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El FIFA Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México anunció una serie de cambios para las actividades de este jueves 18 de junio.
A través de un comunicado, la organización informó que permitirá el acceso de todos los aficionados que se den cita para la jornada mundialista a partir de las 8:30 del día 18 de junio.
Detalló que ante la alta afluencia de personas que se espera que asistan debido al segundo partido de la Selección Mexicana que enfrentará a su similar de Corea del Sur, los accesos comenzaran desde temprano.
"El FIFA Fan Festival ubicado en la Plaza de la Constitución (Zócalo) de la Ciudad de México, abrirá sus puertas a las 8:30 horas este jueves 18 de junio para que las y los aficionados disfruten en vivo de la jornada futbolista", se lee en el comunicado.
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A pesar de la alta capacidad con la que cuenta el Fan Fest, la organización invitó a todos los asistentes a planear con anticipación su llegada al lugar.
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Asimismo, informó que habilitarán pantallas adicionales en varias de las calles aledañas para todas aquellas personas que no logren ingresar a la explanada del Zócalo.
¿Qué partidos se transmitirán en el Fan Fest este 18 de junio?
- Chequia vs. Sudáfrica a las 10:00 am
- Suiza vs.Bosnia y Herzegovina a las 1:00 pm
- Canadá vs. Catar a las 4:00 pm
- México vs. Corea del Sur a las 7:00 pm
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jecg/cr
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