A dos días del retiro del plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el paso peatonal y vehicular de las principales vialidades del Centro Histórico de la Ciudad de México se ha liberado, hecho que capitalinos y turistas han celebrado, pues les ha permitido recorrer el primer cuadro de la capital sin mayores contratiempos.

En un recorrido realizado, EL UNIVERSAL constató que en calles como República de Cuba, Tacuba, Ignacio Allende, Isabel la Católica, Simón Bolívar, Donceles, entre otras, han desaparecido los lazos que lucían atravesados entre postes, las lonas y las miles de casas de campaña que congestionaron por más de dos semanas las calles aledañas a la Plaza de la Constitución, como consecuencia de la huelga nacional emprendida por los integrantes del magisterio disidente.

En los principales accesos al Zócalo capitalino, las vallas colocadas para contrarrestar el bloqueo de la CNTE fueron retiradas y el personal policiaco ha disminuido notablemente, lo que ha posibilitado a los comerciantes de la zona volver a operar con normalidad, mientras que los capitalinos y turistas han podido disfrutar del libre acceso a las calles sin la necesidad de sortear cierres viales, vallas, casas de campaña y lonas durante sus recorridos.

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En las inmediaciones del FIFA Fan Fest, el escenario es similar, pues los aficionados han podido realizar las filas de ingreso al recinto en compañía de su sus familias en un ambiente festivo, de algarabía y sin el caos generado por los bloqueos policiales.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Alejandro Ibarra, comerciante en la calle Francisco I. Madero, celebró el retiro del plantón de la CNTE, porque reconoció que además de que su negocio registró un incremento económico, “no es lo mismo llegar a la Ciudad de México y ver las calles plagadas de campamento a una libertad de tránsito, es una gran diferencia”.

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Sobre la huelga nacional que llevó a cabo el magisterio disidente, opinó que “llegan con unas exigencias, pero como si estuvieran en su casa. Les vale poco estorbar; amarrarse de tus lugares de trabajo y lo hacen con mucha prepotencia”.

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Por ello, hizo un llamado al gobierno federal a no comprometer acuerdos que no va a poder cumplir y urgió a negociar soluciones con éstos para que “se vayan contentos y se retiren con menos molestias, porque si regresan esperamos que se tomen otras acciones, pues lo más difícil es para los comerciantes que estamos cansados también”.

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Brenda Itzel, una maestra mexiquense proveniente desde Tlalnepantla, se dijo contenta de que haya retornado el libre tránsito al Centro Histórico, “porque uno puede convivir con la familia y las cosas que son de política se discuten y se negocian con los políticos en otros momentos y otros lugares”.

Para ella, algunas de las consecuencias de la huelga nacional de la CNTE fue que la actividad económica y turística disminuyó, “porque en muchos casos, cuando sabemos que hay plantón, procuramos no venir y se pierde la afluencia de gente”.

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Ante el probable regreso del magisterio disidente, los exhortó a establecer negociaciones con líderes políticos y volver a las aulas a enseñar, “porque los maestros hacemos falta en los salones. Los niños sin educación están solos y el país necesita niños con educación. Entonces que se regresen a su salón y que desde ahí negocien con las debidas autoridades”.

Por su parte, Rafael Domínguez, aficionado del fútbol que hizo fila con su familia para ingresar al FIFA Fan Fest, también celebró el levantamiento del plantón, “porque era una mala imagen para México”.

Aunque admitió que los centistas ejercían su derecho a la libre manifestación, “porque todo mundo es libre de manifestarse, debe de haber un orden, porque no se puede pasar, das muchas vueltas y eso perjudica. Entonces cuando perjudica a terceras personas ya se vuelve más complicado el asunto”.

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