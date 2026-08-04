Nogales, Sonora. - Ignacio Humberto "N", de 33 años, fue detenido y vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, y/o lo que resulte, por alertar con equipo de radio sobre operativos policiacos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que, de acuerdo con los antecedentes de la investigación, los hechos ocurrieron el 30 de julio de 2026, alrededor de las 13:32 horas, cuando elementos estatales que realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de las calles Municipio de Aconchi y De la Peña, en la colonia Álamos, detectaron al imputado portando un equipo de radiocomunicación.

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Las investigaciones establecen que el ahora vinculado presuntamente utilizaba dicho dispositivo para transmitir en tiempo real la ubicación de las unidades policiales, alertando sobre su presencia y desplazamientos, además de recibir comunicaciones relacionadas con los movimientos de los agentes, con la finalidad de facilitar la evasión de acciones policiales y obstaculizar las labores de seguridad pública.

En la audiencia de control de detención, el Juez calificó de legal la detención realizada por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública; posteriormente, el Ministerio Público formuló imputación y expuso los antecedentes de investigación que permitieron al órgano jurisdiccional decretar el auto de vinculación a proceso.

Como medida cautelar, el Juez impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, con el propósito de que el Ministerio Público continúe el fortalecimiento de la carpeta de investigación.

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