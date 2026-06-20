Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtieron que, pese al receso de la huelga nacional y al retiro del plantón instalado en la Ciudad de México, el movimiento magisterial mantendrá su exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa, al considerar que el gobierno federal no dio respuesta a sus demandas centrales.

“La suspensión de la huelga no representa el cierre de la lucha, sino el inicio de una nueva fase de fortalecimiento interno para impulsar futuras jornadas de movilización en todo el país”, advirtieron.

Los líderes magisteriales coincidieron en que la lucha continuará desde los estados mediante un proceso de reorganización para fortalecer futuras movilizaciones.

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Maestros de la CNTE cierran cruce de Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Bucareli este 12 de junio. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Eva Hinojosa, dirigente de la sección 18 de Michoacán, sostuvo que entre las principales exigencias del magisterio permanecen la reinstalación de los docentes cesados, un aumento salarial del 100%, la democratización del SNTE y una mejora sustancial en los servicios de salud.

Afirmó que los incrementos salariales anunciados por el gobierno son insuficientes frente al aumento del costo de vida y señaló que los trabajadores de la educación continúan enfrentando salarios precarios, falta de medicamentos y carencias en la atención médica. En ese contexto, aseguró que la decisión de hacer una pausa en la huelga responde al mandato de las bases y no a una derrota del movimiento.

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En el mismo sentido, Pedro Hernández, de la sección 9 en la Ciudad de México, destacó que la movilización nacional es resultado de años de resistencia contra la Ley del ISSSTE y recordó que la CNTE ha mantenido una lucha constante desde la aprobación de esa reforma.

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Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levantan sus cosas y se retiran del plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Expresó que miles de docentes participaron durante veinte días en movilizaciones y actividades en distintas regiones del país y rechazó los señalamientos dirigidos contra la organización.

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Sostuvo que el movimiento no aceptó las propuestas gubernamentales porque no resolvían las demandas centrales y subrayó que los maestros regresarán a las aulas para cumplir con sus estudiantes sin abandonar la lucha sindical.

Para Yenny Araceli Pérez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca, la huelga nacional permitió evidenciar problemáticas que el gobierno ha intentado minimizar.

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Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en una marcha con destino a la Secretaría de Gobernación (Segob). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Aseguró que la CNTE volvió a demostrar su capacidad de organización y cuestionó que las autoridades privilegiaran la imagen internacional del país durante el Mundial de Futbol por encima de las demandas de los trabajadores.

También acusó que existe un trato preferencial hacia empresarios y grupos financieros, al tiempo que denunció la campaña de criminalización emprendida contra los dirigentes y participantes de la movilización. Aun así, afirmó que el movimiento regresará fortalecido y con una mayor capacidad de convocatoria.

Isael González Vázquez, de la sección 7 de Chiapas, coincidió en que la huelga dejó en evidencia la fuerza organizativa de la CNTE y sostuvo que el movimiento fue capaz de obligar al gobierno a restablecer las mesas de diálogo después de haberlas suspendido.

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Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levantan sus cosas y se retiran del plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Sostuvo que la organización no ha sido derrotada durante sus 46 años de existencia porque nunca ha aceptado acuerdos que no respondan a las demandas de los trabajadores. Asimismo, reconoció el papel de los medios de comunicación para visibilizar las exigencias del magisterio y afirmó que el regreso a las aulas y a los estados tendrá como objetivo fortalecer la unidad y preparar una nueva etapa de movilización nacional.

Las denuncias por actos de hostigamiento y represión también estuvieron presentes durante el acto.

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En representación de la sección 14 de Guerrero, Irvin Lobera Flores acusó que durante la huelga nacional hubo agresiones contra docentes en distintas movilizaciones y señaló que varios maestros resultaron lesionados. Por ello, exigió castigo para los responsables, reparación del daño para las víctimas y el cese de cualquier forma de persecución contra integrantes de la CNTE.

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Durante el encuentro se dio lectura a la declaración política de la organización, en la que se anunció formalmente el receso de la huelga nacional iniciada el 1 de junio para dar paso a una etapa de reorganización.

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En el documento, la Coordinadora reiteró su exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa, reinstalar a los trabajadores cesados, poner fin a la criminalización del movimiento y atender las demandas históricas del magisterio.

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