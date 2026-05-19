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Si vives en el estado de Puebla y tu deseo es estudiar gastronomía, en preparamos una guía con la oferta educativa de este estado para que desarrolles tus habilidades al máximo.

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Izúcar de Matamoros

INSTITUTO ANGELOPOLITANO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

  • 32 poniente 2526, col. Nueva Aurora, C.P. 72070, Tel. 222 211 2758, 222 211 2755, www.iadeu.edu.mx/
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 9 semestres
  • Modalidad: presencial

INSTITUTO CULINARIO DE MÉXICO, A.C.

  • CAMPUS PUEBLA
  • Av. Teziutlán Norte 43, col. La Paz, C.P. 72160, Tel. 222 976 7360, 222 976 7361, WA: 221 188 8285, www.icum.edu.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía chef
  • Duración: 9 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $16,024.02 inscripción semestral, $16,548.75 colegiatura (5 parcialidades)
  • Programa: licenciatura en producción gastronómica
  • Duración: 9 cuatrimestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $9,210 inscripción, $8,983.20 colegiatura (4 parcialidades por cuatrimestre)
  • Programa: maestría en gestión de la industria de alimentos y bebidas
  • Duración: 4 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $7,800 inscripción única, $4,976 mensualidad, 23 parcialidades, (promoción),
  • Diplomados: dirección de negocios de eventos gastronómicos, en Introducción a la panadería profesional, en servicio de sala con sello de excelencia.
  • Cursos: asesorías a la medida cocina salada, coctelería etiqueta y protocolo en la mesa, panadería y repostería

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ISIMA

  • PLANTEL PUEBLA
  • Blvd. Lic. Luis Sánchez Pontón 607, col. San Baltazar Campeche, C.P. 72550, Tel. 222 298 0595, www.isima.com.mx/
  • Programa: bachillerato en administración con especialidad en alimentos y bebidas
  • Duración: 6 cuatrimestres
  • Modalidad: presencial
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 9 cuatrimestres
  • Modalidad: presencial

INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, A.C. UNIVERSIDAD IEU

  • PLANTEL PUEBLA
  • 4 Pte 1919, col. Barrio de San Matías, C.P. 72140, Tel. 222 141 7575, WA: 222 383 4988, www.ieu.edu.mx  
  • Programa: bachillerato con área de formación en gastronomía
  • Duración: 3 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: cuenta con  promociones
  •  Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 3 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: cuenta con promociones
  •  Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 3 años
  • Modalidad: mixta y en línea
  • Costos: cuenta con promociones
  • Programa: maestría  en innovación culinaria y emprendimiento gastronómico
  • Duración: 4 cuatrimestres
  • Modalidad: mixta y en línea
  • Costos: cuenta con  promociones
  • Programa: maestría  administración de negocios de alimentos y bebidas
  • Duración: 4 cuatrimestres
  • Modalidad: mixta y en línea
  • Costos: cuenta con promociones  

ISU UNIVERSIDAD

  • 25 Sur 702, entre Av. Juárez y 9 Pte, col. La Paz, C.P. 72160, Tel. 222 408 1100, 222 296 7339, www.isu.edu.mx
  •  Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 4 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $15,980 inscripción, $13,790 colegiatura
  • Programa: maestría en gastronomía internacional
  • Duración: 4 cuatrimestres
  • Modalidad: mixta
  • Costos: $15,227 inscripción, $13,173 colegiatura
  • Programa: maestría en gastronomía mexicana
  • Duración: 4 cuatrimestres
  • Modalidad: mixta
  • Costos: $15,227 inscripción, $13,173 colegiatura
  • Programa: maestría en gastronomía saludable y nutricional
  • Duración: 4 cuatrimestres
  • Modalidad: mixta
  • Costos: $15,227 inscripción y $13,173 colegiatura
  •  Programa: maestría en producción panadera, repostera y de confitería internacional
  • Duración: 4 cuatrimestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $15,923 inscripción, $18,000 colegiatura
  •  Programa: profesional asociado barman y barista
  • Duración: 2 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $6,450 inscripción, $6,250 colegiatura
  • Programa: profesional asociado en panadería y repostería internacional
  • Duración: 2 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $8,950 inscripción, $7,950 colegiatura
  •  Programa: profesional asociado sommelier
  • Duración: 2 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $9,950 inscripción, $9,750 colegiatura
  •  Diplomados presenciales: en  creación de negocios gastronómicos, repostería y pastelería básica, vinos y maridaje profesional
  • Cursos presenciales: capacitación de servicio para meseros, cocina española sabores tradicionales, cocina oriental, cocina prehispánica, cocina saludable especializada, cocina yucateca, destilados y licores, gestión de costos para menús, intensivo de panadería para principiantes, panadería mexicana, repostería francesa y vinos del nuevo mundo
  • Cursos online: capacitación de servicio para meseros y estado del arte para la investigación
  • Talleres presenciales: banderillas coreanas, chiles rellenos tradicionales churrasca brasileña, cocina caribeña, croissant bicolor y New York roll, curso de verano, desayuno de cafetería en casa, disfruta té, entremets, hamburguesas alternativas, hamburguesas de altura, hamburguesas y alitas a la parrilla, KBBQ (barbecue coreano), mariscos al grill, master class chef NAty, micheladas & bielas, monchis asiáticos, panadería mexicana, parrillada mar y tierra, pastas artesanales, pastelería Italiana, pastelería saludable, postres fríos, tartas irresistibles, y verano en tu mesa

