarias
- Duración: 4 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $16,000 (cuota única) $145,465 colegiatura semestral
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO
- CAMPUS PUEBLA
- Cam. Real a San Andrés Cholula 4002, col. Emiliano Zapata, C. P. 72810, Tel. 222 225 9171, ww.uvm.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía internacional (KENDALL)
- Duración: 9 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $5,877 (dependiendo de modalidad, campus y beca asignada), insumos y uniformes sin costo adicional
- Diplomados, cursos, talleres: certificaciones coursera integradas en tu licenciatura doble titulación con prestigiosas universidades extranjeras experiencias académicas en el extranjero
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA
- Lateral Sur de la Vía Atlixcáyotl 7007, Fracc. Lomas de Angelópolis, C.P. 72828, Tel. 222 242 4700, 222 246 5005, ext. 259, WA: 237 119 1476, www.lainter.edu.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía y administración de restaurantes
- Duración: 9 cuatrimestres
- Modalidad: presencial
SAN MARTÍN TEXMELUCAN
INSTITUTO DEL VALLE DE TEXMELUCAN, A.C.
- Blvd. Bernardo G. Pérez de Ángulo 103, col. Morelos, C.P. 74021, Tel. 248 487 5300, WA: 248 105 1296, www.ivtex.edu.mx
- Programa: técnico superior universitario en repostería
- Duración: 4 semestres
- Modalidad: presencial sábados intensivos
- Costos: inscripción sin costo y $2,900 anuales y $3,700 colegiatura mensual (incluye insumos durante toda la carrera)
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: inscripción $2,900 anuales y $3,800 colegiatura mensual (incluye insumos durante toda la carrera, uniforme, 1 pieza de cuchillo chef, credencial de estudiante, cuota SEP, certificado legalizado y proceso de titulación al finalizar la carrera)
- Programa: maestría en alta dirección de empresas culinarias
- Duración: 3 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: inscripción única $3,000, $3,000 colegiatura mensual
INSTITUTO UNIVERSITARIO CIYED
- Zaragoza Norte 114, col. Centro San Martín Texmelucan, C.P. 74000, Tel. 248 117 0957, 248 484 7612, WA: 248 207 6217, ww.ciyed.com.mx
- Programa: carrera técnica profesional en hotelería y turismo
- Duración: 3 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $1,250 inscripción, $1,000 colegiatura mensual
- Programa: licenciatura en gastronomía y hotelería
- Duración: 4 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $2,500 inscripción, $2,000 colegiatura
- Diplomado: en reposteria francesa
- Cursos: distintas áreas de gastronomía
UNIVERSIDAD INTERDISCIPLINARIA DE EMPRENDEDORES SAN MARTÍN TEXMELUCAN
- Priv. Camino a Tlanalapan 42, col. San Cristóbal Tepatlaxco, C.P. 74120, Tel. 248 485 5454, WA: 248 267 4082, www.uiest.edu.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía y hotelería
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: comunicarse directamente a la Universidad. Promociones del 50% de descuento en inscripción por el primer semestre y beneficios a los 10 primeros en inscribirse
- Diplomado: de acuerdo a la temporada
- Cursos: de educación continua de acuerdo a los cursos programados y demanda de los mismos
SAN PEDRO CHOLULA
INSTITUTO NUEVA INGLATERRA
- Lago de Chapala 206, col. Manantiales, C.P. 72757, Tel. 222 247 9830, WA: 222 719 7152, institutonuevainglaterra.com/
- Programa: Bachillerato tecnológico en gastronomía o administración
- Duración: 2 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $4,800 – 65% de beneficio solo pagas $1,680; $3,900 colegiatura mensual dependiendo del promedio se otorga una beca que va desde un 20% a un 50%
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 3 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $5,400 – el 65% de beneficio solo pagas $1,890; $4,500 colegiatura mensual dependiendo del promedio se otorga una beca que va desde un 20% a un 40%
- Diplomados: cocina internacional, panadería, repostería
- Cursos: chef junior, cocina italiana, cocina navideña, cocina oriental, coctelería, curso de verano, mini chef, personalizados
