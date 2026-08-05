Aldo Rendón, estilista de moda y asesor de imagen, causó revuelo en redes sociales tras arremeter contra las creadoras sonorenses Lupita Villalobos y Kass Quezada "Quesito", creadoras del podcast de comedia de YouTube "Las Alucines".

El momento ocurrió mientras conversaba con sus compañeros de la temporada 4 de La Casa de los Famosos México. En ese contexto, mencionó que ha intentado escuchar el programa, pero confesó que no logró engancharse con su contenido.

Asimismo, mencionó que durante sus pláticas únicamente se abordaba el tema del divorcio de la creadora de 36 años. "No puedes hablar de tu divorcio toda la vida... Ya qué oso", soltó, mientras convivía junto a Luis Chaparro y Ernesto Laguardia.

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Aldo Rendón en LCDLF

¿Cómo respondió Lupita Villalobos?

Aunado a ello, Lupita Villalobos reaccionó a los comentarios que Aldo Rendón y respondió con humor a las críticas del estilista, quien aseguró que gran parte del contenido de la creadora gira en torno a la historia de su divorcio.

La respuesta de Lupita no tardó en llegar. A través de un video publicado en TikTok, la influencer retomó las críticas con un tono irónico y bromeó sobre la percepción que existe del programa. "El podcast trata únicamente de mi divorcio porque es la única historia que tengo", dijo de manera sarcástica.

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Asimismo, aseguró que no hay ningún conflicto personal con Rendón y pidió a sus seguidores que no se molestarán por los dichos del habitante de La Casa de los Famosos, pues solo dio su opinión. "Él genuinamente se nota que no ha visto el podcast y todo bien, está dando su opinión", explicó.

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Villalobos también aprovechó la polémica para invitar a los usuarios a escuchar el programa, que publica capítulos nuevos todos los lunes. El programa de comedia se centra en charlas casuales entre amigas sobre anécdotas graciosas y momentos vergonzosos de la vida diaria.

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"Somos el único pódcast que habla del divorcio por dos años... Las divorciadas tenemos derecho a existir", bromeó y agradeció que la conversación durante el reality show mexicano generara mayor visibilidad para el proyecto, el cual ya ha realizado giras en vivo en México y Estados Unidos.

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