UNIVERSIDAD MEXICANA DE INNOVACION SOCIAL (UMIS)

  • Av. 31 poniente 2315, col. Benito Juárez, C.P. 72410, Tel. 222 882 1971, WA: 221 194 2232, www.facebook.com/InstitutoUniversitarioBoulanger
  • Programa: licenciatura en repostería pastry chef
  • Duración: 3 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $6,000 inscripción, $6,000 mensualidad
  • Programa: licenciatura en gastronomía chef
  • Duración: 3 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $5,000 inscripción, $5,000 mensualidad

UNIVERSIDAD ALVA EDISON

  • Av. Reforma 725, esq. 9 Sur, col. Centro Histórico, C.P. 72000, Tel. 222 232 3196, 222 232 3793, WA: 222 803 5540, unialvaedison.edu.mx/
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 7 semestres
  • Modalidad: escolarizada y semiescolarizada: matutino, vespertino, sabatino, dominical y ejecutivo
  • Costos: $500 inscripción semestral, $1,400 mensualidad
  • UNIVERSIDAD ANGLOHISPANOMEXICANA
  • 15 sur 307, col. Centro, C.P. 72000, Tel. 222 246 2143, WA: 222 923 5398, www.uahm.org
  • Programa: licenciatura en gastronomía y alta dirección de restaurantes
  • Duración: 8 semestres
  • Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD BENITO JUÁREZ

  • PLANTEL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
  • 2 Oriente 1402, Barrio de la Luz, C.P. 72377, Tel. 222 235 3331 ext. 800 y 8001, WA: 221 175 4793, www.ubj.edu.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 8 semestres
  • Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD DE AMÉRICA LATINA

  • PLANTEL PUEBLA ZONA DORADA
  • 31 oriente 3106, col. Zona Dorada, C.P. 72530, Tel. 222 237 1405, WA: 221 358,  www.udal.edu.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 8 semestres
  • Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y DESARROLLO (UDES)

  • 13 sur 3107, col. Los Volcanes, C.P. 72410, Tel. 222 576 1426, WA: 222 109 5986, www.udes.edu.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 4 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $2,750 inscripción, $2,930 colegiatura

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, A.C.

  • PLANTEL PUEBLA
  • Av. 7 Oriente 801, col. Barrio de Analco, C.P. 72500, WA: 222 759 6268, ww.facebook.com/usacedumx?locale=es_LA
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 8 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $3,500 inscripción, $3,320 colegiatura;  cuenta con becas  

UNIVERSIDAD DE LOS ÁNGELES

  • PLANTEL PUEBLA
  • 11 Sur 502, col. Centro Histórico de Puebla, C.P. 72000, Tel. 222 232 6310, 222 242 1124, www.udeap.edu.mx/
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 3 años
  • Modalidad: en línea y presencial

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

  • INTERNATIONAL CULINARY CENTER
  • Av. Juárez 1517, col. Zona Esmeralda,
  • C.P. 72090, Tel. 222 232 0145, 375 0282,
  • WA: 222 212 1775, www.uo.edu.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 3 años 8 meses
  • Modalidad: escolarizada

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE PUEBLA

  • PLANTEL PUEBLA
  • 3 sur 5759, col. El Cerrito, C.P. 72440, Tel. 222 266 9488, 222 266 9489, WA: 221 111 3248, www.uvp.mx
  • Programa: técnico superior universitario en gastronomía
  • Duración: 4 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 4 años
  • Modalidad: presencial
  • Programa: maestría en cocina mexicana
  • Duración: 2 años
  • Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD MESOAMERICANA

  • PLANTEL SUR
  • Privada de, La Soledad 311, col. San Francisco Totimehuacán, C.P. 72960, Tel: 222 404 9277, 222 708 27 04, WA: 222 2708 2704, www.umaweb.edu.mx/
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración:
  • Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD MEXICOAMERICANA DEL GOLFO

  • PLANTEL CHULAVISTA
  • 31 poniente 516, col. Chulavista, C.P. 72420, Tel. 222 240 0440, WA: 221 186 8685, ww.umag.edu.mx/
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 9 cuatrimestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $5,999 inscripción, $2,350 colegiatura (tiene promociones)

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA HISPANO MEXICANA

  • CAMPUS LA PAZ
  • Chalchicomula 21, col. La Paz, C.P. 72160, Tel. 222 231 6434, WA: 222 323 1662, 222 708 7221, www.uphm.edu.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía y artes culinarias
  • Duración: 4 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $3,000 inscripción semestral, $3,500 colegiatura mensual

UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA

  • CAMPUS PUEBLA
  • 11 poniente, 2307 5to piso, Barrio Santiago, C.P. 72410, Tel. 222 229 9400 ext. 7991, www.upaep.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 8 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $11,140 inscripción, $2,216 unidad de cobro (las materias tienen de 6 a 9 unidades de cobro, y por periodo se recomienda cursar de 4 a 8 materias)
  • Cursos: mini pasteles bento cakes
  • Duración: 4 horas
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $1,350 inversión total

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO

  • CAMPUS PUEBLA
  • Blvd. Héroes del 5 de Mayo 2510, Ladrillera de Benítez, C.P. 72530 Heroica Puebla de Zaragoza, Tel. 800 786 4832, www.unitec.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 3 y 4 años
  • Modalidad: presencial y en línea
  • Inscripción: inscripción sin costo,  colegiatura desde $3,920 (dependiendo de modalidad, campus y beca asignada), insumos y uniformes sin costo adicional
  • Especialidad: en cocina peruana avalada por la Universidad Privada del Norte (UPN) de Perú