TEHUACÁN
UNIVERSIDAD POPULAR DE TEHUACAN UPT
- Av. Cuauhtémoc, 2000, col. El Edén, C.P. 75710, Tel. 238 150 1790, www.uptehuacan.com
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 3 años
- Modalidad: presencial
UNIVERSIDAD DE LOS ÁNGELES
PLANTEL TEHUACÁN
- 5 Pte. 237, col. La Pedrera, C.P. 75770, Tel. 238 382 7070, www.udeap.edu.mx/
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 3 años 4 meses
- Modalidad: presencial, sabatina
- Programa: maestría en ciencias gastronómicas
- Duración: 2 años
- Modalidad: sabatino
UGMEX
- CAMPUS TEHUACÁN
- 2 Norte 251, col. Centro, C.P. 75700, Tel. 238 382 6747 ext. 15, WA: 238 390 0985, gmex.edu.mx/universidad-tehuacan/
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $2,870 inscripción, promociones 60% solo en mayo $2,430 mensualidad (pronto pago)
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE PUEBLA
- PLANTEL TEHUACÁN
- Ctra. Federal Tehuacán - San Marcos Necoxtla 6900, col. Santa María Coapan, C.P. 75859, Tel. 238 384 8236, 238 384 8237, WA: 221 111 3248
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 4 años
- Modalidad: presencial
- Programa: maestría en cocina mexicana
- Duración: 2 años
- Modalidad: presencial
UNIVERSIDAD LEONARDO DA VINCI
- Av. Reforma Nte. 3218, col. San Nicolás Tetitzintla, C.P. 75710, Tel. 238 382 9680 ext. 2009, WA: 238 156 0985, www.unilevi.edu.mx
- Programa: bachillerato con área de capacitación en gastronomía
- Duración: 6 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $2,000 inscripción, $1,400 mensualidad
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $3,000 inscripción, $3,300 mensualidad (menos promociones y/o becas)
- Cursos: cocina internacional (costo variable), repostería, cocina mexicana
TEZIUTLÁN
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA SIERRA
- PLANTEL TEZIUTLÁN
- Cto. Margarita Cardoso Ramírez 7, col, San Diego Teziutlán, C.P. Tel. 222 311 3008, WA: 232 109, 3606, ies.mx/
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 4 años
- Modalidad: presencial
INSTITUTO LONDON
- Ctra. Perote 197, col. Xoloco, C.P. 73800, Tel. 231 313 0648, WA: 231 144 8766, institutolondon.edu.mx/
- Programa: licenciatura en gastronomía - chef
- Duración: 10 cuatrimestres
- Modalidad: presencial
INSTITUTO UNIVERSITARIO HISPANA
- Melchor Ocampo 212, col. Centro, C.P. 73800, Tel. 231 312 6369, 231 312 6370, WA. 222 530 6052, www.iuhispana.edu.mx/informacion.html
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 10 cuatrimestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $1,800 inscripción, $1,600 colegiatura
UNIVERSIDAD DE AMÉRICA LATINA
- PLANTEL TEZIUTLÁN 1
- Guerrero 401, col. Centro, C.P. 73800, Teziutlán, Tel. 231 3134 735, 231 3134 788, 231 313 0648, WA: 231 108 7111, www.udal.edu.mx
- Programa: bachillerato en procesos culinarios y repostería
- Duración: 2 años
- Modalidad: escolarizada (semestral)
- Costos: $1,200 inscripción, semestral, $1,300 mensualidad
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: escolarizada (semestral)
- Costos: $1,350 inscripción, semestral, $1,750 mensualidad
ZACATLÁN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA
- Av. José Luis Martínez Vázquez 2000, loc. Jicolapa, C.P. 73315, Tel. 797 975 1694, 975 0839, WA: 797 118 6153, www.itssnp.edu.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 9 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $1,565 inscripción
- Especialidades: enogastronomía e innovación culinaria
- Duración: 3 semestres
- Modalidad: presencial
- Cursos: dulces momentos (postres y galletas, galletas para día de las infancias), dulces momentos (postres y galletas, postres para las maternidades).
INSTITUTO ANGELOPOLITANO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
- 32 poniente 2526, col. Nueva Aurora, C.P. 72070, Tel. 222 211 2758, 222 211 2755, www.iadeu.edu.mx/
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 9 semestres
- Modalidad: presencial
INSTITUTO CULINARIO DE MÉXICO, A.C.
