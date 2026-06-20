Tijuana, Baja California.- Mario Delgado Carrillo, titular Secretaría de Educación Pública (SEP), rechazó que el gobierno federal haya “sobornado” a la sección 22 de Oaxaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el objetivo de que levantaran su plantón en la Ciudad de México.

-“¿Nunca se les ofreció este dinero para que se fueran?”, se le preguntó.

-“No, no, eso no es la primera vez que ocurre, ya se ha hecho, se hace un trabajo de diagnóstico serio con con ellos, y a partir de la necesidad es por niveles educativos. Por ejemplo, son recursos que van a telesecundarias, a primarias, a preescolar, dependiendo de la necesidad”, respondió el secretario.

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La secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, Yenny López. Foto: Eduardo Dina/EL UNIVERSAL

Entrevistado por medios de comunicación en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) N. 290, Delgado Carrillo reiteró que no otorgó este recurso para negociar el fin al paro nacional de los maestros ante sus exigencias de abrogar la Ley del ISSSTE 2007 y el regreso al sistema solidario de pensiones.

“No, no, es una negociación que se tiene a partir de las necesidades del servicio que hay en los estados. Y no solo se hace con Oaxaca, se hace con todas las representaciones oficiales del sindicato. Se hace un diagnóstico estado por estado y se van atendiendo, siempre hay muchas necesidades”, declaró.

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Sobre el origen de los 800 millones de pesos, el secretario aseguró que la SEP tiene recursos para atender el rezago educativo, especialmente de Chiapas, Oaxaca Guerrero, y son principalmente para atender demandas de maestros, crear plazas y extender las horas de trabajo.

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Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en una marcha con destino a la Secretaría de Gobernación (Segob). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

“(Sale) del presupuesto de Educación. Es para eso, este es el tercer año consecutivo donde se asignan recursos, y eso permite recategorizaciones, basificaciones, contratación de nuevos maestros, y se hace en base al diagnóstico que se tiene de dónde faltan maestros, dónde faltan escuelas. Eso es lo que se hace, es rezago educativo”, aseguró.

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El funcionario señaló que la SEP hace un diagnóstico ocupacional para conocer dónde están las plazas, las escuelas y determinar dónde hacen falta. A partir de eso, dijo, es cómo se van aceptando los recursos. Precisó que este recurso que brindó la SEP no pasa por integrantes de la CNTE o del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“Todo, todo se hace con presupuesto de la Secretaría de Educación y no pasa por las manos del sindicato, ni por la CNTE ni por el SNTE. Todos son plazas del presupuesto federal, no hay ningún recurso para el sindicato”, informó al agregar que el gobierno federal ha presentado —en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum— las cifras oficiales destinadas a terminar con el rezago educativo.

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“A nosotros nos interesa cerrar la brecha educativa, que no haya rezagos, que haya oportunidades para todos. Eso es, por supuesto, que al gobierno de México eso le le interesa. (…) Siempre hay muchas necesidades, maestros que quieren cambiarse de lugar, escuelas que, por ejemplo, maestros se jubilan, hay que reponerlos. Es decir, la incidencia educativa estamos hablando de más de un millón de maestros en todo el país, en básica más de 20 mil escuelas”, mencionó.

Reiteró que los recursos se destinan conforme a las necesidades de instituciones educativas de nivel básico y telesecundarias. Tras 20 días de huelga, la CNTE retiró esta mañana sus casas de acampar del Centro Histórico de la Ciudad de México y aseguró que se reorganizarán para exigir sus principales demandas.

Ayer, SEP ofreció un bono especial de 800 millones de pesos a la CNTE para contratar docentes, informó, al término de una movilización en Paseo de la Reforma, Yenni Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22.

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