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA

  • Antiguo Cam. a La Resurrección 1002 - A, col. Zona Industrial, C.P. 72300, Tel. 222 309 8840, www.utpuebla.edu.mx/
  • Programa: técnico superior universitario en gastronomía
  • Duración: 6 cuatrimestres
  • Modalidad: presencial
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 5 cuatrimestres
  • Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ROOSEVELT

  • Calle 9, poniente 516, col. Centro C.P. 72000, Tel. 222 232 4560, WA: 222 324 6056, rooseveltpuebla.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 4 años
  • Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD TITO PUENTE

  • 105 Oriente 1413, col. Granjas de San Isidro, C.P. 72587, Tel. 222 299 5061, 222 311 2245, 222 248 4894, WA: 222 299 5061, universidadtitopuente.edu.mx/
  • Programa: técnico profesional en gastronomía mexicana e internacional (matutina y sabatina)
  • Duración: 6 semestres
  • Modalidad: sabatina, presencial
  • Programa: licenciatura en gastronomía mexicana e internacional (matutina y sabatina)
  • Duración: 8 semestres
  • Modalidad: presencial
Estudia y trabaja en la industria de la gastronomía. Foto: istockphoto
Estudia y trabaja en la industria de la gastronomía. Foto: istockphoto

SAN ANDRÉS CHOLULA

UNIVERSIDAD ANÁHUAC PUEBLA S.C.

  • Orión Norte s/n, col. La Vista Country Club, C.P. 72810, Tel. 222 169 1069, 800 623 9291, www.anahuac.mx/puebla
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 8 semestres
  • Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA

  • Ex Hacienda Santa Catarina Mártir s/n, col. San Andrés Cholula, C.P. 72810, Tel. 222 229 2000 (conmutador), 222 229 2112 (admisiones), informes.nuevoingreso@udlap.mx, www.udlap.mx, www.udlap.mx/ofertaacademica/ArtesCulinarias
  • Programa: licenciatura en artes culinarias
  • Duración: 4 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $16,000 (cuota única) $145,465 colegiatura semestral

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO

  • CAMPUS PUEBLA
  • Cam. Real a San Andrés Cholula 4002, col. Emiliano Zapata, C. P. 72810, Tel. 222 225 9171, ww.uvm.mx  
  • Programa: licenciatura en gastronomía internacional (KENDALL)
  • Duración: 9 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $5,877 (dependiendo de modalidad, campus y beca asignada), insumos y uniformes sin costo adicional
  • Diplomados, cursos, talleres: certificaciones coursera integradas en tu licenciatura doble titulación con prestigiosas universidades extranjeras experiencias académicas en el extranjero

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA

  • Lateral Sur de la Vía Atlixcáyotl 7007, Fracc. Lomas de Angelópolis, C.P. 72828, Tel. 222 242 4700, 222 246 5005, ext. 259, WA: 237 119 1476, www.lainter.edu.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía y administración de restaurantes
  • Duración: 9 cuatrimestres
  • Modalidad: presencial

SAN MARTÍN TEXMELUCAN

INSTITUTO DEL VALLE DE TEXMELUCAN, A.C.

  • Blvd. Bernardo G. Pérez de Ángulo 103, col. Morelos, C.P. 74021, Tel. 248 487 5300, WA: 248 105 1296, www.ivtex.edu.mx
  • Programa: técnico superior universitario en repostería
  • Duración: 4 semestres
  • Modalidad: presencial sábados intensivos
  • Costos: inscripción sin costo y $2,900 anuales y $3,700 colegiatura mensual (incluye insumos durante toda la carrera)
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 8 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: inscripción $2,900 anuales y $3,800 colegiatura mensual (incluye insumos durante toda la carrera, uniforme, 1 pieza de cuchillo chef, credencial de estudiante, cuota SEP, certificado legalizado y proceso de titulación al finalizar la carrera)
  • Programa: maestría en alta dirección de empresas culinarias
  • Duración: 3 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: inscripción única $3,000, $3,000 colegiatura mensual

INSTITUTO UNIVERSITARIO CIYED

  • Zaragoza Norte 114, col. Centro San Martín Texmelucan, C.P. 74000, Tel. 248 117 0957, 248 484 7612, WA: 248 207 6217, ww.ciyed.com.mx
  • Programa: carrera técnica profesional en hotelería y turismo
  • Duración: 3 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $1,250 inscripción, $1,000 colegiatura mensual
  • Programa: licenciatura en gastronomía y hotelería
  • Duración: 4 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $2,500  inscripción, $2,000 colegiatura
  • Diplomado: en reposteria francesa
  • Cursos: distintas áreas de gastronomía

UNIVERSIDAD INTERDISCIPLINARIA DE EMPRENDEDORES SAN MARTÍN TEXMELUCAN

  • Priv. Camino a Tlanalapan 42, col. San Cristóbal Tepatlaxco, C.P. 74120, Tel. 248 485 5454, WA: 248 267 4082, www.uiest.edu.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía y hotelería
  • Duración: 8 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: comunicarse directamente a la Universidad. Promociones del 50% de descuento en inscripción por el primer semestre y beneficios a los 10 primeros en inscribirse
  • Diplomado: de acuerdo a la temporada
  • Cursos: de educación continua de acuerdo a los cursos programados y demanda de los mismos  