- CAMPUS PUEBLA
- Av. Teziutlán Norte 43, col. La Paz, C.P. 72160, Tel. 222 976 7360, 222 976 7361, WA: 221 188 8285, www.icum.edu.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía chef
- Duración: 9 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $16,024.02 inscripción semestral, $16,548.75 colegiatura (5 parcialidades)
- Programa: licenciatura en producción gastronómica
- Duración: 9 cuatrimestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $9,210 inscripción, $8,983.20 colegiatura (4 parcialidades por cuatrimestre)
- Programa: maestría en gestión de la industria de alimentos y bebidas
- Duración: 4 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $7,800 inscripción única, $4,976 mensualidad, 23 parcialidades, (promoción),
- Diplomados: dirección de negocios de eventos gastronómicos, en Introducción a la panadería profesional, en servicio de sala con sello de excelencia.
- Cursos: asesorías a la medida cocina salada, coctelería etiqueta y protocolo en la mesa, panadería y repostería
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ISIMA
- PLANTEL PUEBLA
- Blvd. Lic. Luis Sánchez Pontón 607, col. San Baltazar Campeche, C.P. 72550, Tel. 222 298 0595, www.isima.com.mx/
- Programa: bachillerato en administración con especialidad en alimentos y bebidas
- Duración: 6 cuatrimestres
- Modalidad: presencial
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 9 cuatrimestres
- Modalidad: presencial
INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, A.C. UNIVERSIDAD IEU
PLANTEL PUEBLA
- 4 Pte 1919, col. Barrio de San Matías, C.P. 72140, Tel. 222 141 7575, WA: 222 383 4988, www.ieu.edu.mx
- Programa: bachillerato con área de formación en gastronomía
- Duración: 3 años
- Modalidad: presencial
- Costos: cuenta con promociones
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 3 años
- Modalidad: presencial
- Costos: cuenta con promociones
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 3 años
- Modalidad: mixta y en línea
- Costos: cuenta con promociones
- Programa: maestría en innovación culinaria y emprendimiento gastronómico
- Duración: 4 cuatrimestres
- Modalidad: mixta y en línea
- Costos: cuenta con promociones
- Programa: maestría administración de negocios de alimentos y bebidas
- Duración: 4 cuatrimestres
- Modalidad: mixta y en línea
- Costos: cuenta con promociones
ISU UNIVERSIDAD
- 25 Sur 702, entre Av. Juárez y 9 Pte, col. La Paz, C.P. 72160, Tel. 222 408 1100, 222 296 7339, www.isu.edu.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 4 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $15,980 inscripción, $13,790 colegiatura
- Programa: maestría en gastronomía internacional
- Duración: 4 cuatrimestres
- Modalidad: mixta
- Costos: $15,227 inscripción, $13,173 colegiatura
- Programa: maestría en gastronomía mexicana
- Duración: 4 cuatrimestres
- Modalidad: mixta
- Costos: $15,227 inscripción, $13,173 colegiatura
- Programa: maestría en gastronomía saludable y nutricional
- Duración: 4 cuatrimestres
- Modalidad: mixta
- Costos: $15,227 inscripción y $13,173 colegiatura
- Programa: maestría en producción panadera, repostera y de confitería internacional
- Duración: 4 cuatrimestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $15,923 inscripción, $18,000 colegiatura
- Programa: profesional asociado barman y barista
- Duración: 2 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $6,450 inscripción, $6,250 colegiatura
- Programa: profesional asociado en panadería y repostería internacional
- Duración: 2 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $8,950 inscripción, $7,950 colegiatura
- Programa: profesional asociado sommelier
- Duración: 2 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $9,950 inscripción, $9,750 colegiatura
- Diplomados presenciales: en creación de negocios gastronómicos, repostería y pastelería básica, vinos y maridaje profesional
- Cursos presenciales: capacitación de servicio para meseros, cocina española sabores tradicionales, cocina oriental, cocina prehispánica, cocina saludable especializada, cocina yucateca, destilados y licores, gestión de costos para menús, intensivo de panadería para principiantes, panadería mexicana, repostería francesa y vinos del nuevo mundo
- Cursos online: capacitación de servicio para meseros y estado del arte para la investigación
