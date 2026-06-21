El pasado 5 de junio, la creadora de contenido Paola Hernández compartió un video en sus redes, donde le regalaba boletos a su abuelo para asistir al Estadio Guadalajara en Jalisco, y vivir de cerca la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el partido entre México y Corea del Sur.

La aficionada documentó en redes el momento en que le regaló a su abuelo de 89 años los boletos y como se preparaba para asistir al evento deportivo en compañía de su nieta, presumiendo con emoción su camiseta y gorra de la Selección Mexicana, lo que conmovió a usuarios en TikTok.

No obstante, el día del partido el pasado 18 de junio, Paola reportó en sus redes sociales que habría sido víctima de una estafa, por aplicaciones de reventa como Stubhub y Viagogo, tras invertir cinco mil dólares -cerca de 86 mil pesos- en dos entradas para su abuelo y ella.

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Paola Hernández denuncia estafa de boletos para el Mundial 2026

Para cumplir su sueño de asistir a un partido de fútbol del Mundial 2026 y regresar a su natal Guadalajara, José Méndez, el abuelo de Paola, viajó desde San Diego, Estados Unidos a la Perla Tapatía. Sin embargo, su travesía se vio interrumpida por una inesperada situación en el estadio.

Al llegar el gran día, José y Paola tenían listos sus outfits, pero tras arribar al Estadio Guadalajara, la creadora compartió un video en que denuncia a las revendedoras Stubhub y Viagogo de no haberle entregado sus boletos. "Me estafaron, no me dieron el dinero, no me dieron boletos", señaló.

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"No se me hizo justo lo que nos hicieron, y más que nada por mi abuelito, que se perdió de esta experiencia... Gastamos mucho dinero para cumplirle a mi abuelo su sueño y no pudimos entrar", añadió la creadora, pidiendo el apoyo de sus seguidores en TikTok.

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Debido a ello, José y su nieta terminaron viendo el partido entre México y Corea del Sur desde las afueras del Estadio, en la pantalla de su celular y desde una pequeña banca. La historia de José se viralizó en redes sociales y muchas personas ofrecieron su apoyo.

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El alcance del caso fue tal que, incluso la Selección Mexicana reaccionó al suceso. "Lo queremos abuelito. Le mandamos un abrazo", escribieron en TikTok. Asimismo, los dueños de algunos locales y negocios de comida en Guadalajara los invitaron a sus establecimientos en la plataforma.

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