SAN PEDRO CHOLULA

INSTITUTO NUEVA INGLATERRA

  • Lago de Chapala 206, col. Manantiales, C.P. 72757, Tel. 222 247 9830, WA: 222 719 7152, institutonuevainglaterra.com/
  • Programa: Bachillerato tecnológico en gastronomía o administración
  • Duración: 2 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $4,800 – 65% de beneficio solo pagas $1,680; $3,900 colegiatura mensual dependiendo del promedio se otorga una beca que va desde un 20% a un 50%
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 3 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $5,400 – el 65% de beneficio solo pagas $1,890; $4,500 colegiatura mensual dependiendo del promedio se otorga una beca que va desde un 20% a un 40%
  • Diplomados: cocina internacional, panadería, repostería
  • Cursos: chef junior, cocina italiana, cocina navideña, cocina oriental, coctelería, curso de verano, mini chef, personalizados

TEHUACÁN

UNIVERSIDAD POPULAR DE TEHUACAN UPT

  • Av. Cuauhtémoc, 2000, col. El Edén, C.P. 75710, Tel. 238 150 1790, www.uptehuacan.com
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 3 años
  • Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD DE LOS ÁNGELES

PLANTEL TEHUACÁN

  • 5 Pte. 237, col. La Pedrera, C.P. 75770, Tel. 238 382 7070, www.udeap.edu.mx/
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 3 años 4 meses
  • Modalidad: presencial, sabatina
  • Programa: maestría en ciencias gastronómicas
  • Duración: 2 años
  • Modalidad: sabatino

UGMEX

  • CAMPUS TEHUACÁN
  • 2 Norte 251, col. Centro, C.P. 75700, Tel. 238 382 6747 ext. 15, WA: 238 390 0985, gmex.edu.mx/universidad-tehuacan/
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 8 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $2,870 inscripción, promociones 60% solo en mayo $2,430 mensualidad (pronto pago)

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE PUEBLA

  • PLANTEL TEHUACÁN
  • Ctra. Federal Tehuacán - San Marcos Necoxtla 6900, col. Santa María Coapan, C.P. 75859, Tel. 238 384 8236, 238 384 8237, WA: 221 111 3248
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 4 años
  • Modalidad: presencial
  • Programa: maestría en cocina mexicana
  • Duración: 2 años
  • Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD LEONARDO DA VINCI

  • Av. Reforma Nte. 3218, col. San Nicolás Tetitzintla, C.P. 75710, Tel. 238 382 9680 ext. 2009, WA: 238 156 0985, www.unilevi.edu.mx
  • Programa: bachillerato con área de capacitación en gastronomía
  • Duración: 6 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $2,000 inscripción, $1,400 mensualidad
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 8 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $3,000 inscripción, $3,300 mensualidad (menos promociones y/o becas)
  • Cursos: cocina internacional (costo variable), repostería, cocina mexicana


TEZIUTLÁN

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA SIERRA

  • PLANTEL TEZIUTLÁN
  • Cto. Margarita Cardoso Ramírez 7, col, San Diego Teziutlán, C.P. Tel. 222 311 3008, WA: 232 109, 3606, ies.mx/
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 4 años
  • Modalidad: presencial

INSTITUTO LONDON

  • Ctra. Perote 197, col. Xoloco, C.P. 73800, Tel. 231 313 0648, WA: 231 144 8766, institutolondon.edu.mx/
  • Programa: licenciatura en gastronomía - chef
  • Duración: 10 cuatrimestres
  • Modalidad: presencial

INSTITUTO UNIVERSITARIO HISPANA

  • Melchor Ocampo 212, col. Centro, C.P. 73800, Tel. 231 312 6369, 231 312 6370, WA. 222 530 6052, www.iuhispana.edu.mx/informacion.html
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 10 cuatrimestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $1,800 inscripción, $1,600 colegiatura

UNIVERSIDAD DE AMÉRICA LATINA

  • PLANTEL TEZIUTLÁN 1
  • Guerrero 401, col. Centro, C.P. 73800, Teziutlán, Tel. 231 3134 735, 231 3134 788, 231 313 0648, WA: 231 108 7111, www.udal.edu.mx
  • Programa: bachillerato en procesos culinarios y repostería
  • Duración: 2 años
  • Modalidad: escolarizada (semestral)
  • Costos: $1,200 inscripción, semestral, $1,300 mensualidad
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 8 semestres
  • Modalidad: escolarizada (semestral)
  • Costos: $1,350 inscripción, semestral, $1,750 mensualidad  

ZACATLÁN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA

  • Av. José Luis Martínez Vázquez 2000, loc. Jicolapa, C.P. 73315, Tel. 797 975 1694,  975 0839, WA: 797 118  6153, www.itssnp.edu.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 9 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $1,565 inscripción
  • Especialidades: enogastronomía e innovación culinaria
  • Duración: 3 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Cursos: dulces momentos (postres y galletas, galletas para día de las infancias), dulces momentos (postres y galletas, postres para las maternidades).

INSTITUTO ANGELOPOLITANO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

  • 32 poniente 2526, col. Nueva Aurora, C.P. 72070, Tel. 222 211 2758, 222 211 2755, www.iadeu.edu.mx/
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 9 semestres
  • Modalidad: presencial

INSTITUTO CULINARIO DE MÉXICO, A.C.

