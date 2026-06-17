El FIFA Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México anunció una serie de cambios para las actividades de este jueves 18 de junio.

A través de un comunicado, la organización informó que permitirá el acceso de todos los aficionados que se den cita para la jornada mundialista a partir de las 8:30 del día 18 de junio.

Detalló que ante la alta afluencia de personas que se espera que asistan debido al segundo partido de la Selección Mexicana que enfrentará a su similar de Corea del Sur, los accesos comenzaran desde temprano.

"El FIFA Fan Festival ubicado en la Plaza de la Constitución (Zócalo) de la Ciudad de México, abrirá sus puertas a las 8:30 horas este jueves 18 de junio para que las y los aficionados disfruten en vivo de la jornada futbolista", se lee en el comunicado.

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Fan Fest del Zócalo ha recibido 412 mil visitantes; es la sede mundialista “más exitosa”, señala Brugada. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

A pesar de la alta capacidad con la que cuenta el Fan Fest, la organización invitó a todos los asistentes a planear con anticipación su llegada al lugar.

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Asimismo, informó que habilitarán pantallas adicionales en varias de las calles aledañas para todas aquellas personas que no logren ingresar a la explanada del Zócalo.

¿Qué partidos se transmitirán en el Fan Fest este 18 de junio?

Chequia vs. Sudáfrica a las 10:00 am

Suiza vs.Bosnia y Herzegovina a las 1:00 pm

Canadá vs. Catar a las 4:00 pm

México vs. Corea del Sur a las 7:00 pm

⚠️ El FIFA FAN FEST abrirá puertas mañana en Zócalo 8:30 AM. Gob-CDMX va a permitir ingreso de hasta 55 mil personas. No las 100 mil que fueron al último juego de 🇲🇽….pero se están instalando 11 pantallas adicionales en zona centro para los que no entren. pic.twitter.com/yUMGdQPJo7 — Javier Tejado (@JTejado) June 18, 2026

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