- Talleres presenciales: banderillas coreanas, chiles rellenos tradicionales churrasca brasileña, cocina caribeña, croissant bicolor y New York roll, curso de verano, desayuno de cafetería en casa, disfruta té, entremets, hamburguesas alternativas, hamburguesas de altura, hamburguesas y alitas a la parrilla, KBBQ (barbecue coreano), mariscos al grill, master class chef NAty, micheladas & bielas, monchis asiáticos, panadería mexicana, parrillada mar y tierra, pastas artesanales, pastelería Italiana, pastelería saludable, postres fríos, tartas irresistibles, y verano en tu mesa
UNIVERSIDAD MEXICANA DE INNOVACION SOCIAL (UMIS)
- Av. 31 poniente 2315, col. Benito Juárez, C.P. 72410, Tel. 222 882 1971, WA: 221 194 2232, www.facebook.com/InstitutoUniversitarioBoulanger
- Programa: licenciatura en repostería pastry chef
- Duración: 3 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $6,000 inscripción, $6,000 mensualidad
- Programa: licenciatura en gastronomía chef
- Duración: 3 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $5,000 inscripción, $5,000 mensualidad
UNIVERSIDAD ALVA EDISON
- Av. Reforma 725, esq. 9 Sur, col. Centro Histórico, C.P. 72000, Tel. 222 232 3196, 222 232 3793, WA: 222 803 5540, unialvaedison.edu.mx/
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 7 semestres
- Modalidad: escolarizada y semiescolarizada: matutino, vespertino, sabatino, dominical y ejecutivo
- Costos: $500 inscripción semestral, $1,400 mensualidad
UNIVERSIDAD ANGLOHISPANOMEXICANA
- 15 sur 307, col. Centro, C.P. 72000, Tel. 222 246 2143, WA: 222 923 5398, www.uahm.org
- Programa: licenciatura en gastronomía y alta dirección de restaurantes
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: presencial
UNIVERSIDAD BENITO JUÁREZ
- PLANTEL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
- 2 Oriente 1402, Barrio de la Luz, C.P. 72377, Tel. 222 235 3331 ext. 800 y 8001, WA: 221 175 4793, www.ubj.edu.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: presencial
UNIVERSIDAD DE AMÉRICA LATINA
- PLANTEL PUEBLA ZONA DORADA
- 31 oriente 3106, col. Zona Dorada, C.P. 72530, Tel. 222 237 1405, WA: 221 358, www.udal.edu.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: presencial
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y DESARROLLO (UDES)
- 13 sur 3107, col. Los Volcanes, C.P. 72410, Tel. 222 576 1426, WA: 222 109 5986, www.udes.edu.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 4 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $2,750 inscripción, $2,930 colegiatura
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, A.C.
- PLANTEL PUEBLA
- Av. 7 Oriente 801, col. Barrio de Analco, C.P. 72500, WA: 222 759 6268, ww.facebook.com/usacedumx
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $3,500 inscripción, $3,320 colegiatura; cuenta con becas
UNIVERSIDAD DE LOS ÁNGELES
- PLANTEL PUEBLA
- 11 Sur 502, col. Centro Histórico de Puebla, C.P. 72000, Tel. 222 232 6310, 222 242 1124, www.udeap.edu.mx/
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 3 años
- Modalidad: en línea y presencial
UNIVERSIDAD DE ORIENTE
- INTERNATIONAL CULINARY CENTER
- Av. Juárez 1517, col. Zona Esmeralda, C.P. 72090, Tel. 222 232 0145, 375 0282, WA: 222 212 1775, www.uo.edu.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 3 años 8 meses
- Modalidad: escolarizada
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE PUEBLA
- PLANTEL PUEBLA
- 3 sur 5759, col. El Cerrito, C.P. 72440, Tel. 222 266 9488, 222 266 9489, WA: 221 111 3248, www.uvp.mx
- Programa: técnico superior universitario en gastronomía
- Duración: 4 semestres
- Modalidad: presencial
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 4 años
- Modalidad: presencial
- Programa: maestría en cocina mexicana
- Duración: 2 años
- Modalidad: presencial
UNIVERSIDAD MESOAMERICANA
- PLANTEL SUR
- Privada de, La Soledad 311, col. San Francisco Totimehuacán, C.P. 72960, Tel: 222 404 9277, 222 708 27 04, WA: 222 2708 2704, www.umaweb.edu.mx/
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración:
- Modalidad: presencial
UNIVERSIDAD MEXICOAMERICANA DEL GOLFO
- PLANTEL CHULAVISTA
- 31 poniente 516, col. Chulavista, C.P. 72420, Tel. 222 240 0440, WA: 221 186 8685, ww.umag.edu.mx/
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 9 cuatrimestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $5,999 inscripción, $2,350 colegiatura (tiene promociones)
