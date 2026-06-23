Oaxaca.— El gobierno de Oaxaca aseguró que los 800 millones de pesos otorgados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se aplicarán de manera directa para atender necesidades específicas del sistema educativo en el estado.

Precisó que ese dinero será para atender incidencias laborales del personal educativo, con el propósito de mejorar el funcionamiento del sistema sin intermediarios.

Y afirmó que los 800 millones de pesos se orientan a procesos como contrataciones, recontrataciones, recategorizaciones, compactación de horas y otras acciones necesarias para la operación educativa en cada entidad federativa.

“La finalidad es evitar la falta de maestros en las aulas, garantizar la continuidad de actividades académicas y avanzar hacia una mayor cobertura educativa”, expuso.

Finalmente, señaló que la aplicación de estos recursos “se realiza bajo criterios técnicos y de planeación, priorizando las zonas con mayor rezago social”.

La entrega del dinero fue parte del acuerdo de autoridades y maestros. Foto: Especial

El pasado 19 de junio de 2026, mismo día en que la Sección 22 de la CNTE anunció una consulta a sus bases para concluir el paro indefinido de labores, lo que finalmente ocurrió, los gobiernos federal y estatal hicieron públicos algunos ofrecimientos al magisterio oaxaqueño.

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Una de esas respuestas era la entrega de recursos económicos a la Sección 22 de la CNTE para atender las necesidades educativas y combatir el rezago educativo en Oaxaca, con un presupuesto total equivalente al otorgado para el ciclo escolar 2025-2026, es decir, 800 millones de pesos.

La entrega de estos recursos a la dirigencia sindical de Oaxaca, se informó, fue una de las soluciones para concluir el paro de labores en el estado y el plantón en la Ciudad de México. Luego, Mario Delgado negó que estos 800 millones de pesos fueran parte del acuerdo, pese a que está incluido en las mesas de negociación y en las respuestas oficiales a las demandas del magisterio.

Zacatecas vuelve a clases

Tras la asamblea estatal de la Sección 34 del SNTE-CNTE, se determinó que mañana se reanudarán clases en las más de 2 mil escuelas de Zacatecas que estuvieron en paro laboral desde el 1 de junio.

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A esta reunión acudieron los secretarios de delegaciones y representantes de los centros de trabajo, quienes ahora convocarán a realizar las asambleas informativas en las 19 regiones sindicales donde se informarán los resultados alcanzados y se determinarán las acciones para concluir el ciclo escolar.

Filiberto Frausto, dirigente sindical, dijo que los coordinadores sindicales de la Sección 34 harán “un esfuerzo extraordinario para ir a otros estados a invitar para que podamos salir masivamente y que tarde o temprano, eso a nadie le debe quedar duda, abroguemos esa Ley del ISSSTE (…) esto no termina aquí, vamos a seguir organizándonos para volver con mayor fuerza”.

En Guerrero, tras negociaciones entre la CETEG y autoridades, se acordó más mesas de trabajo y las clases se reanudan este martes. Durante el día, unos 2 mil maestros realizaron bloqueos en la Autopista del Sol.

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