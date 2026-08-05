Emiliano Zapata.- La ayudante municipal del poblado de Tepetzingo, Yolanda "N", fue ejecutada a balazos esta mañana justo frente a la sede de la ayudantía municipal, ubicada sobre la calle 20 de Noviembre, en el municipio de Emiliano Zapata, situado en la zona metropolitana del estado.

El ataque armado se registró a las 06:26 horas, momento en que los números de emergencia recibieron el reporte sobre una mujer herida por proyectil de arma de fuego en el sitio. Con este crimen suman 70 mujeres asesinadas en lo que va del año, pero no todos los homicidios son calificados como feminicidios.

Elementos de la policía local y paramédicos acudieron al lugar de la agresión; sin embargo, los servicios de rescate confirmaron que la funcionaria pública ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de los impactos recibidos.

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Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acordonaron el perímetro para procesar la escena del crimen, recabar casquillos percutidos e iniciar las primeras diligencias de ley.

El Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cadáver, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal desplegaron las pesquisas para determinar el móvil e identificar a los responsables, de quienes hasta el momento no se reportan detenciones.

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Zapata es gobernado por Santos Tavarez García, surgido del PVEM y considerado en la red de alcaldes señalados en investigaciones federales por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, específicamente con la Familia Michoacana.