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA HISPANO MEXICANA
- CAMPUS LA PAZ
- Chalchicomula 21, col. La Paz, C.P. 72160, Tel. 222 231 6434, WA: 222 323 1662, 222 708 7221, www.uphm.edu.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía y artes culinarias
- Duración: 4 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $3,000 inscripción semestral, $3,500 colegiatura mensual
UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA
- CAMPUS PUEBLA
- 11 poniente, 2307 5to piso, Barrio Santiago, C.P. 72410, Tel. 222 229 9400 ext. 7991, www.upaep.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $11,140 inscripción, $2,216 unidad de cobro (las materias tienen de 6 a 9 unidades de cobro, y por periodo se recomienda cursar de 4 a 8 materias)
- Cursos: mini pasteles bento cakes
- Duración: 4 horas
- Modalidad: presencial
- Costos: $1,350 inversión total
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO
CAMPUS PUEBLA
- Blvd. Héroes del 5 de Mayo 2510, Ladrillera de Benítez, C.P. 72530 Heroica Puebla de Zaragoza, Tel. 800 786 4832, www.unitec.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 3 y 4 años
- Modalidad: presencial y en línea
- Inscripción: inscripción sin costo, colegiatura desde $3,920 (dependiendo de modalidad, campus y beca asignada), insumos y uniformes sin costo adicional
- Especialidad: en cocina peruana avalada por la Universidad Privada del Norte (UPN) de Perú
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA
- Antiguo Cam. a La Resurrección 1002 - A, col. Zona Industrial, C.P. 72300, Tel. 222 309 8840, www.utpuebla.edu.mx/
- Programa: técnico superior universitario en gastronomía
- Duración: 6 cuatrimestres
- Modalidad: presencial
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 5 cuatrimestres
- Modalidad: presencial
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ROOSEVELT
- Calle 9, poniente 516, col. Centro C.P. 72000, Tel. 222 232 4560, WA: 222 324 6056, rooseveltpuebla.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 4 años
- Modalidad: presencial
UNIVERSIDAD TITO PUENTE
- 105 Oriente 1413, col. Granjas de San Isidro, C.P. 72587, Tel. 222 299 5061, 222 311 2245, 222 248 4894, WA: 222 299 5061, universidadtitopuente.edu.mx/
- Programa: técnico profesional en gastronomía mexicana e internacional (matutina y sabatina)
- Duración: 6 semestres
- Modalidad: sabatina, presencial
- Programa: licenciatura en gastronomía mexicana e internacional (matutina y sabatina)
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: presencial
SAN ANDRÉS CHOLULA
UNIVERSIDAD ANÁHUAC PUEBLA S.C.
- Orión Norte s/n, col. La Vista Country Club, C.P. 72810, Tel. 222 169 1069, 800 623 9291, www.anahuac.mx/puebla
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: presencial
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA
- Ex Hacienda Santa Catarina Mártir s/n, col. San Andrés Cholula, C.P. 72810, Tel. 222 229 2000 (conmutador), 222 229 2112 (admisiones), informes.nuevoingreso@udlap.mx, www.udlap.mx, www.udlap.mx/ofertaacademica/ArtesCulinarias
- Programa: licenciatura en artes culinarias
- Duración: 4 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $16,000 (cuota única) $145,465 colegiatura semestral
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO
CAMPUS PUEBLA
- Cam. Real a San Andrés Cholula 4002, col. Emiliano Zapata, C. P. 72810, Tel. 222 225 9171, ww.uvm.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía internacional (KENDALL)
- Duración: 9 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $5,877 (dependiendo de modalidad, campus y beca asignada), insumos y uniformes sin costo adicional
- Diplomados, cursos, talleres: certificaciones coursera integradas en tu licenciatura doble titulación con prestigiosas universidades extranjeras experiencias académicas en el extranjero
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA
- Lateral Sur de la Vía Atlixcáyotl 7007, Fracc. Lomas de Angelópolis, C.P. 72828, Tel. 222 242 4700, 222 246 5005, ext. 259, WA: 237 119 1476, www.lainter.edu.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía y administración de restaurantes
- Duración: 9 cuatrimestres
- Modalidad: presencial
SAN MARTÍN TEXMELUCAN
INSTITUTO DEL VALLE DE TEXMELUCAN, A.C.
