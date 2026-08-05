Culiacán. - En la ciudad de los Mochis se volvió a registrar el fallecimiento de otro interno en un centro de rehabilitación, identificado como Héctor “N”, de 61 años, sin que su cuerpo presentara huellas de violencia, sin embargo, la Fiscalía General del Estado investiga las causas de su muerte.

Según el informe, los cuerpos de auxilio fueron notificados que en el centro de rehabilitación denominado “Renacer”, ubicado sobre el boulevard Jiquilpan en el fraccionamiento Los Pinos, un paciente se había desvanecido.

Los paramédicos que acudieron a brindarle atención médica determinaron que éste no presentaba signos vitales, por lo que dieron aviso a la autoridad judicial, cuyos peritos levantaron las actas respectivas, evidencias y testimonios, a fin de descartar que se haya tratado de un nuevo homicidio.

Lee también Vinculan a proceso a un presunto "halcón" en Sonora; lo acusan del delito de atentado contra la seguridad de la comunidad

Este nuevo hecho se suma a la muerte violenta de otro interno de nombre Efrain “N”, de 41 años, en el centro de rehabilitación “Vuelvo a Vivir” ubicado en la colonia Ampliación de San Fernando, en la misma ciudad de los Mochis.

Sobre este caso, la Fiscalía General del Estado ya judicializó la carpeta de investigación, por lo que tres empleados de ese centro, Donato “N” de 25 años, Manuel “N” de 22 años e Ivan “N” de 33 años se encuentran en prisión preventiva y sujetos a juicio.

[Publicidad]

De acuerdo a las investigaciones, el pasado 28 de julio de este año, en un centro de rehabilitación, los imputados sometieron y amordazaron al paciente y lo inmovilizaron con vendas, ya que se encontraba sumamente alterado, lo que se presume que eso le costó la vida.