  • CAMPUS PUEBLA
  • Av. Teziutlán Norte 43, col. La Paz, C.P. 72160, Tel. 222 976 7360, 222 976 7361, WA: 221 188 8285, www.icum.edu.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía chef
  • Duración: 9 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $16,024.02 inscripción semestral, $16,548.75 colegiatura (5 parcialidades)
  • Programa: licenciatura en producción gastronómica
  • Duración: 9 cuatrimestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $9,210 inscripción, $8,983.20 colegiatura (4 parcialidades por cuatrimestre)
  • Programa: maestría en gestión de la industria de alimentos y bebidas
  • Duración: 4 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $7,800 inscripción única, $4,976 mensualidad, 23 parcialidades, (promoción),
  • Diplomados: dirección de negocios de eventos gastronómicos, en Introducción a la panadería profesional, en servicio de sala con sello de excelencia.
  • Cursos: asesorías a la medida cocina salada, coctelería etiqueta y protocolo en la mesa, panadería y repostería

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ISIMA

  • PLANTEL PUEBLA
  • Blvd. Lic. Luis Sánchez Pontón 607, col. San Baltazar Campeche, C.P. 72550, Tel. 222 298 0595, www.isima.com.mx/
  • Programa: bachillerato en administración con especialidad en alimentos y bebidas
  • Duración: 6 cuatrimestres
  • Modalidad: presencial
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 9 cuatrimestres
  • Modalidad: presencial

INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, A.C. UNIVERSIDAD IEU

PLANTEL PUEBLA

  • 4 Pte 1919, col. Barrio de San Matías, C.P. 72140, Tel. 222 141 7575, WA: 222 383 4988, www.ieu.edu.mx  
  • Programa: bachillerato con área de formación en gastronomía
  • Duración: 3 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: cuenta con  promociones
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 3 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: cuenta con promociones
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 3 años
  • Modalidad: mixta y en línea
  • Costos: cuenta con promociones
  • Programa: maestría  en innovación culinaria y emprendimiento gastronómico
  • Duración: 4 cuatrimestres
  • Modalidad: mixta y en línea
  • Costos: cuenta con  promociones
  • Programa: maestría  administración de negocios de alimentos y bebidas
  • Duración: 4 cuatrimestres
  • Modalidad: mixta y en línea
  • Costos: cuenta con promociones  

ISU UNIVERSIDAD

  • 25 Sur 702, entre Av. Juárez y 9 Pte, col. La Paz, C.P. 72160, Tel. 222 408 1100, 222 296 7339, www.isu.edu.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 4 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $15,980 inscripción, $13,790 colegiatura
  • Programa: maestría en gastronomía internacional
  • Duración: 4 cuatrimestres
  • Modalidad: mixta
  • Costos: $15,227 inscripción, $13,173 colegiatura
  • Programa: maestría en gastronomía mexicana
  • Duración: 4 cuatrimestres
  • Modalidad: mixta
  • Costos: $15,227 inscripción, $13,173 colegiatura
  • Programa: maestría en gastronomía saludable y nutricional
  • Duración: 4 cuatrimestres
  • Modalidad: mixta
  • Costos: $15,227 inscripción y $13,173 colegiatura
  • Programa: maestría en producción panadera, repostera y de confitería internacional
  • Duración: 4 cuatrimestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $15,923 inscripción, $18,000 colegiatura
  • Programa: profesional asociado barman y barista
  • Duración: 2 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $6,450 inscripción, $6,250 colegiatura
  • Programa: profesional asociado en panadería y repostería internacional
  • Duración: 2 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $8,950 inscripción, $7,950 colegiatura
  • Programa: profesional asociado sommelier
  • Duración: 2 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $9,950 inscripción, $9,750 colegiatura
  • Diplomados presenciales: en  creación de negocios gastronómicos, repostería y pastelería básica, vinos y maridaje profesional
  • Cursos presenciales: capacitación de servicio para meseros, cocina española sabores tradicionales, cocina oriental, cocina prehispánica, cocina saludable especializada, cocina yucateca, destilados y licores, gestión de costos para menús, intensivo de panadería para principiantes, panadería mexicana, repostería francesa y vinos del nuevo mundo
  • Cursos online: capacitación de servicio para meseros y estado del arte para la investigación
  • Talleres presenciales: banderillas coreanas, chiles rellenos tradicionales churrasca brasileña, cocina caribeña, croissant bicolor y New York roll, curso de verano, desayuno de cafetería en casa, disfruta té, entremets, hamburguesas alternativas, hamburguesas de altura, hamburguesas y alitas a la parrilla, KBBQ (barbecue coreano), mariscos al grill, master class chef NAty, micheladas & bielas, monchis asiáticos, panadería mexicana, parrillada mar y tierra, pastas artesanales, pastelería Italiana, pastelería saludable, postres fríos, tartas irresistibles, y verano en tu mesa

UNIVERSIDAD MEXICANA DE INNOVACION SOCIAL (UMIS)

  • Av. 31 poniente 2315, col. Benito Juárez, C.P. 72410, Tel. 222 882 1971, WA: 221 194 2232, www.facebook.com/InstitutoUniversitarioBoulanger
  • Programa: licenciatura en repostería pastry chef
  • Duración: 3 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $6,000 inscripción, $6,000 mensualidad
  • Programa: licenciatura en gastronomía chef
  • Duración: 3 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $5,000 inscripción, $5,000 mensualidad

UNIVERSIDAD ALVA EDISON

  • Av. Reforma 725, esq. 9 Sur, col. Centro Histórico, C.P. 72000, Tel. 222 232 3196, 222 232 3793, WA: 222 803 5540, unialvaedison.edu.mx/
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 7 semestres
  • Modalidad: escolarizada y semiescolarizada: matutino, vespertino, sabatino, dominical y ejecutivo
  • Costos: $500 inscripción semestral, $1,400 mensualidad

