Este lunes 22 de junio continúa la segunda semana de pagos para los beneficiarios de las Becas Benito Juárez. Así lo dio a conocer la Secretaría de Educación Pública (SEP) en colaboración con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ).

Este pago corresponde al bimestre mayo-junio de 2026 para las y los derechohabientes de la Beca Universal Benito Juárez (para estudiantes de Educación Media Superior), la Beca Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra (también para alumnos de Educación Superior).

Cada programa brinda un apoyo económico bimestral a estudiantes inscritos en escuelas públicas con el objetivo de que continúen y concluyan sus estudios.

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Consulta aquí la fecha del pago de la Beca del Bienestar de junio 2026. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Quiénes reciben su pago del 22 al 26 de junio?

Como es costumbre de los programas para el Bienestar, la entrega de depósitos de las Becas Benito Juárez se está realizando de manera escalonada, dependiendo de la letra del primer apellido de las y los beneficiarios.

Del lunes 22 al viernes 26 de junio los apoyos económicos se entregarán en el siguiente orden:

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Lunes 22 : M

: M Martes 23 : N, Ñ, O, P y Q

: N, Ñ, O, P y Q Miércoles 24 : R

: R Jueves 25 : S

: S Viernes 26: T, U, V, W, X, Y y Z

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Foto: Captura de pantalla en X

El dinero se deposita directamente a las tarjetas del Banco del Bienestar de cada derechohabiente y puede ser retirado sin comisión en el cajero de cualquier sucursal del banco, pagando con la tarjeta en sucursales o negocios que la acepten, o se puede monitorear a través de la app del banco.

¿Cuánto dinero da cada beca?

A 2026 cada uno de estos apoyos para estudiantes da la cantidad de:

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Beca Benito Juárez: 1,900 pesos al bimestre

pesos al bimestre Jóvenes Escribiendo el Futuro: 5,800 pesos al bimestre

pesos al bimestre Beca Gertrudis Bocanegra: 1,900 pesos al bimestre

Saber en qué lugares se puede retirar dinero sin comisión es clave para aprovechar al máximo el apoyo recibido. Foto: El Universal

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