Apenas cinco días después de un hallazgo con características similares, un cuerpo decapitado acompañado de un mensaje amenazante fue localizado la madrugada de este miércoles en las inmediaciones de la Villa Macultepec, sobre la carretera Villahermosa - Frontera.

De acuerdo con las primeras versiones, el reporte del hallazgo se recibió alrededor de la 1:00 de la madrugada.

En el sitio, la víctima fue encontrada cubierta con una cartulina que contenía amenazas atribuidas a un grupo criminal, cuyas imágenes comenzaron a circular rápidamente a través de redes sociales.

Este nuevo hecho violento evoca lo ocurrido la mañana del pasado 31 de julio, cuando también fueron localizados restos humanos en esta misma vialidad.

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En aquella ocasión, los restos fueron dejados en los acotamientos de ambos sentidos —una cabeza humana con dirección a Villahermosa y un cuerpo decapitado hacia Frontera—, dejando en el sitio cartulinas con mensajes contra grupos criminales contrarios.

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Cabe señalar que, ayer por la tarde, los habitantes de la villa La Venta, en Huimanguillo, reportaron el hallazgo de los restos desmembrados de un hombre, los cuales estaban acompañados de un mensaje amenazante dirigido a un sujeto identificado como Benjamín Mollinedo Montiel, alias "Pantera".

Tras el reporte ciudadano, elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado (FGE) se movilizaron de inmediato al lugar de los hechos, donde procedieron al acordonamiento reglamentario del área y al posterior levantamiento de los restos humanos para iniciar con las diligencias correspondientes.

De acuerdo con versiones de los pobladores locales, el individuo conocido como el "Pantera" habría asumido el control de las operaciones ilícitas en la región tras el homicidio de su anterior jefe, a quien identificaban con el alias de "El Kalimba".

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