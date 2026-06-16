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La alcaldesa Circe Camacho inauguró el nuevo Centro de Control, Comando y Comunicaciones (C2) de Xochimilco, una de las inversiones tecnológicas más importantes realizadas por la demarcación para fortalecer la seguridad, la vigilancia y la capacidad de respuesta ante emergencias.
Mediante un comunicado, la demarcación indicó que, en un año clave para la Ciudad de México por la realización de la Copa Mundial 2026 y el incremento en la movilidad de personas, la nueva infraestructura posiciona a Xochimilco como una alcaldía mejor preparada para atender los retos de una ciudad global, sin perder de vista la seguridad y tranquilidad de sus habitantes.
Este proyecto integra videovigilancia inteligente, monitoreo en tiempo real, botones de auxilio ciudadano, comunicación operativa e inteligencia tecnológica que permitirán una coordinación más eficiente en el territorio.
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“Estamos invirtiendo donde más importa: en la seguridad de nuestra gente. Hoy Xochimilco cuenta con mejores herramientas para prevenir, atender y responder de manera oportuna a las necesidades de la ciudadanía”, afirmó la alcaldesa.
La puesta en marcha del nuevo C2 representa un paso decisivo en la modernización de los servicios de seguridad de la alcaldía y refrenda el compromiso del gobierno de Circe Camacho con la construcción de comunidades más seguras, protegidas y preparadas para el futuro.
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La demarcación expuso que, con tecnología, prevención y visión de largo plazo, Xochimilco fortalece su capacidad institucional y consolida una estrategia de seguridad a la altura de los desafíos del presente.
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