UNIVERSIDAD ANGLOHISPANOMEXICANA

  • 15 sur 307, col. Centro, C.P. 72000, Tel. 222 246 2143, WA: 222 923 5398, www.uahm.org
  • Programa: licenciatura en gastronomía y alta dirección de restaurantes
  • Duración: 8 semestres
  • Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD BENITO JUÁREZ

  • PLANTEL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
  • 2 Oriente 1402, Barrio de la Luz, C.P. 72377, Tel. 222 235 3331 ext. 800 y 8001, WA: 221 175 4793, www.ubj.edu.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 8 semestres
  • Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD DE AMÉRICA LATINA

  • PLANTEL PUEBLA ZONA DORADA
  • 31 oriente 3106, col. Zona Dorada, C.P. 72530, Tel. 222 237 1405, WA: 221 358,  www.udal.edu.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 8 semestres
  • Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y DESARROLLO (UDES)

  • 13 sur 3107, col. Los Volcanes, C.P. 72410, Tel. 222 576 1426, WA: 222 109 5986, www.udes.edu.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 4 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $2,750 inscripción, $2,930 colegiatura

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, A.C.

  • PLANTEL PUEBLA
  • Av. 7 Oriente 801, col. Barrio de Analco, C.P. 72500, WA: 222 759 6268, ww.facebook.com/usacedumx
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 8 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $3,500 inscripción, $3,320 colegiatura;  cuenta con becas  

UNIVERSIDAD DE LOS ÁNGELES

  • PLANTEL PUEBLA
  • 11 Sur 502, col. Centro Histórico de Puebla, C.P. 72000, Tel. 222 232 6310, 222 242 1124, www.udeap.edu.mx/
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 3 años
  • Modalidad: en línea y presencial

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

  • INTERNATIONAL CULINARY CENTER
  • Av. Juárez 1517, col. Zona Esmeralda, C.P. 72090, Tel. 222 232 0145, 375 0282, WA: 222 212 1775, www.uo.edu.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 3 años 8 meses
  • Modalidad: escolarizada

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE PUEBLA

  • PLANTEL PUEBLA
  • 3 sur 5759, col. El Cerrito, C.P. 72440, Tel. 222 266 9488, 222 266 9489, WA: 221 111 3248, www.uvp.mx
  • Programa: técnico superior universitario en gastronomía
  • Duración: 4 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 4 años
  • Modalidad: presencial
  • Programa: maestría en cocina mexicana
  • Duración: 2 años
  • Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD MESOAMERICANA

  • PLANTEL SUR
  • Privada de, La Soledad 311, col. San Francisco Totimehuacán, C.P. 72960, Tel: 222 404 9277, 222 708 27 04, WA: 222 2708 2704, www.umaweb.edu.mx/
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración:
  • Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD MEXICOAMERICANA DEL GOLFO

  • PLANTEL CHULAVISTA
  • 31 poniente 516, col. Chulavista, C.P. 72420, Tel. 222 240 0440, WA: 221 186 8685, ww.umag.edu.mx/
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 9 cuatrimestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $5,999 inscripción, $2,350 colegiatura (tiene promociones)

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA HISPANO MEXICANA

  • CAMPUS LA PAZ
  • Chalchicomula 21, col. La Paz, C.P. 72160, Tel. 222 231 6434, WA: 222 323 1662, 222 708 7221, www.uphm.edu.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía y artes culinarias
  • Duración: 4 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $3,000 inscripción semestral, $3,500 colegiatura mensual

UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA

  • CAMPUS PUEBLA
  • 11 poniente, 2307 5to piso, Barrio Santiago, C.P. 72410, Tel. 222 229 9400 ext. 7991, www.upaep.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 8 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $11,140 inscripción, $2,216 unidad de cobro (las materias tienen de 6 a 9 unidades de cobro, y por periodo se recomienda cursar de 4 a 8 materias)
  • Cursos: mini pasteles bento cakes
  • Duración: 4 horas
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $1,350 inversión total

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO

CAMPUS PUEBLA

  • Blvd. Héroes del 5 de Mayo 2510, Ladrillera de Benítez, C.P. 72530 Heroica Puebla de Zaragoza, Tel. 800 786 4832, www.unitec.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 3 y 4 años
  • Modalidad: presencial y en línea
  • Inscripción: inscripción sin costo,  colegiatura desde $3,920 (dependiendo de modalidad, campus y beca asignada), insumos y uniformes sin costo adicional
  • Especialidad: en cocina peruana avalada por la Universidad Privada del Norte (UPN) de Perú

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA

  • Antiguo Cam. a La Resurrección 1002 - A, col. Zona Industrial, C.P. 72300, Tel. 222 309 8840, www.utpuebla.edu.mx/
  • Programa: técnico superior universitario en gastronomía
  • Duración: 6 cuatrimestres
  • Modalidad: presencial
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 5 cuatrimestres
  • Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ROOSEVELT

  • Calle 9, poniente 516, col. Centro C.P. 72000, Tel. 222 232 4560, WA: 222 324 6056, rooseveltpuebla.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 4 años
  • Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD TITO PUENTE

  • 105 Oriente 1413, col. Granjas de San Isidro, C.P. 72587, Tel. 222 299 5061, 222 311 2245, 222 248 4894, WA: 222 299 5061, universidadtitopuente.edu.mx/
  • Programa: técnico profesional en gastronomía mexicana e internacional (matutina y sabatina)
  • Duración: 6 semestres
  • Modalidad: sabatina, presencial
  • Programa: licenciatura en gastronomía mexicana e internacional (matutina y sabatina)
  • Duración: 8 semestres
  • Modalidad: presencial

SAN ANDRÉS CHOLULA

UNIVERSIDAD ANÁHUAC PUEBLA S.C.

