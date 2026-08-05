Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides habrían terminado su relación sentimental de manera definitiva después de varias rupturas y reconciliaciones, el romance entre los actores inició hace casi 10 años, cuando se conocieron en 2017 durante las grabaciones de la serie "La bella y las bestias".

La revista "Quién" asegura que fuentes cercanas a la pareja afirman que se trata de una ruptura definitiva que se había dado desde hace meses, sin que hasta el momento los protagonistas hayan externado algo de manera oficial.

Fue en 2019 cuando anunciaron lo que sería su primer distanciamiento tras casi dos años juntos, después retomaron su relación en 2021, pero volvieron a separarse un año después debido a compromisos profesionales que llevaron a la actriz a mudarse a España.

A finales de 2025 decidieron darse una nueva oportunidad y, a principios de 2026, incluso compartieron escenario como protagonistas de la obra "Siete Veces Adiós".

"Quien" afirma que ambos optaron por cerrar este capítulo desde el respeto, el cariño y la admiración mutua que se tienen.

El escenario será también un espacio para compartir lo que el amor les ha enseñado, cuando estrenaron "Siete veces adiós". Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

En febrero de este 2026, EL UNIVERSAL los entrevistó y hablaron de cómo ha sido crecer juntos y a veces separados, siempre en la búsqueda de ser una mejor versión de sí mismos.

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“Esto es un camino de autoconocimiento y aprendizaje, de ir creciendo a veces juntos, a veces no tanto. A los dos nos gusta estar mejor, estudiar cómo funcionamos, entonces es grato ver cómo crecemos juntos”, dije en aquel momento Osvaldo.

Ambos aseguraron que veían su amor en lo cotidiano, como tardes de libros, paseos con mascotas, días en casa y convivencia con los hijos de Osvaldo.

Esmeralda aplaudió el que se hayan vuelto a enamorar varias veces y cada vez con más madurez:

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“Es muy bonito cuando descubres que te puedes reenamorar de la misma persona, pero a un nivel más profundo, más mágico, más bonito y más real, donde ya no existe toda esa fantasía de los primeros meses, sino una conexión más profunda”, añadió hace apenas seis meses.

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