- Blvd. Bernardo G. Pérez de Ángulo 103, col. Morelos, C.P. 74021, Tel. 248 487 5300, WA: 248 105 1296, www.ivtex.edu.mx
- Programa: técnico superior universitario en repostería
- Duración: 4 semestres
- Modalidad: presencial sábados intensivos
- Costos: inscripción sin costo y $2,900 anuales y $3,700 colegiatura mensual (incluye insumos durante toda la carrera)
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: inscripción $2,900 anuales y $3,800 colegiatura mensual (incluye insumos durante toda la carrera, uniforme, 1 pieza de cuchillo chef, credencial de estudiante, cuota SEP, certificado legalizado y proceso de titulación al finalizar la carrera)
- Programa: maestría en alta dirección de empresas culinarias
- Duración: 3 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: inscripción única $3,000, $3,000 colegiatura mensual
INSTITUTO UNIVERSITARIO CIYED
- Zaragoza Norte 114, col. Centro San Martín Texmelucan, C.P. 74000, Tel. 248 117 0957, 248 484 7612, WA: 248 207 6217, ww.ciyed.com.mx
- Programa: carrera técnica profesional en hotelería y turismo
- Duración: 3 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $1,250 inscripción, $1,000 colegiatura mensual
- Programa: licenciatura en gastronomía y hotelería
- Duración: 4 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $2,500 inscripción, $2,000 colegiatura
- Diplomado: en repostería francesa
- Cursos: distintas áreas de gastronomía
Trabaja en la industria de la gastronomía. Foto: istockphoto
UNIVERSIDAD INTERDISCIPLINARIA DE EMPRENDEDORES SAN MARTÍN TEXMELUCAN
- Priv. Camino a Tlanalapan 42, col. San Cristóbal Tepatlaxco, C.P. 74120, Tel. 248 485 5454, WA: 248 267 4082, www.uiest.edu.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía y hotelería
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: comunicarse directamente a la Universidad. Promociones del 50% de descuento en inscripción por el primer semestre y beneficios a los 10 primeros en inscribirse
- Diplomado: de acuerdo a la temporada
- Cursos: de educación continua de acuerdo a los cursos programados y demanda de los mismos
SAN PEDRO CHOLULA
INSTITUTO NUEVA INGLATERRA
- Lago de Chapala 206, col. Manantiales, C.P. 72757, Tel. 222 247 9830, WA: 222 719 7152, institutonuevainglaterra.com/
- Programa: Bachillerato tecnológico en gastronomía o administración
- Duración: 2 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $4,800 – 65% de beneficio solo pagas $1,680; $3,900 colegiatura mensual dependiendo del promedio se otorga una beca que va desde un 20% a un 50%
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 3 años
- Modalidad: presencial
- Costos: $5,400 – el 65% de beneficio solo pagas $1,890; $4,500 colegiatura mensual dependiendo del promedio se otorga una beca que va desde un 20% a un 40%
- Diplomados: cocina internacional, panadería, repostería
- Cursos: chef junior, cocina italiana, cocina navideña, cocina oriental, coctelería, curso de verano, mini chef, personalizados
TEHUACÁN
UNIVERSIDAD POPULAR DE TEHUACAN UPT
- Av. Cuauhtémoc, 2000, col. El Edén, C.P. 75710, Tel. 238 150 1790, www.uptehuacan.com
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 3 años
- Modalidad: presencial
UNIVERSIDAD DE LOS ÁNGELES
- PLANTEL TEHUACÁN
- 5 Pte. 237, col. La Pedrera, C.P. 75770, Tel. 238 382 7070, www.udeap.edu.mx/
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 3 años 4 meses
- Modalidad: presencial, sabatina
- Programa: maestría en ciencias gastronómicas
- Duración: 2 años
- Modalidad: sabatino
UGMEX
- CAMPUS TEHUACÁN
- 2 Norte 251, col. Centro, C.P. 75700, Tel. 238 382 6747 ext. 15, WA: 238 390 0985, gmex.edu.mx/universidad-tehuacan/
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $2,870 inscripción, promociones 60% solo en mayo $2,430 mensualidad (pronto pago)
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE PUEBLA
- PLANTEL TEHUACÁN