  • Orión Norte s/n, col. La Vista Country Club, C.P. 72810, Tel. 222 169 1069, 800 623 9291, www.anahuac.mx/puebla
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 8 semestres
  • Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA

  • Ex Hacienda Santa Catarina Mártir s/n, col. San Andrés Cholula, C.P. 72810, Tel. 222 229 2000 (conmutador), 222 229 2112 (admisiones), informes.nuevoingreso@udlap.mx, www.udlap.mx, www.udlap.mx/ofertaacademica/ArtesCulinarias
  • Programa: licenciatura en artes culinarias
  • Duración: 4 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $16,000 (cuota única) $145,465 colegiatura semestral

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO

CAMPUS PUEBLA

  • Cam. Real a San Andrés Cholula 4002, col. Emiliano Zapata, C. P. 72810, Tel. 222 225 9171, ww.uvm.mx  
  • Programa: licenciatura en gastronomía internacional (KENDALL)
  • Duración: 9 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $5,877 (dependiendo de modalidad, campus y beca asignada), insumos y uniformes sin costo adicional
  • Diplomados, cursos, talleres: certificaciones coursera integradas en tu licenciatura doble titulación con prestigiosas universidades extranjeras experiencias académicas en el extranjero

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA

  • Lateral Sur de la Vía Atlixcáyotl 7007, Fracc. Lomas de Angelópolis, C.P. 72828, Tel. 222 242 4700, 222 246 5005, ext. 259, WA: 237 119 1476, www.lainter.edu.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía y administración de restaurantes
  • Duración: 9 cuatrimestres
  • Modalidad: presencial

SAN MARTÍN TEXMELUCAN

INSTITUTO DEL VALLE DE TEXMELUCAN, A.C.

  • Blvd. Bernardo G. Pérez de Ángulo 103, col. Morelos, C.P. 74021, Tel. 248 487 5300, WA: 248 105 1296, www.ivtex.edu.mx
  • Programa: técnico superior universitario en repostería
  • Duración: 4 semestres
  • Modalidad: presencial sábados intensivos
  • Costos: inscripción sin costo y $2,900 anuales y $3,700 colegiatura mensual (incluye insumos durante toda la carrera)
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 8 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: inscripción $2,900 anuales y $3,800 colegiatura mensual (incluye insumos durante toda la carrera, uniforme, 1 pieza de cuchillo chef, credencial de estudiante, cuota SEP, certificado legalizado y proceso de titulación al finalizar la carrera)
  • Programa: maestría en alta dirección de empresas culinarias
  • Duración: 3 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: inscripción única $3,000, $3,000 colegiatura mensual

INSTITUTO UNIVERSITARIO CIYED

  • Zaragoza Norte 114, col. Centro San Martín Texmelucan, C.P. 74000, Tel. 248 117 0957, 248 484 7612, WA: 248 207 6217, ww.ciyed.com.mx
  • Programa: carrera técnica profesional en hotelería y turismo
  • Duración: 3 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $1,250 inscripción, $1,000 colegiatura mensual
  • Programa: licenciatura en gastronomía y hotelería
  • Duración: 4 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $2,500  inscripción, $2,000 colegiatura
  • Diplomado: en repostería francesa
  • Cursos: distintas áreas de gastronomía

Trabaja en la industria de la gastronomía. Foto: istockphoto
Trabaja en la industria de la gastronomía. Foto: istockphoto

UNIVERSIDAD INTERDISCIPLINARIA DE EMPRENDEDORES SAN MARTÍN TEXMELUCAN

  • Priv. Camino a Tlanalapan 42, col. San Cristóbal Tepatlaxco, C.P. 74120, Tel. 248 485 5454, WA: 248 267 4082, www.uiest.edu.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía y hotelería
  • Duración: 8 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: comunicarse directamente a la Universidad. Promociones del 50% de descuento en inscripción por el primer semestre y beneficios a los 10 primeros en inscribirse
  • Diplomado: de acuerdo a la temporada
  • Cursos: de educación continua de acuerdo a los cursos programados y demanda de los mismos  

SAN PEDRO CHOLULA

INSTITUTO NUEVA INGLATERRA

  • Lago de Chapala 206, col. Manantiales, C.P. 72757, Tel. 222 247 9830, WA: 222 719 7152, institutonuevainglaterra.com/
  • Programa: Bachillerato tecnológico en gastronomía o administración
  • Duración: 2 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $4,800 – 65% de beneficio solo pagas $1,680; $3,900 colegiatura mensual dependiendo del promedio se otorga una beca que va desde un 20% a un 50%
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 3 años
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $5,400 – el 65% de beneficio solo pagas $1,890; $4,500 colegiatura mensual dependiendo del promedio se otorga una beca que va desde un 20% a un 40%
  • Diplomados: cocina internacional, panadería, repostería
  • Cursos: chef junior, cocina italiana, cocina navideña, cocina oriental, coctelería, curso de verano, mini chef, personalizados

TEHUACÁN

UNIVERSIDAD POPULAR DE TEHUACAN UPT

  • Av. Cuauhtémoc, 2000, col. El Edén, C.P. 75710, Tel. 238 150 1790, www.uptehuacan.com
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 3 años
  • Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD DE LOS ÁNGELES

  • PLANTEL TEHUACÁN
  • 5 Pte. 237, col. La Pedrera, C.P. 75770, Tel. 238 382 7070, www.udeap.edu.mx/
  •  Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 3 años 4 meses
  • Modalidad: presencial, sabatina
  • Programa: maestría en ciencias gastronómicas
  • Duración: 2 años
  • Modalidad: sabatino

UGMEX

  • CAMPUS TEHUACÁN
  • 2 Norte 251, col. Centro, C.P. 75700, Tel. 238 382 6747 ext. 15, WA: 238 390 0985, gmex.edu.mx/universidad-tehuacan/
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 8 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $2,870 inscripción,  promociones 60% solo en mayo $2,430 mensualidad (pronto pago)

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE PUEBLA

  • PLANTEL TEHUACÁN
  • Ctra. Federal Tehuacán - San Marcos Necoxtla 6900, col. Santa María Coapan, C.P. 75859, Tel. 238 384 8236, 238 384 8237, WA: 221 111 3248
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 4 años
  • Modalidad: presencial
  • Programa: maestría en cocina mexicana
  • Duración: 2 años
  • Modalidad: presencial

UNIVERSIDAD LEONARDO DA VINCI

  • Av. Reforma Nte. 3218, col. San Nicolás Tetitzintla, C.P. 75710, Tel. 238 382 9680 ext. 2009, WA: 238 156 0985, www.unilevi.edu.mx
  • Programa: bachillerato con área de capacitación en gastronomía
  • Duración: 6 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $2,000 inscripción, $1,400 mensualidad
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 8 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $3,000 inscripción, $3,300 mensualidad (menos promociones y/o becas)
  • Cursos: cocina internacional (costo variable), repostería, cocina mexicana

TEZIUTLÁN

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA SIERRA

  • PLANTEL TEZIUTLÁN
  • Cto. Margarita Cardoso Ramírez 7, col, San Diego Teziutlán, C.P. Tel. 222 311 3008, WA: 232 109, 3606, ies.mx/
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 4 años
  • Modalidad: presencial

INSTITUTO LONDON

  • Ctra. Perote 197, col. Xoloco, C.P. 73800, Tel. 231 313 0648, WA: 231 144 8766, institutolondon.edu.mx/
  • Programa: licenciatura en gastronomía - chef
  • Duración: 10 cuatrimestres
  • Modalidad: presencial

INSTITUTO UNIVERSITARIO HISPANA

  • Melchor Ocampo 212, col. Centro, C.P. 73800, Tel. 231 312 6369, 231 312 6370, WA. 222 530 6052, www.iuhispana.edu.mx/informacion.html
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 10 cuatrimestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $1,800 inscripción, $1,600 colegiatura

UNIVERSIDAD DE AMÉRICA LATINA

  • PLANTEL TEZIUTLÁN 1
  • Guerrero 401, col. Centro, C.P. 73800, Teziutlán, Tel. 231 3134 735, 231 3134 788, 231 313 0648, WA: 231 108 7111, www.udal.edu.mx
  • Programa: bachillerato en procesos culinarios y repostería
  • Duración: 2 años
  • Modalidad: escolarizada (semestral)
  • Costos: $1,200 inscripción, semestral, $1,300 mensualidad
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 8 semestres
  • Modalidad: escolarizada (semestral)
  • Costos: $1,350 inscripción, semestral, $1,750 mensualidad  

ZACATLÁN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA

  • Av. José Luis Martínez Vázquez 2000, loc. Jicolapa, C.P. 73315, Tel. 797 975 1694,  975 0839, WA: 797 118  6153, www.itssnp.edu.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 9 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: $1,565 inscripción
  • Especialidades: enogastronomía e innovación culinaria
  • Duración: 3 semestres
  • Modalidad: presencial
  • Cursos: dulces momentos (postres y galletas, galletas para día de las infancias), dulces momentos (postres y galletas, postres para las maternidades).
  • Costo: $600
  • Talleres: sabores en armonía (tablas de quesos y charcutería), sabores en miniatura (taller de bocadillos para todas las ocasiones), secretos del cacao (chocolatería básica), costo: $600


ZINACANTEPEC

UNIVERSIDAD PARA LA PROFESIONALIZACIÓN ESTRATÉGICA

  • Paseo Barbosa 150. col. San Antonio Buenavista, C.P. 51350, Tel. 722 190 3489, WA: 722 218 4102, www.unipre.edu.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 10 cuatrimestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: (cuenta con becas)
  • Maestría: maridaje y sumillería
  • Costo: $600
  • Talleres: sabores en armonía (tablas de quesos y charcutería), sabores en miniatura (taller de bocadillos para todas las ocasiones), secretos del cacao (chocolatería básica), costo: $600

UNIVERSIDAD PARA LA PROFESIONALIZACIÓN ESTRATÉGICA

  • Paseo Barbosa 150. col. San Antonio Buenavista, C.P. 51350, Tel. 722 190 3489, WA: 722 218 4102, www.unipre.edu.mx
  • Programa: licenciatura en gastronomía
  • Duración: 10 cuatrimestres
  • Modalidad: presencial
  • Costos: (cuenta con becas)
  • Maestría: maridaje y sumillería

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