- Ctra. Federal Tehuacán - San Marcos Necoxtla 6900, col. Santa María Coapan, C.P. 75859, Tel. 238 384 8236, 238 384 8237, WA: 221 111 3248
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 4 años
- Modalidad: presencial
- Programa: maestría en cocina mexicana
- Duración: 2 años
- Modalidad: presencial
UNIVERSIDAD LEONARDO DA VINCI
- Av. Reforma Nte. 3218, col. San Nicolás Tetitzintla, C.P. 75710, Tel. 238 382 9680 ext. 2009, WA: 238 156 0985, www.unilevi.edu.mx
- Programa: bachillerato con área de capacitación en gastronomía
- Duración: 6 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $2,000 inscripción, $1,400 mensualidad
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $3,000 inscripción, $3,300 mensualidad (menos promociones y/o becas)
- Cursos: cocina internacional (costo variable), repostería, cocina mexicana
TEZIUTLÁN
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA SIERRA
- PLANTEL TEZIUTLÁN
- Cto. Margarita Cardoso Ramírez 7, col, San Diego Teziutlán, C.P. Tel. 222 311 3008, WA: 232 109, 3606, ies.mx/
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 4 años
- Modalidad: presencial
INSTITUTO LONDON
- Ctra. Perote 197, col. Xoloco, C.P. 73800, Tel. 231 313 0648, WA: 231 144 8766, institutolondon.edu.mx/
- Programa: licenciatura en gastronomía - chef
- Duración: 10 cuatrimestres
- Modalidad: presencial
INSTITUTO UNIVERSITARIO HISPANA
- Melchor Ocampo 212, col. Centro, C.P. 73800, Tel. 231 312 6369, 231 312 6370, WA. 222 530 6052, www.iuhispana.edu.mx/informacion.html
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 10 cuatrimestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $1,800 inscripción, $1,600 colegiatura
UNIVERSIDAD DE AMÉRICA LATINA
- PLANTEL TEZIUTLÁN 1
- Guerrero 401, col. Centro, C.P. 73800, Teziutlán, Tel. 231 3134 735, 231 3134 788, 231 313 0648, WA: 231 108 7111, www.udal.edu.mx
- Programa: bachillerato en procesos culinarios y repostería
- Duración: 2 años
- Modalidad: escolarizada (semestral)
- Costos: $1,200 inscripción, semestral, $1,300 mensualidad
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 8 semestres
- Modalidad: escolarizada (semestral)
- Costos: $1,350 inscripción, semestral, $1,750 mensualidad
ZACATLÁN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA
- Av. José Luis Martínez Vázquez 2000, loc. Jicolapa, C.P. 73315, Tel. 797 975 1694, 975 0839, WA: 797 118 6153, www.itssnp.edu.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 9 semestres
- Modalidad: presencial
- Costos: $1,565 inscripción
- Especialidades: enogastronomía e innovación culinaria
- Duración: 3 semestres
- Modalidad: presencial
- Cursos: dulces momentos (postres y galletas, galletas para día de las infancias), dulces momentos (postres y galletas, postres para las maternidades).
- Costo: $600
- Talleres: sabores en armonía (tablas de quesos y charcutería), sabores en miniatura (taller de bocadillos para todas las ocasiones), secretos del cacao (chocolatería básica), costo: $600
ZINACANTEPEC
UNIVERSIDAD PARA LA PROFESIONALIZACIÓN ESTRATÉGICA
- Paseo Barbosa 150. col. San Antonio Buenavista, C.P. 51350, Tel. 722 190 3489, WA: 722 218 4102, www.unipre.edu.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 10 cuatrimestres
- Modalidad: presencial
- Costos: (cuenta con becas)
- Maestría: maridaje y sumillería
- Costo: $600
- Talleres: sabores en armonía (tablas de quesos y charcutería), sabores en miniatura (taller de bocadillos para todas las ocasiones), secretos del cacao (chocolatería básica), costo: $600
UNIVERSIDAD PARA LA PROFESIONALIZACIÓN ESTRATÉGICA
- Paseo Barbosa 150. col. San Antonio Buenavista, C.P. 51350, Tel. 722 190 3489, WA: 722 218 4102, www.unipre.edu.mx
- Programa: licenciatura en gastronomía
- Duración: 10 cuatrimestres
- Modalidad: presencial
- Costos: (cuenta con becas)
- Maestría: maridaje y sumillería
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